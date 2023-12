Co na bolest zad skutečně pomáhá, je správné držení těla. Řešením ale mohou být i kolagenové injekce

Jak na bolest zad vyzrát bez zásahu lékaře?

Abyste se zbavili bolestí zad, je nejprve potřeba naučit se správně držet tělo při chůzi, vsedě i během vykonávání různých činností. K tomuto účelu lze zakoupit mnoho praktických pomůcek, které slouží jako podpora páteře. Zejména, pokud se dlouhodobě hodně hrbíte, budete zpočátku potřebovat trochu pomoci.

V případě, že si nevíte rady, jak s nápravou špatného držení těla začít, nebojte se obrátit na specializované zdravotní či sportovní zařízení, kde vám poradí, jaká pomůcka by pro vás byla nejlepší. Pakliže máte sedavé zaměstnání, měli byste při práci neustále myslet na to, abyste seděli rovně a nepředsazovali hlavu dopředu před tělo.

Práce na počítači bohužel k tomuto nešvaru neustále svádí. Pokud nejste schopni se takových pozic vyvarovat, je potřeba se po práci alespoň pořádně protáhnout a ideálně si také zacvičit. Některým jedincům pak může proti hrbení se u počítače pomoci například sezení na velkém gymnastickém míči. [1, 2, 3]

Nejlepší sporty pro zdravá záda

Bolestmi zad trpí také mnozí aktivní sportovci. Ačkoliv sport zlepšuje celkovou kondici a fyzickou odolnost, některé druhy mohou více zatěžovat páteř a způsobit tak nepohodlí a bolesti. Na páteř pak škodlivě působí zejména aktivity, při nichž je dotyčná osoba nepřirozeně ohnutá nebo zkroucená. Jedná se například o sjezdové lyžování, během kterého jsou záda vystavena otřesům či rotacím páteře. Stejně tak zatěžuje záda například i tenis, kdy dochází zase k rotaci trupu při úderu.

Pokud se i přes své potíže se zády nechcete vzdávat zimních sportů, pak dejte před sjezdovým lyžováním přednost raději běžkám. Při běhu na lyžích není totiž vaše tělo tolik vystaveno nárazům. Pozor si ale musíte dávat v případě sjíždění kopců. Raději se proto nepouštějte do žádných náročných akcí a vybírejte terén, kde nebudete vystaveni příliš velkým překážkám.

Existují ale také specifické sporty, které je naopak vhodné vykonávat, pokud vás bolí záda, jelikož posilují zádové svaly a uvolňují klouby. Asi nejvhodnější sport na bolest zad je přitom plavání. Samozřejmě ale také závisí na tom, jakému stylu se věnujete, jelikož některé mohou zatěžovat krční páteř (například delfín). Nejlepší je proto v tomto případě plavání na znak. [4, 5, 6]

Cviky na bolest zad

Chcete-li se naučit, jak sedět, stát a pohybovat se způsobem, který udrží páteř ve správné poloze a zmírní námahu zad, pak je vhodné oslovit fyzioterapeuta. Ten vás v rámci rehabilitace naučí speciální cvičení, která posilují zádové svaly a střed těla. Mnohé studie ukazují, že když posílíte střed těla a zvýšíte svou flexibilitu, bolesti zad postupem času zmizí. Musíte mít však trpělivost a pevnou vůli, jelikož výsledky nepřichází ze dne na den.

Obecně pak lékaři doporučují pravidelně se protahovat a věnovat se například józe, která nejen rozvíjí flexibilitu těla, ale také posiluje svaly a učí člověka správně dýchat. Stejně tak je vhodné cvičit i tai-či nebo se věnovat různým vodním aktivitám, jako je například aquaerobik, během kterého nejsou záda přetěžována. [7, 8, 9]

Pět Tibeťanů

Mezi tradiční cvičení proti bolestem zad a pro udržení zdravého těla i ducha, které je v Čechách známé už z dob první republiky, patří jógová sestava s názvem Pět Tibeťanů. Jak z názvu vyplývá, jedná se o sérii pěti jógových pozic, které by se měly cvičit každý den, a to minimálně po třech opakováních. Toto cvičení má zajistit nejen obnovu pohyblivosti páteře, ale dle tibetských mnichů se jedná o recept na to, jak si co nejdéle udržet mládí. Jednotlivé pozice přitom nesou následující česká pojmenování:

Tibeťan – káča, Tibeťan – svíčka, Tibeťan – půlměsíc, Tibeťan – most, Tibeťan – hora. [10, 11]

Důležitý je i zdravý spánek

V rámci prevence bolesti zad je pak vhodné pořídit si ortopedickou matraci na spaní. V tomto případě se opravdu nevyplatí šetřit, jelikož špatná matrace může být často příčinou vašich potíží. Prvním pravidlem, kterým byste se při výběru postelové matrace měli řídit, je, že čím více vážíte, tím by měla být tvrdší. Obecně se přitom však nedoporučuje dlouhodobě spát na příliš měkké matraci, a to i osobám, jejichž tělesná hmotnost je nižší.

Kromě vhodně zvolené matrace je pak potřeba dbát také na správný výběr polštáře na spaní, abyste záda a zejména krční páteř nepřetěžovali. Lékaři doporučují používat jako podložku pod hlavu při spaní jen tenký polštářek nebo speciální anatomický polštář, který zajistí, že vaše páteř nebude během spánku nepřirozeně prohnutá.

Bolí vás často záda? Ano, neustále

Jen někdy

Ne, nikdy

Co se týká spacích návyků, tak pro zmírnění bolestí zad je dobré pokusit se naučit používat pár základních triků. Pokud spíte na boku, přitáhněte pokrčené nohy trochu blíže k hrudníku a mezi kolena si vložte tenký polštář. Tato pozice pomáhá snížit tlak na páteř během spánku. Usínáte-li na zádech, můžete zase uvolnit zádové svaly tím, že si vložíte polštář pod kolena. Obecně se pak nedoporučuje spaní na břiše, ale v případě, že jinak spát nemůžete, zkuste umístit polštář pod své boky a podbřišek, aby páteř nebyla příliš prohnutá. [12, 13, 14]

Injekce na bolest zad

Bolesti páteře a dolních zad pak lze regulovat také prostřednictvím podkožních kolagenových injekcí, které podporují správné fungování pohybového ústrojí a zmírňují následky nesprávného držení těla, úrazů nebo i stárnutí. Přípravek, který je injekčně vpravován do těla, napravuje poškozená kolagenová vlákna a zpevňuje a chrání klouby, chrupavky, vazy i šlachy.

Na některých klinikách je pak možné podstoupit v případě silných bolestí zad také takzvanou karboxyterapii, což je léčebná metoda, při které jsou využívány plynové injekce. Během terapie se do podkoží nebo přímo do svalu vpraví oxid uhličitý, který způsobí lepší prokrvení a sníží bolestivost v postiženém místě. Aplikace této injekce může být pro citlivější jedince mírně nepříjemná, ale není bolestivá. [15, 16]

Zdroje: dostry.cz, webmd.cz, ghc.cz, nemtr.cz, everydayhealth.com, fyzioklinika.cz, centrumpreventivnipece.cz, totalhealthchiropractic.com.au, mayoclinic.org, medlineplus.gov, nhsinform.scot, health.harvard.edu, medicalnewstoday.com