Čína recept: česká varianta se od pravé číny hodně liší. Směs se zeleninou může být zdravá a lehká

Dana Široká
01.12.2025
Lehká kuřecí čína
Autor: Freepik.com/timolina

Když se řekne čína, většina Čechů si nepředstaví autentickou čínskou kuchyni, ale spíše tuzemskou variaci. Ta byla populární zejména v 80. a 90. letech, kdy jste si ji mohli objednat prakticky v každé hospodě. S pravým čínským pokrmem však nemá mnoho společného. Čínská kuchyně je navíc extrémně rozmanitá, takže existuje mnoho jídel, které lze vnímat jako „čínu“.

My jsme si pro vás připravili recept na kuřecí kung-pao, které zná prakticky celý svět. Figurují v něm typické čínské ingredience, jako je rýžové víno, sójová omáčka či kukuřičný škrob. Protože jde ale o poměrně vydatné a kalorické jídlo, můžete zkusit lehkou alternativu kuřecí číny. Je v ní hodně čerstvé zeleniny.

Co se dozvíte v článku
  1. Pravá čína recept: kuřecí kung-pao
  2. Kuřecí čína se zeleninou: fit recept
  3. Česká čína je dost jednoduchá
  4. Čínské pokrmy hrají barvami a pestrou paletou chutí

Pravá čína recept: kuřecí kung-pao

45 minut
4 porce

Ingredience

  • 300 g kuřecích prsou nebo stehenních řízků,
  • 2 lžíce světlé sójové omáčky,
  • 1 lžíce čínského rýžového vína (Shaoxing nebo Huangjiu),
  • 1 lžička kukuřičného škrobu,
  • 2 lžíce arašídového nebo rostlinného oleje,
  • 6–8 sušených červených chilli papriček,
  • 1 lžička sečuánského pepře,
  • 2 stroužky česneku,
  • 2 cm čerstvého zázvoru,
  • 3 jarní cibulky,
  • 50 g nesolených pražených arašídů,
  • 1 lžíce čínského černého octa (lze nahradit balzamikovým),
  • 1 lžíce tmavé sójové omáčky,
  • 1 lžíce světlé sójové omáčky,
  • 1 lžíce cukru,
  • 2 lžičky kukuřičného škrobu rozmíchaného ve 3 lžících studené vody.

Postup

  1. Kuřecí maso nakrájejte na menší kostky. V misce smíchejte 2 lžíce světlé sójové omáčky s vínem a 1 lžičkou kukuřičného škrobu. Do této směsi naložte maso a nechte ho marinovat minimálně 15 minut.
  2. Mezitím si připravte omáčku – smíchejte černý čínský ocet s 1 lžící světlé sójové omáčky, tmavou sójovou omáčkou, cukrem a škrobem rozmíchaným ve vodě. Promíchejte omáčku metličkou, aby byla dokonale hladká bez hrudek, a dejte ji stranou.
  3. Na woku nebo hlubší pánvi rozehřejte olej. Vhoďte na něj nasekané chilli papričky a sečuánský pepř. Krátce je opečte, aby se uvolnilo aroma. Nesmí se ovšem spálit.
  4. Nyní přijde do pánve maso. Restujte ho a opékejte ze všech stran. Až začne maso hnědnout, můžete k němu vmíchat nadrobno nasekaný česnek, nakrájený zázvor a kolečka jarní cibulky (bílou část).
  5. Obsah pánve rychle orestujte. Zalijte jídlo omáčkou, promíchejte a nechte ji pozvolna zhoustnout. Nakonec vmíchejte arašídy a zelenou část jarní cibulky.
  6. Kuřecí kung-pao se tradičně podává s vařenou jasmínovou rýží.
kuřecí kung pao

Kuřecí čína se zeleninou: fit recept

70 minut
4 porce

Ingredience

  • 300 g kuřecích prsou,
  • 1 lžíce sójové omáčky (ideálně se sníženým obsahem soli),
  • 1 lžička kukuřičného škrobu,
  • 1 lžíce řepkového oleje,
  • 1 červená paprika,
  • 1 žlutá paprika,
  • 1 středně velká cuketa,
  • 1 mrkev,
  • 200 g brokolice,
  • 1 cibule,
  • 2 stroužky česneku,
  • 2 cm čerstvého zázvoru,
  • 2 lžíce sójové omáčky,
  • 1 lžíce ústřicové omáčky,
  • 2 lžíce vody,
  • 1 lžička sezamového oleje,
  • špetka chilli vloček.

Postup

  1. Kuřecí prsa nakrájejte na tenké nudličky. Promíchejte je s 1 lžící sójové omáčky a kukuřičným škrobem. Maso nechte 10 minut odležet.
  2. Mezitím se pusťte do přípravy zeleniny. Papriky nakrájejte na proužky, cuketu na půlkolečka, mrkev na tenké nudličky, cibuli na tenká kolečka a brokolici rozdělte na malé růžičky. Česnek a zázvor nasekejte nadrobno.
  3. Poté ještě smíchejte suroviny na omáčku, kterou se bude polévat maso ve finální fázi vaření. Smíchejte tedy sójovou omáčku, ústřicovou omáčku a vodu.
  4. Do woku nebo hluboké pánve nalijte řepkový olej a rozehřejte ho. Nakrájené maso na něm zprudka opečte a restujte do zlatavé barvy. Následně ho vyndejte z pánve a odložte stranou.
  5. Ve stejné pánvi začněte restovat česnek, zázvor a cibuli. Krátce je opečte. Přidejte mrkev a brokolici, po 2 minutách papriky a cuketu. V restování pokračujte 3–4 minuty, ale ne déle. Zelenina totiž musí zůstat křupavá.
  6. Do pánve vraťte maso a zalijte ho omáčkou, kterou jste předtím připravili. Dobře obsah pánve promíchejte a nechte ho vařit 1–2 minuty. Nakonec jídlo zakápněte sezamovým olejem a posypte chilli vločkami.
  7. Kuřecí čínu se zeleninou podávejte ještě horkou. Jako příloha se hodí klasická jasmínová rýže. Pokud chcete, aby byl pokrm výživnější a bohatší na minerály, použijte hnědou rýži.
Česká čína je dost jednoduchá

Již na úvod článku jsme zmínili, že u nás je pojem „čína“ zavedený pro jednoduchá rychlá jídla, která jsou čínskou kuchyní spíše jen inspirována. Čína se totiž v tuzemsku vaří několik desítek let. V dnešní době už jsou u nás exotické suroviny typu rýžové víno, ústřicová omáčka a arašídový olej snadno dostupné. Dříve ale lidé vařili velice skromně a používali mnohem obyčejnější ingredience.

I proto se česká čína výrazně odklonila od toho, jak vypadají pravá čínská jídla. Základ české číny tvoří maso nakrájené na nudličky, cibule a zelenina. Dochucuje se obvykle jen sójovou omáčkou a jako přílohu místo rýže lidé často volí smažené hranolky.

Čínské pokrmy hrají barvami a pestrou paletou chutí

Čínské pokrmy jsou oproti tomu mimořádně rozmanité a plné zajímavých chutí. Většinou se liší region od regionu. Některá jídla jsou hodně pálivá, jiná zase jemnější se sladkokyselou omáčkou. V čínských jídlech se používají jako dochucovadla a ozdoba aromatické ingredience, mezi které patří třeba zázvor, česnek, jarní cibulka a chilli papričky.

Důležité jsou samozřejmě nejrůznější omáčky. Vyjma sójové se používá rybí, ústřicová či hoisin. Pestrost panuje i ve výběru zeleniny a hub. V mnoha čínských pokrmech se proto používají bambusové výhonky, houby shiitake, fazolové lusky, baklažán či sójové klíčky. Důraz je kladen také na estetickou stránku – jídlo má potěšit nejen žaludek, ale i oči.

Zdroje: hradec.rozhlas.cz, chinahighlights.com, allrecipes.com, britannica.com, health.harvard.edu

