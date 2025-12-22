Bezpečné zdobení vánočního stromku: prevence pádů, pořezání nebo poranění dětí

I když mají děti k dispozici spoustu hraček a vlastní pokojíček, stromeček představuje velké lákadlo. Stačí pak chvilka nepozornosti, aby na sebe dítě strhlo celý stromek, zamotalo se do světýlek nebo se poranilo o střepy z ozdob. Níže najdete tipy, jak učinit zdobení vánočního stromečku bezpečnější – a to pro všechny zúčastněné.
Důležitý je dozor dospělého
Je naprosto pochopitelné, že se děti chtějí účastnit vánočních příprav a zdobení stromečku. Umožnit jim to samozřejmě můžete, jen musíte vzít v potaz jejich věk a schopnosti. A naprosto nezbytná je asistence dospělého, který by měl na děti dohlížet po celou dobu a pomáhat jim.
Menší děti mohou třeba věšet plastové ozdoby, podávat dospělým nerozbitné dekorace nebo jim pomáhat otevírat krabice s ozdobami. Starším dětem vysvětlete, že si nemají ozdoby strkat do pusinky a vánoční řetězy a světýlka nejsou od toho, aby si s nimi člověk hrál, obtáčel si je kolem krku apod. Tímto způsobem lze děti hravým způsobem učit bezpečnosti.
Stromek musí být stabilní
Převrhnutí stromku může skončit opravdu ošklivým úrazem. Klaďte proto důraz na to, aby byl skutečně stabilní. Stromek upevněte do širokého a těžkého stojanu, ve kterém je možné kmen zafixovat. Umístit byste ho měli mimo frekventované cesty, kde by do něj mohly děti narazit.
Ideální je roh místnosti nebo prostor u stěny. Pokud máte doma batole, zamyslete se nad tím, zda by nebylo lepší připevnit stromek ke zdi lankem. Dalším řešením může být malý stromeček umístěný na stole či jiném kusu nábytku, kam dítě nedosáhne.
Prevence pádů při zdobení
Stromek může lákat k tomu, aby děti testovaly své šplhací schopnosti. Vysvětlete jim, že to opravdu není bezpečné a že na sebe mohou stromeček strhnout. Raději je nenechávejte bez dozoru, pokud se kolem stromečku pohybují, běhají a hrají si společně s dalšími dětmi.
Při natahování se do horních větví či ke špičce stromečku si člověk často musí přistavit schůdky nebo židli. To může být nebezpečné jak pro děti, tak i dospělé. Schůdky musí být opravdu stabilní, aby nedošlo k pádu.
Místo skleněných ozdob raději plastové
Není pochyb o tom, že skleněné ozdoby jsou opravdu nádherné. Výrobky od českých sklářů jsou vyhlášené mezinárodně a většina Čechů na ně nedá dopustit, protože spojují tradici s elegancí a vysokou úrovní zpracování. Skleněné vánoční ozdoby se v rodinách často předávají jako součást dědictví.
Pro malé děti ovšem představují riziko. Foukané sklo je velice křehké a může snadno prasknout. O střepy se pak mohou děti pořezat. Skleněné ozdoby proto raději umisťujte jen do vyšších pater stromečku, kam děti nedosáhnou.
Raději i tak pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné, nebo popraskané. Pokud si chcete pojistit bezpečí dětí, je řešením nakoupit plastové, dřevěné nebo textilní ozdoby. Kovové háčky nahraďte pevnými šňůrkami nebo klipsy, které se tak snadno neuvolní.
Se světýlky opatrně
Dalším rizikovým prvkem bývají elektrické řetězy se světýlky. Obecně byste se měli vyhýbat necertifikovaným produktům, u kterých není ani jasně uveden výrobce. Špatně vyrobená světla na stromeček mohou být dokonce zdrojem požáru.
Ani volba kvalitních světýlek však není v domácnosti s malými dětmi zárukou bezpečí. Před instalací se ujistěte, že světelný řetěz není na žádném místě poškozený. Kabely mohou děti svádět, aby za ně tahaly. Proto je veďte tak, aby se k nim nemohly dostat. Při odchodu z domova a na noc světýlka vždy vypínejte.
Pozor na dlouhé mašle, umělý sníh a třpytky
Batolata a menší děti zkoumají vše kolem sebe všemi smysly, a to především hmatem a ústy. Mnohé drobnosti, které vypadají na první pohled neškodně, patří k častým příčinám dětských úrazů. Na mysli máme dlouhé mašle, stuhy, umělý sníh, spreje, popadané jehličí, třpytky nebo háčky na ozdoby.
Děti nenechávejte bez dozoru v přítomnosti dárků s dlouhými mašlemi a provázky. Mohou si je snadno omotat kolem krku, rukou či prstů. Také za ně mohou tahat a nedopatřením pak na sebe shodit těžší předměty.
V bezprostřední blízkosti dětí byste nikdy neměli používat umělý sníh, třpytky ve spreji a další chemikálie, které dráždí dýchací cesty, oči i pokožku. U batolat je dále vysoké riziko požití nebo vdechnutí těchto látek.
Pravidelně kolem stromečku poklízejte a odstraňujte popadané jehličí a háčky. Eliminujete tím riziko uklouznutí či píchnutí do chodidla, zejména pokud chodíte vy či vaše děti doma naboso.
Hlídejte stromek po celé svátky
Stromeček je pro děti velkým zdrojem zábavy, ale také přináší mnohá rizika. Na to je potřeba myslet nejen během zdobení, ale po celou dobu svátků. Dohled nad dětmi a kontrola stromečku tak rozhodně nekončí ve chvíli, kdy je ozdoben. Pravidelně se dívejte, zda je stabilní a ozdoby dobře drží. Větší ruch v domácnosti a časté návštěvy patří mezi zatěžkávací zkoušky.
Starostí a povinností spojených s Vánoci bývá pro rodiče malých dětí opravdu hodně. Na druhou stranu je ale prožijete v mnohem větším klidu a psychické pohodě, pokud dětem i sobě zajistíte bezpečné prostředí.
