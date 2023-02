Nevíte, co vše si zabalit do porodnice? Připravte se včas

S blížícím se porodem obvykle přibývají starosti ohledně toho, co vše je potřeba ještě zařídit, jako by nestačily samotné obavy z porodu. Čím dříve ale vyřídíte nezbytné věci, tím klidnější před porodem budete. To se týká i tašky do porodnice. Zajímá vás, co si vzít s sebou do porodnice?