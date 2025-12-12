Menu Zavřít
Crinkles recept: popraskané sušenky plné čokolády. Zdravější verze obsahuje špaldovou mouku a vločky

Dana Široká
12.12.2025
Čokoládové crinkles
Autor: Freepik.com/halayalex

Na první pohled sice nepřipomínají tradiční české vánoční cukroví, nicméně ve Spojených státech amerických na ně rozhodně nedají dopustit. Crinkles jsou popraskané sušenky z čokoládového těsta, které jsou mimořádně efektivní. Navíc vynikají skvělou chutí a unikátní strukturou – na povrchu jsou křupavé, uvnitř jemné a vláčné.

Jako většina cukroví a sušenek ale patří mezi vydatné kalorické bomby. Klasický recept na čokoládové crinkles se neobejde bez čokolády, másla, cukru a mouky. Stačí však některé suroviny lehce obměnit a rázem budete mít sušenky s vyšším podílem vlákniny, bezlepkové či s menším obsahem tuku. A nemusí se to nijak negativně projevit na chuti.

Co se dozvíte v článku
  1. Čokoládové crinkles recept: klasika s máslem
  2. Zdravější crinkles recept: se špaldou a vločkami
  3. Další tipy pro zdravější crinkles
  4. Zajímavé příchutě a variace

Čokoládové crinkles recept: klasika s máslem

120 minut
25–30 sušenek

Ingredience

  • 200 g kvalitní hořké čokolády (min. 60 % kakaa),
  • 50 g másla,
  • 100 g třtinového cukru,
  • 2 vejce,
  • 1 lžička vanilkového extraktu,
  • 150 g polohrubé mouky,
  • ½ lžičky prášku do pečiva,
  • špetka soli,
  • 2 lžíce kakaa,
  • 50 g moučkového cukru na obalení.

Postup

  1. Ve vodní lázni nechte rozpustit čokoládu s máslem. Metličkou je vymíchejte do hladké emulze, odstavte z vodní lázně a nechte vychladnout.
  2. V jiné míse utřete vejce s třtinovým cukrem a vanilkovým extraktem do pěny. Do této směsi pak nalijte vychladlou rozpuštěnou čokoládu a dobře ji zamíchejte.
  3. V další misce smíchejte mouku, prášek do pečiva, kakao a špetku soli. Suchou směs pozvolna zapracujte do čokoládové hmoty. Výsledkem by mělo být husté těsto, které se lepí na stěrku.
  4. Vypracované těsto zabalte do potravinové fólie a nechte ho minimálně hodinu odpočívat v lednici. Ideální je ovšem nechat ho chladnout 2–3 hodiny.
  5. Poté zapněte troubu a nastavte ji na 180 °C. Připravte si plech a vyložte ho pečicím papírem. Ztuhlé těsto vyndejte z lednice.
  6. Z těsta odebírejte malé kousky a tvořte z nich kuličky o průměru 2,5 centimetru. Každou kuličku pečlivě obalte v moučkovém cukru.
  7. Kuličky položte na plech s pečicím papírem. Během pečení se roztečou, takže je umisťujte tak, aby měly rozestupy. Plech s kuličkami vložte do předehřáté trouby na 10–12 minut.
  8. Plech se sušenkami vyndejte z trouby. Crinkles nechte pár minut chladnout přímo na plechu. Posléze je přesuňte na kovovou mřížku. Správně upečené sušenky mají popraskaný povrch a uvnitř zůstávají příjemně vláčné.
Zdravější crinkles recept: se špaldou a vločkami

120 minut
25 sušenek

Ingredience

  • 100 g kvalitní hořké čokolády (70 % kakaa),
  • 2 lžíce kokosového oleje,
  • 80 g kokosového cukru,
  • 2 vejce,
  • 1 lžička vanilkového extraktu,
  • 100 g špaldové mouky,
  • 30 g jemně mletých ovesných vloček,
  • 2 lžíce nealkalizovaného kakaa,
  • ½ lžičky prášku do pečiva,
  • špetka soli,
  • 40 g moučkového cukru nebo jemně mletého xylitolu na obalení.

Postup

  1. Do misky nad horkou vodní lázní nalámejte čokoládu na kostičky. Přidejte k ní kokosový olej, počkejte, až se čokoláda rozpustí, a metličkou suroviny vymíchejte do hladké konzistence. Rozpuštěnou čokoládu odstavte z vodní lázně a nechte mírně zchladnout.
  2. V jiné míse vyšlehejte vejce s kokosovým cukrem a vanilkovým extraktem do světlé pěny. Poté do ní nalijte čokoládovou emulzi a dobře směs promíchejte.
  3. Následně je potřeba smíchat suché suroviny, to znamená špaldovou mouku, mleté vločky, kakao, prášek do pečiva a špetku soli.
  4. Sypkou směs postupně vmíchávejte do čokoládové směsi, dokud nevznikne pevné hutné těsto. Zakryjte ho potravinářskou fólií a dejte ho do lednice na 2–3 hodiny.
  5. Troubu předehřejte na 180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Vychlazené těsto vyndejte z lednice, rozkrájejte ho na malé kousky a vytvarujte z nich kuličky o průměru 2,5 centimetru.
  6. Kuličky obalte v moučkovém cukru nebo mletém xylitolu. Kuličky rozložte na plech tak, aby mezi nimi byly dostatečné rozestupy.
  7. Plech se sušenkami vložte do předehřáté trouby. Po uplynutí 10–12 minut vyndejte crinkles z trouby. Chvilku je nechte chladnout přímo na plechu. Po pár minutách je můžete přendat na kovovou mřížku.
Další tipy pro zdravější crinkles

Základní recept na crinkles sice obsahuje kvalitní čokoládu a kakao, ale také v něm najdete bílou mouku, cukr a máslo. Pokud chcete, aby byly vaše sušenky nutričně hodnotnější, stačí provést menší úpravy.

Třeba použít místo třtinového cukru kokosový, vybrat čokoládu s vyšším obsahem kakaa, nahradit pšeničnou mouku špaldovou a doplnit zdravé tuky v podobě ghí, ořechového másla či kokosového oleje. Nemusíte se bát, že pak nebudou crinkles chutné. Stále budou sladké, ale s vyšším obsahem vlákniny, minerálů a dalších nutrientů.

Pokud chcete bezlepkovou verzi, použijte do těsta ovesnou, mandlovou nebo pohankovou mouku. Sušenky budou díky tomu i sytější. Pro vláčnost a přirozeně sladkou chuť můžete do směsi na crinkles zamíchat lžíci jablečného pyré nebo rozmačkaný banán. Zároveň můžete ubrat na množství cukru, případně použít datle, xylitol (březový cukr) a jiná zdravější sladidla.

Chcete-li zvýšit obsah minerálů, vitamínů a stopových prvků, přimíchejte do těsta lžičku mletých lněných semínek, chia semínek, nasekaných vlašských ořechů nebo plátky mandlí.

Zajímavé příchutě a variace

Klasika v podobě čokoládových (kakaových) crinkles sice vede na plné čáře, ale rozhodně to neznamená, že si nemůžete recept trochu poupravit a pozměnit příchuť. Pokud máte rádi svěží chutě, můžete čokoládu s kakaem nahradit citronovou kůrou a citronovou šťávou.

Aby byly crinkles na pohled zajímavější, je možné přidat do těsta trochu kurkumy. Dodá jim zlatavý nádech. Ovocné chuti s nahořklými tóny dosáhnete tím, že místo citronu použijete kůru a šťávu z pomeranče.

Pokud nemáte potřebu nijak výrazně experimentovat, můžete část mouky v těstě nahradit strouhaným kokosem a přidat trošku limetové kůry. Crinkles pak budou sice exotické, ale jemné a sladké. Další zajímavou surovinou, která k čokoládě opravdu skvěle ladí, je káva. Stačí do těsta přidat lžičku instantní kávy, případně lžíci dobrého silného espressa.

Zdroje: brno.rozhlas.cz, allrecipes.com, bbcgoodfood.com, eatingbirdfood.com, tasteofhome.com

