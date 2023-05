Brnění nohou způsobuje dlouhé sezení i vyhřeznutí meziobratlové ploténky. Kdy jít k lékaři?

Co je brnění nohou?

Brnění nebo mravenčení nohou je pocit, který se může objevit kdykoli, pokud dlouho sedíte v jedné pozici. Dlouhé sezení způsobuje velký útlak nervů a obvykle odezní, jakmile změníte polohu a začnete se hýbat. Tento pocit lze popsat jako bodání tisíců jehliček, elektrický proud i znecitlivění.

Dlouhodobé nebo nevysvětlitelné brnění spodních končetin může být ale způsobeno i nedostatkem některých živin, vedlejším účinkem některých léků nebo důsledkem zranění či vážnějšího zdravotního stavu, který ovlivňuje nervový systém, jako je například cukrovka či roztroušená skleróza. Zatímco některé příčiny brnění nohou lze tedy zvládnout jednoduchými postupy, jiné vyžadují okamžitou lékařskou péči. [1, 2, 3, 4]

Příčiny brnění nohou a prstů u nohou

Potenciálních příčin brnění nohou a prstů na noze existuje celá řada. Obvykle souvisí s neurologickými poraněními způsobenými utlačením až poškozením nervů nebo dokonce míchy, se systémovými nemocemi, které postihují celé tělo, nebo se dostavují jako vedlejší účinky léků.

Mravenčení se může objevit v obou končetinách nebo pouze v jedné, takže můžete pocítit pouze brnění levé nohy nebo jen brnění pravé nohy. Stejně tak můžete zaznamenat brnění nohou od kolen dolů, brnění prstů, nebo dokonce jen brnění palců u nohou.

Mravenčení nohou a neurologické stavy

Pokud mravenčení v nohách není spojeno s dalšími příznaky, pravděpodobně není nutná okamžitá lékařská péče. Nejčastější příčinou bývá útlak nervů v důsledku dlouhého sezení. Je-li tomu tak, brnění zpravidla odezní při změně pozice.

Brnění dolních končetin spojené s útlakem nervů, které přetrvává, může být také projevem onemocnění páteře, proto byste měli vyhledat lékaře, který vás vyšetří. Mezi neurologické stavy, které mohou způsobovat brnění v noze, patří:

Systémová onemocnění a brnění nohy

Brnění nohy nebo palců u nohou může být dále vedlejším projevem zdravotního stavu nebo onemocnění, mezi něž patří zejména:

nedostatek vitamínů (zejména vitamínu B) nebo nerovnováha elektrolytů,

problémy s ledvinami a játry, které vedou k nahromadění nebo snížení elektrolytů,

cukrovka

onemocnění periferních tepen – jedná se o problémy s krevními cévami, jako je zúžení nebo ucpání,

metabolická onemocnění, jako jsou poruchy štítné žlázy ,

, autoimunitní onemocnění, jako je roztroušená skleróza či Guillainův-Barrého syndrom,

či Guillainův-Barrého syndrom, infekční onemocnění obvykle virového původu, jako jsou viry herpes simplex či HIV , nebo také bakteriální infekce, jako je lymská borelióza .

Léky, drogy a toxiny

Mravenčení v noze a prstech u nohou mohou způsobit také některé léky, drogy a toxiny. Jedná se především o chemoterapeutické léky určené na léčbu rakoviny, které mohou vést k poškození nervů.

Nadměrné užívání alkoholu a jiných drog může nervy rovněž poškodit, stejně jako dlouhodobé vystavení toxinům, jako jsou rtuť, olovo či arsen.

Brnění nohou ze stresu

Stres a úzkost spouští v těle obranné reakce, které se mohou projevit různými příznaky, a to včetně mravenčení končetin. Brnění je v tomto případě vyvoláno rychlým dýcháním, jež vede ke snížení oxidu uhličitého v těle a změnám pH krve. To se zpravidla projevuje mravenčením. [5, 6, 7, 8, 9]

Brnění v nohou v těhotenství

Brnění nohou také patří mezi běžné příznaky těhotenství. Důvodem bývá rostoucí děloha, která utlačuje některé nervy v nohách. To může čas od času vyvolat mravenčení a necitlivost v nohách a prstech u nohou.

V těhotenství se navíc mění vaše těžiště rovnováhy a držení těla, což může vést k sevření některých nervů a následnému brnění až vystřelující bolesti v nohou. Je to naprosto běžné a po porodu by tento problém měl odeznít bez nutnosti léčby. Pokud je to opravdu nepříjemné, poraďte se se svým lékařem o možnostech úlevy. [10, 11]

Diagnostika brnění v noze

Brnění v nohou je čas od času běžné u každého, nicméně pokud zažíváte časté nebo dokonce trvalé epizody mravenčení dolních končetin, měli byste navštívit vašeho lékaře. Základem vyšetření a stanovení správné diagnózy je rozhovor mezi lékařem a pacientem, aby bylo možné získat celkovou anamnézu.

Lékař bude chtít především vědět, jaké užíváte léky nebo jak často pijete alkohol, a bude chtít znát veškeré detaily vašich obtíží. V závislosti na výsledku fyzického vyšetření může být potřeba provést další testy, jako jsou:

kompletní krevní obraz,

test hladiny elektrolytů a vitamínů,

testy funkce štítné žlázy,

testy nervového vedení.

Kromě toho můžete podstoupit některé zobrazovací testy k určení přesné diagnózy. Lékař vás může poslat na jeden nebo více diagnostických vyšetření. Nejčastěji se provádí vyšetření CT, magnetická rezonance a angiogram k zobrazení cév. [12, 13, 14]

Léčba mravenčení v noze

Vzhledem k tomu, že existuje celá řada možných příčin vašich obtíží, léčba bude záviset na tom, co brnění nohy způsobuje. Jsou-li vaše obtíže příznakem chronického onemocnění, léčba bude zaměřena na zmírnění těchto příznaků.

Pokud je brnění vyvoláno akutním stavem nebo zraněním, cílem terapie bude vaše uzdravení prostřednictvím rehabilitace. Léčba obvykle spočívá v podání léků, výjimečně může být vyžadován také chirurgický zákrok. Další možnosti terapie mohou zahrnovat:

topické prostředky, jako jsou krémy,

doplňky stravy,

fyzikální terapii,

cvičení,

nošení dlahy nebo ortézy,

změny životního stylu, jako je úprava jídelníčku. [ 15 , 16 , 17 ]

Kdy vyhledat okamžitou lékařskou pomoc?

V některých případech mohou pocity brnění a necitlivosti v noze znamenat vážný zdravotní stav nebo zranění vyžadující okamžitou léčbu. Pokud je vaše brnění v dolní části nohy také spojeno s některými z níže uvedených příznaků, měli byste co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc:

silná bolest zad,

problémy s rovnováhou,

změny vidění a problémy s mluvením (může se jednat o známky mrtvice),

náhlé změny v ovládání močového měchýře nebo střev,

necitlivosti nebo slabost jedné nebo obou nohou,

brnění nohou spojené se znecitlivěním paží,

slabost hýždí, vnitřní strany stehen nebo zadní strany nohou [ 18 , 19 , 20 ]

