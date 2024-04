Bazální stimulace na JIP

Mezi prvky bazální stimulace, které nejčastěji využíváme, patří bazální stimulace, somatická masáž stimulující dýchání, optická stimulace, orální stimulace a další prvky tohoto konceptu.

Ostatní neproškolený ošetřující personál se snažíme seznamovat s konceptem a prvky bazální stimulace na seminářích během sanitárních dnů naší JIP. Na pracovišti se také my setkáváme často s problémy. Uvedu několik nejčastějších a pokusím se přidat „návod“, jak s nimi bojujeme. Času opravdu máme málo, někdy však záleží pouze na kreativitě a talentu sestry, jak si ošetřovatelské činnosti zorganizuje. „Nevím, kde mi hlava stojí, co mám dělat dřív – toalety, převazy, léky? Zase zvoní pacientka z pětky! A to mám ještě ošetřovat nemocné duší, bazálně stimulovat… Kdy?!“ To stačí! Stačí, když se zastavíme a vcítíme do role pacienta nebo si pomyslíme, že tam leží naše nejbližší osoba.

Stačí, když si na začátku služby zorganizujeme den, rozdělíme důležité a méně důležité výkony a budeme si pomáhat. Pacienti nechtějí vidět naštvanou zbrklou zamračenou sestru. Očekávají profesionální chování, pochopení, dotek, úsměv, schopnost a ochotu vyslechnout a komunikovat, respektování lidské důstojnosti, soukromí a práv, ochotu, podporu.

Buďme profesionálkami nejen k pacientům, ale k sobě navzájem, obdařme se úsměvem, vyslechněme jedna druhou, snažme se pomoci si nejen v činnostech bazální stimulace (dále BS).





Neznalost ostatního personálu

Zdá se, že je stále málo personálu proškoleného v konceptu BS. Je přece možné připravit semináře, kde lze předávat zkušenosti, naučit poznávat reakce pacientů na stimulaci a motivovat ostatní zdravotnický personál pozitivními výsledky. A třeba i dát příležitost kolegyním, aby si samy vyzkoušely, co to je být pacientem upoutaným na lůžko, uvědomit si pacientovo zorné pole, když neví, co s ním bude. Do budoucna je velmi důležité proškolit i lékaře, kteří budou dodržovat pacientův biorytmus a více chápat smysl BS. Na naší JIP byly zprvu proškoleny pouze tři sestry a postupně je proškolován kurzem BS ostatní zdravotnický personál, část sester byla seznámena s jednotlivými technikami BS během seminárního školení našeho oddělení.

BS je koncept, který dává prostor lépe poznat osobnost každého pacienta, máme snahu najít pro něj vhodnou stimulaci, která je přínosem pro něj i pro ošetřující personál, protože díky ní můžeme rozvíjet vlastní kreativitu. I když jsme se zpočátku setkaly s negativním ohlasem ze strany lékařů i ze strany sester, je důležité nenechat se odradit, nebát se, zapojit intuici. Věta pronesená příbuznými u lůžka těžce nemocného napojeného na umělou plicní ventilaci: „Sestřičko, vy jste náš andílek, ty přístroje kolem postele nás děsí, děsí nás stav tatínka, bojíme se o něj, ale víme, že je v dobrých rukou, že je o něj dobře postaráno, vždyť se dívejte, jak se spokojeně tváří,“ nás potěší a ocení.

A jak asi reaguje sám pacient, který je napojen na umělou plícní ventilaci a je první den při vědomí? „Asi jsem v nemocnici, to je přece sestřička! Jak se hezky směje, chytla mě za ruku a hladí mě po vlasech. Už vím, kde to jsem a co se mi to stalo. Ještě nemůžu mluvit, ale už jsem klidnější. Ani mi není zima na nohy, mám svoje teplé ponožky a co to mám v ruce? Medvídka od Kačenky… Musím se rychle uzdravit, ať jsem doma!“

Nevýhoda velkých pokojů

Naše chirurgická JIP disponuje jedním čtyřlůžkovým pokojem a dvěma dvoulůžkovými, na pokojích jsou pacienti odděleni jen plentami. Je tu nevýhoda při prováděni BS, při zajištění určitého soukromí a dostatečného klidu při realizaci. Pacient vidí pouze přístroje, množství hadic a hadiček, drátů, bílý strop, světlo, plenty, případně okno, je rušen alarmy pump, dávkovači a dalšími, pro něho neznámými zvuky.

Prostory však nelze den ze dne změnit, a tak jsme je alespoň vyzdobili, aby nepůsobily na nemocné děsivým dojmem. Chodby i okna na pokojích jsou vyzdobeny květinovými motivy, stěny a nejbližší okolí lůžka nemocného jsou zkrášleny obrázky dětských autorů. Na pokojích jsou viditelně umístěné hodiny, které mají pro nemocného veliký význam. Jde hlavně o klima, které vytváří léčebný tým a ošetřující personál. Celkové bazálně stimulující koupele nebo zklidňující masáže se snažíme zařadit tak, aby odpovídaly potřebám pacienta a vybyla alespoň půlhodina klidu a ticha po úkonu, aby mohl odpočívat.

Jedním s nejškodlivějších faktorů v nemocničním prostředí je hluk. Ohleduplnost ošetřujícího personálu je důležitá pro pacienta i pro ošetřující personál. Bílá a modrá – strop, zástěny, povlečení, košile, obvazy… Stačí přitom málo – vymalovat pokoje pastelovými barvami, zachovat obrysy dveří i oken, plenty vyměnit za barevné s motivy, které pacienta zklidní. Studie napovídají, že u pacientů, kteří stráví jen pět minut denně v zeleném zákoutí, dochází ke snížení stresu a k nižší potřebě analgetik. Přírodní motivy na stěnách nabízejí rozptýlení během terapeutických intervencí. Prostředí, v němž se pacient necítí opuštěný, kde je laskavý a klidný ošetřující personál, zmírňuje stres.

Úzkostlivé dodržování hygienických předpisů by mělo být samozřejmostí, není ale důvod, proč by pacient nemohl mít u sebe oblíbené věci. Noční stolek na JIP dříve? Emitní miska s buničinou, hrníček s čajem a tácek. Nyní? Plno „zbytečností“. „Můj hrníček, apesníček, krém i fotografie rodiny, oblíbené písničky v přehrávači, obrázky od vnoučat nad postelí, teplé ponožky, hodinky, brýle, talismany, polštářek … a třeba i své zuby!“ S tím souvisejí i návštěvy, které máme na chirurgické JIP stanovené od 15.00–16.00 hodin, nebo po domluvě s lékařem. Pokud je u pacienta prováděna BS a chceme, aby rodina spolupracovala např. četbou, masáží končetin či koupelí, potřebuje klid a soukromí, a tak návštěvu naplánujeme. Pokud pacient nemůže mít návštěvy denně, umožňujeme mu komunikaci s rodinou pomocí mobilního telefonu.

Personál upřednostňuje sebe

Opravdu často upřednostňujeme administrativní a diagnosticko-terapeutickou část své práce. Základní ošetřovatelská péče však stále tvoří největší část práce sestry. Pacient nás přece nehodnotí podle podávání léků či asitence lékaři, nevidí přípravu injekcí, infuzí a administrativní práce, hodnotí nás podle spokojenosti s hygienou, se stravou, vyprazdňováním a především s chováním sestry k němu a jeho blízkým.

BS dělá z umývání vědu? Vlastně to je věda, protože celková koupel je podle konceptu BS terapeutický zákrok, kterým u pacienta docílíme změny stavu vědomí, potlačení zmatenosti či neklidu a agresivity. A jak na něj působí na vizita? Tým pečující o nemocného se sejde u lůžka a hovoří o jeho potížích, což by se dalo považovat za zájem, ale pacient často slovům nerozumí.

Navíc vše probíhá ve výškovém nepoměru, který v něm vyvolává pocit podřízenosti a závislosti. Nebojme se a nenechme se odradit. Zapojme intuici a kreativitu a snažme se spolupracovat, předávejme své nadšení druhým, změňme své chování ke kolegyním a k pacientům a především – neobávejme se změn.

SOUHRN

Ošetřující, který pracuje s konceptem bazální stimulace, vychází ze získaných poznatků, vždy při své práci zohledňuje individualitu pacienta a jeho momentální životní situaci. Stává se, že k tomu, aby s tímto konceptem dosáhl úspěšnosti u pacienta, musí čelit mnoha překážkám a zaběhnutým rituálům i nepochopení spolupracovníků na pracovišti.

SUMMARY

A healthcare worker who implies the concept of basal stimulation bases builds up on his/her knowledge, always takes into account the patient’s individuality and his/her life situation. Sometimes while using the method the healthcare worker has to deal with many obstacles and routine as well as distrust of his coworkers.

O autorovi: Irena Mechová, Bc. Kamila Majkusová, Chirurgická jednotka intenzivní péče, Chirurgické oddělení Městská nemocnice Ostrava (irena.mechova@seznam.cz, kamila.ryzova@mnof.cz)