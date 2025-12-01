Čína recept: česká varianta se od pravé číny hodně liší. Směs se zeleninou může být zdravá a lehká

My jsme si pro vás připravili recept na kuřecí kung-pao, které zná prakticky celý svět. Figurují v něm typické čínské ingredience, jako je rýžové víno, sójová omáčka či kukuřičný škrob. Protože jde ale o poměrně vydatné a kalorické jídlo, můžete zkusit lehkou alternativu kuřecí číny. Je v ní hodně čerstvé zeleniny.
Pravá čína recept: kuřecí kung-pao
Ingredience
- 300 g kuřecích prsou nebo stehenních řízků,
- 2 lžíce světlé sójové omáčky,
- 1 lžíce čínského rýžového vína (Shaoxing nebo Huangjiu),
- 1 lžička kukuřičného škrobu,
- 2 lžíce arašídového nebo rostlinného oleje,
- 6–8 sušených červených chilli papriček,
- 1 lžička sečuánského pepře,
- 2 stroužky česneku,
- 2 cm čerstvého zázvoru,
- 3 jarní cibulky,
- 50 g nesolených pražených arašídů,
- 1 lžíce čínského černého octa (lze nahradit balzamikovým),
- 1 lžíce tmavé sójové omáčky,
- 1 lžíce světlé sójové omáčky,
- 1 lžíce cukru,
- 2 lžičky kukuřičného škrobu rozmíchaného ve 3 lžících studené vody.
Postup
- Kuřecí maso nakrájejte na menší kostky. V misce smíchejte 2 lžíce světlé sójové omáčky s vínem a 1 lžičkou kukuřičného škrobu. Do této směsi naložte maso a nechte ho marinovat minimálně 15 minut.
- Mezitím si připravte omáčku – smíchejte černý čínský ocet s 1 lžící světlé sójové omáčky, tmavou sójovou omáčkou, cukrem a škrobem rozmíchaným ve vodě. Promíchejte omáčku metličkou, aby byla dokonale hladká bez hrudek, a dejte ji stranou.
- Na woku nebo hlubší pánvi rozehřejte olej. Vhoďte na něj nasekané chilli papričky a sečuánský pepř. Krátce je opečte, aby se uvolnilo aroma. Nesmí se ovšem spálit.
- Nyní přijde do pánve maso. Restujte ho a opékejte ze všech stran. Až začne maso hnědnout, můžete k němu vmíchat nadrobno nasekaný česnek, nakrájený zázvor a kolečka jarní cibulky (bílou část).
- Obsah pánve rychle orestujte. Zalijte jídlo omáčkou, promíchejte a nechte ji pozvolna zhoustnout. Nakonec vmíchejte arašídy a zelenou část jarní cibulky.
- Kuřecí kung-pao se tradičně podává s vařenou jasmínovou rýží.
Kuřecí čína se zeleninou: fit recept
Ingredience
- 300 g kuřecích prsou,
- 1 lžíce sójové omáčky (ideálně se sníženým obsahem soli),
- 1 lžička kukuřičného škrobu,
- 1 lžíce řepkového oleje,
- 1 červená paprika,
- 1 žlutá paprika,
- 1 středně velká cuketa,
- 1 mrkev,
- 200 g brokolice,
- 1 cibule,
- 2 stroužky česneku,
- 2 cm čerstvého zázvoru,
- 2 lžíce sójové omáčky,
- 1 lžíce ústřicové omáčky,
- 2 lžíce vody,
- 1 lžička sezamového oleje,
- špetka chilli vloček.
Postup
- Kuřecí prsa nakrájejte na tenké nudličky. Promíchejte je s 1 lžící sójové omáčky a kukuřičným škrobem. Maso nechte 10 minut odležet.
- Mezitím se pusťte do přípravy zeleniny. Papriky nakrájejte na proužky, cuketu na půlkolečka, mrkev na tenké nudličky, cibuli na tenká kolečka a brokolici rozdělte na malé růžičky. Česnek a zázvor nasekejte nadrobno.
- Poté ještě smíchejte suroviny na omáčku, kterou se bude polévat maso ve finální fázi vaření. Smíchejte tedy sójovou omáčku, ústřicovou omáčku a vodu.
- Do woku nebo hluboké pánve nalijte řepkový olej a rozehřejte ho. Nakrájené maso na něm zprudka opečte a restujte do zlatavé barvy. Následně ho vyndejte z pánve a odložte stranou.
- Ve stejné pánvi začněte restovat česnek, zázvor a cibuli. Krátce je opečte. Přidejte mrkev a brokolici, po 2 minutách papriky a cuketu. V restování pokračujte 3–4 minuty, ale ne déle. Zelenina totiž musí zůstat křupavá.
- Do pánve vraťte maso a zalijte ho omáčkou, kterou jste předtím připravili. Dobře obsah pánve promíchejte a nechte ho vařit 1–2 minuty. Nakonec jídlo zakápněte sezamovým olejem a posypte chilli vločkami.
- Kuřecí čínu se zeleninou podávejte ještě horkou. Jako příloha se hodí klasická jasmínová rýže. Pokud chcete, aby byl pokrm výživnější a bohatší na minerály, použijte hnědou rýži.
Česká čína je dost jednoduchá
Již na úvod článku jsme zmínili, že u nás je pojem „čína“ zavedený pro jednoduchá rychlá jídla, která jsou čínskou kuchyní spíše jen inspirována. Čína se totiž v tuzemsku vaří několik desítek let. V dnešní době už jsou u nás exotické suroviny typu rýžové víno, ústřicová omáčka a arašídový olej snadno dostupné. Dříve ale lidé vařili velice skromně a používali mnohem obyčejnější ingredience.
I proto se česká čína výrazně odklonila od toho, jak vypadají pravá čínská jídla. Základ české číny tvoří maso nakrájené na nudličky, cibule a zelenina. Dochucuje se obvykle jen sójovou omáčkou a jako přílohu místo rýže lidé často volí smažené hranolky.
Čínské pokrmy hrají barvami a pestrou paletou chutí
Čínské pokrmy jsou oproti tomu mimořádně rozmanité a plné zajímavých chutí. Většinou se liší region od regionu. Některá jídla jsou hodně pálivá, jiná zase jemnější se sladkokyselou omáčkou. V čínských jídlech se používají jako dochucovadla a ozdoba aromatické ingredience, mezi které patří třeba zázvor, česnek, jarní cibulka a chilli papričky.
Důležité jsou samozřejmě nejrůznější omáčky. Vyjma sójové se používá rybí, ústřicová či hoisin. Pestrost panuje i ve výběru zeleniny a hub. V mnoha čínských pokrmech se proto používají bambusové výhonky, houby shiitake, fazolové lusky, baklažán či sójové klíčky. Důraz je kladen také na estetickou stránku – jídlo má potěšit nejen žaludek, ale i oči.
