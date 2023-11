Atopická dermatitida nepostihuje jen kojence

AD však není onemocnění pouze dětského věku. U řady pacientů setrvává do dospívání a dospělosti, u mnoha se dokonce v těchto obdobích teprve objevuje. Protože u nich jde o lokalizované formy AD, může diagnostika činit jisté rozpaky. Základem terapie AD, kterou zatím zcela provždy vyléčit neumíme, je soustavná péče o kůži. Vítané obohacení terapeutických možností přinesly v posledních letech lokální imunomodulátory. Atopickou dermatitidou označujeme silně svědivé, chronické opakující se neinfekční zánětlivé kožní onemocnění, pro něž jsou charakteristické suchost kůže a variabilita projevů i průběhu.

Rozvoj AD je podmíněn genetickou dispozicí a porušenou regulací imunitních mechanismů. V rozvoji onemocnění se významně uplatňuje přítomnost bakterie Staphylococcus aureus, který obvykle neosidluje zdravou kůži; u AD se však uplatňuje jako superantigen, který podporuje tvorbu cytokinů zprostředkujících a udržujících zánětlivou kožní reakci. K dalším „mechanismům“ patří porucha bariérové funkce kůže (epidermis).

Porušená kožní bariéra

K rozvoji AD přispívá i genetická porucha kvality i kvantity lipidových vrstev kožní bariéry. Chybí především ceramidy 1. Důsledkem je zvýšení ztrát vody, čímž se kůže ještě více vysušuje. Kůže je pak drsná, popraskaná, tvoří se na ní šupiny a je méně odolná proti mechanickým, fyzikálně-chemickým a biologickým poškozením. Dysfunkce bariéry usnadňuje průnik alergenů a dráždivých látek z okolí.





Ceramidy se tvoří v buňkách povrchové vrstvy kůže (stratum corneum) a do mezibuněčných prostorů dostávají poměrně složitým postupem. Tyto ceramidy tvoří 60 % bariéry, zbytek je cholesterol a nenasycené mastné kyseliny dodávané z krve. Nekvalitní ceramidy vznikají kvůli genetické poruše. Proto je péče o dostatečnou hydrataci a promaštění základem péče o ekzematickou kůži.

Spouštěcím momentem projevů AD jsou v prvním roce života především potravinové alergeny (ale nejen), od druhého roku jejich význam klesá. Hlavní roli v dospívání a dospělosti období hrají alergeny ze zevního prostředí a infekce. Negativně se projevuje fyzická i psychická zátěž, stres. V pubertě mívají na průběh AD vliv hormonální změny.

Formy AD u dospívajících a dospělých

Projevy u dětí (kojenecká a dětská forma AD) jsou poměrně dobře známy a jejich diagnostika obvykle nečiní potíže. AD u dospívajících a dospělých zůstává lokalizována v ohybových partiích končetin, postižena zůstává i horní část hrudníku, ramena, krk, obličej a často i ruce.

Lokalizované formy AD: Mohou působit diagnostické rozpaky, protože projevy jsou ohraničené jen na určitou část těla. Vyskytují se spíše u starších dětí a v dospělosti. Jde zejména o postižení v oblastech: ekzém očních víček, uši a jejich okolí (infraaurikulární, retroaurikulární, intranasální ekzém), ragády (kombinace suché kůže a mikrotraumat se projeví vznikem trhlinek), pulpitis sicca a atopická „zimní noha“ – postižení bříšek palců nohou a později i dalších prstů a chodidel (zarudnutí, šupení, olupování, prasklinky v mostech největší mechanické zátěže), cheilitis atopica (olupující se suché rty s trhlinkami, zhoršují se v zimě), angulární cheilitida a periorální ekzém, ekzém prsních bradavek (začíná u dívek v pubertě), ekzém vulvy a skrota (může být i jedinou manifestací AD, silně svědí).

Ke komplikacím AD počítáme bakteriální infekce – především Staphylococcus aureus, který působí kožní hnisavý proces (impetigo), virové infekce (mollusca contagiosa nebo bradavice). Závažnou, až život ohrožující komplikací bývá infekce virem herpes simplex 1.

Praktická poznámka

Vzhledem k tomu, že jde o onemocnění, na němž se do značné míry podílejí genetické faktory, je dobré myslet na preventivní opatření již prenatálně. Při pozitivní rodinné anamnéze je vhodné budoucí matce s projevy AD doporučit hypoalergenní dietu minimálně v druhé polovině gravidity a po celou dobu kojení. Při výskytu AD u kojence či malého dítěte lze však pátrat po „nejasných“ svědivých exantémech u rodičů. Diskrétní lokalizované projevy AD u dospělých často unikají správné diagnostice a terapii, přestože by správná léčba zbavila příbuzné malého atopika potíží.

Kvalita života atopiků

Ačkoli AD patří k chorobám, které (až na vzácné komplikace) neohrožují pacienta na životě, postižené značně obtěžují. Nejde pouze o estetické hledisko, i když to není zanedbatelné. Zejména v dospívání má vzhled velký význam pro sebehodnocení a sebevědomí jedince, a tím i navazování přátelství, sociálních vazeb, plánovaní a přípravu na budoucí uplatnění. AD totiž ztěžuje i volbu profese: nejsou vhodná povolání v horkých, prašných prostředích, práce s chemikáliemi, někteří nemohou používat latexové ochranné pomůcky, například rukavice ve zdravotnických profesích. Nejsou vhodná ani povolání, kde hrozí zvýšené riziko infekce, kde je nutný kontakt se zvířaty apod. – to znamená, že k „nedoporučovaným“ profesím patří například kadeřnice, sestra, kuchař, veterinář, automechanik, zedník, instalatér, chirurg…

AD trápí pacienta úporným svěděním, které může být příčinou poruch spánku, soustředění, a to přispívá k výrazně zhoršené kvalitě života atopiků a může vést až k depresi. To, že atopický ekzém limituje oblékání, cestování, intimní život, domácí práce a další oblasti běžných aktivit, bývá často ze stran zdravotnického personálu zcela opomíjeno či nedoceněno. Dopad AD na každodenní život je však srovnatelný s lupénkou. (Podle evropského průzkumu, který organizovala NES, National Eczema Society, pacientská organizace z Velké Británie.).

Léčba

Léčbu musí vést dermatolog. Při příznivém průběhu mírnějších forem lze po úvodní konzultaci u kožního lékaře přesunout péči o ekzematika do ordinace praktického lékaře. Základem úspěšné léčby je pochopení nemoci samotným pacientem a ochota ke spolupráci při léčebném procesu.

Základem terapie je udržení/ obnova kožní bariéry vhodným emolienciem, optimálně na bázi ceramidů. V akutních fázích se používají kortikosteroidy (mléko, krém), a to po dobu nezbytně nutnou. V terapii AD mají již kotikosteroidy nezastupitelné místo. Díky nim lze rychle zmírnit projevy AD a spolu s promazáváním zabránit rozvoji chronických změn. U mokvajících forem používáme obklady podle doporučení dermatologa. Imunomodulancia (tacrolimus, pimecrolimus) jsou relativní novinkou v léčbě AD. Původně byla (při celkovém podání) určena pro pacienty po transplantaci k zabránění rejekce transplantátu. V místním podání působí proti příznakům AD, a to bez výrazných nežádoucích účinků na kůži.

Mechanismem jejich působení je ovlivnění poruchy imunitního systému a snížení produkce imunoglobulinů (IgE). Jejich vstřebávání do krevního oběhu je při lokální aplikaci minimální, proto jsou celkové nežádoucí reakce vzácné. Může se objevit lokální reakce (štípání v místě aplikace), resp. v malém procentu místní infekce. Vhodné jsou pro pacienty starší 2 let.

K terapii patří úprava životosprávy, jídelníčku, domácího prostředí. Ne všechny provokující momenty lze odstranit, proto je nutné soustředit se na ty ovlivnitelné. Důraz klademe na úpravu domácího prostředí: „mokrý“úklid, odstranění zbytečných textilií – závěsů, záclon a koberců, lůžkoviny prát ve vodě alespoň 60 oC horké (opatření proti roztočům), vhodná vlhkost vzduchu, nepřetápěné místnosti…

Péče o kůži

Dlouhý kontakt s chlorovanou vodou kůži vysušuje, a proto se doporučují krátké sprchy s omezeným použitím mýdla. Vhodné jsou naopak olejové koupele, po nichž se kůže neotírá, ale jen „oťupe“ a ihned (do 3 minut) ošetří doporučeným přípravkem (optimálně emolienciem, které pomáhá udržet kožní bariéru). Čím méně klient používákosmetiku, tím lépe. Volíme zásadně hypoalergenní, neparfémované přípravky. Nový přípravek je vždy nutné vyzkoušet na malém okrsku kůže.

Oblečení by mělo být zásadně bez vlasu, volné, vzdušné, bavlněné. Nevhodná jsou umělá vlákna, vlna a kožešiny. Prádlo by mělo být dokonale vymáchané, vadí i aviváž. Ačkoli AD patří mezi zatím nevyléčitelné choroby, je v moci dermatologie projevy inimalizovat, zkrátit akutní zánětlivé a svědivé stadium. Každodenní péčí lze udržet kůži v uspokojivém stavu. Pokud pacientovi vysvětlíme příčinu a mechanismus vzniku jeho potíží a získáme jej pro spolupráci v terapii, pak významně zvýšíme i kvalitu jeho života.

SOUHRN

Pacientů s atopickým ekzémem (atopickou dermatitidou, AD) stále přibývá. Evropská Bílá kniha o alergii odhaduje kvalifikovaně počet atopiků na 30 až 40 % populace a počet jedinců s klinickými projevy atopie na 20 až 25 %. Pro evropskou populaci platí odhady, že atopickou dermatitidu mají 3 % dospělé populace, 12 % předškolních dětí a 16 % dětí do 4 let. Odhaduje se, že v ČR žije 800 000 lidí s atopickou dermatitidou.

SUMMARY

There are more and more patients with atopic eczema (atopic dermatitis, AD). European White book on allergy’s estimate is that 30 to 40 % of the population has atopy, and 20 to 25 % of people have clinical symptoms. It has been estimated that in Europe 3 % of adult population, 12 % of preschool children, and 16 % of children younger than 4 suffer from atopic dermatitis. In the Czech Republic there are approximately 800 000 people with atopic dermatitis.

O autorovi: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK FN Na Bulovce www.dermatology.cz