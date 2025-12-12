Crinkles recept: popraskané sušenky plné čokolády. Zdravější verze obsahuje špaldovou mouku a vločky

Jako většina cukroví a sušenek ale patří mezi vydatné kalorické bomby. Klasický recept na čokoládové crinkles se neobejde bez čokolády, másla, cukru a mouky. Stačí však některé suroviny lehce obměnit a rázem budete mít sušenky s vyšším podílem vlákniny, bezlepkové či s menším obsahem tuku. A nemusí se to nijak negativně projevit na chuti.
Čokoládové crinkles recept: klasika s máslem
Ingredience
- 200 g kvalitní hořké čokolády (min. 60 % kakaa),
- 50 g másla,
- 100 g třtinového cukru,
- 2 vejce,
- 1 lžička vanilkového extraktu,
- 150 g polohrubé mouky,
- ½ lžičky prášku do pečiva,
- špetka soli,
- 2 lžíce kakaa,
- 50 g moučkového cukru na obalení.
Postup
- Ve vodní lázni nechte rozpustit čokoládu s máslem. Metličkou je vymíchejte do hladké emulze, odstavte z vodní lázně a nechte vychladnout.
- V jiné míse utřete vejce s třtinovým cukrem a vanilkovým extraktem do pěny. Do této směsi pak nalijte vychladlou rozpuštěnou čokoládu a dobře ji zamíchejte.
- V další misce smíchejte mouku, prášek do pečiva, kakao a špetku soli. Suchou směs pozvolna zapracujte do čokoládové hmoty. Výsledkem by mělo být husté těsto, které se lepí na stěrku.
- Vypracované těsto zabalte do potravinové fólie a nechte ho minimálně hodinu odpočívat v lednici. Ideální je ovšem nechat ho chladnout 2–3 hodiny.
- Poté zapněte troubu a nastavte ji na 180 °C. Připravte si plech a vyložte ho pečicím papírem. Ztuhlé těsto vyndejte z lednice.
- Z těsta odebírejte malé kousky a tvořte z nich kuličky o průměru 2,5 centimetru. Každou kuličku pečlivě obalte v moučkovém cukru.
- Kuličky položte na plech s pečicím papírem. Během pečení se roztečou, takže je umisťujte tak, aby měly rozestupy. Plech s kuličkami vložte do předehřáté trouby na 10–12 minut.
- Plech se sušenkami vyndejte z trouby. Crinkles nechte pár minut chladnout přímo na plechu. Posléze je přesuňte na kovovou mřížku. Správně upečené sušenky mají popraskaný povrch a uvnitř zůstávají příjemně vláčné.
Zdravější crinkles recept: se špaldou a vločkami
Ingredience
- 100 g kvalitní hořké čokolády (70 % kakaa),
- 2 lžíce kokosového oleje,
- 80 g kokosového cukru,
- 2 vejce,
- 1 lžička vanilkového extraktu,
- 100 g špaldové mouky,
- 30 g jemně mletých ovesných vloček,
- 2 lžíce nealkalizovaného kakaa,
- ½ lžičky prášku do pečiva,
- špetka soli,
- 40 g moučkového cukru nebo jemně mletého xylitolu na obalení.
Postup
- Do misky nad horkou vodní lázní nalámejte čokoládu na kostičky. Přidejte k ní kokosový olej, počkejte, až se čokoláda rozpustí, a metličkou suroviny vymíchejte do hladké konzistence. Rozpuštěnou čokoládu odstavte z vodní lázně a nechte mírně zchladnout.
- V jiné míse vyšlehejte vejce s kokosovým cukrem a vanilkovým extraktem do světlé pěny. Poté do ní nalijte čokoládovou emulzi a dobře směs promíchejte.
- Následně je potřeba smíchat suché suroviny, to znamená špaldovou mouku, mleté vločky, kakao, prášek do pečiva a špetku soli.
- Sypkou směs postupně vmíchávejte do čokoládové směsi, dokud nevznikne pevné hutné těsto. Zakryjte ho potravinářskou fólií a dejte ho do lednice na 2–3 hodiny.
- Troubu předehřejte na 180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Vychlazené těsto vyndejte z lednice, rozkrájejte ho na malé kousky a vytvarujte z nich kuličky o průměru 2,5 centimetru.
- Kuličky obalte v moučkovém cukru nebo mletém xylitolu. Kuličky rozložte na plech tak, aby mezi nimi byly dostatečné rozestupy.
- Plech se sušenkami vložte do předehřáté trouby. Po uplynutí 10–12 minut vyndejte crinkles z trouby. Chvilku je nechte chladnout přímo na plechu. Po pár minutách je můžete přendat na kovovou mřížku.
Další tipy pro zdravější crinkles
Základní recept na crinkles sice obsahuje kvalitní čokoládu a kakao, ale také v něm najdete bílou mouku, cukr a máslo. Pokud chcete, aby byly vaše sušenky nutričně hodnotnější, stačí provést menší úpravy.
Třeba použít místo třtinového cukru kokosový, vybrat čokoládu s vyšším obsahem kakaa, nahradit pšeničnou mouku špaldovou a doplnit zdravé tuky v podobě ghí, ořechového másla či kokosového oleje. Nemusíte se bát, že pak nebudou crinkles chutné. Stále budou sladké, ale s vyšším obsahem vlákniny, minerálů a dalších nutrientů.
Pokud chcete bezlepkovou verzi, použijte do těsta ovesnou, mandlovou nebo pohankovou mouku. Sušenky budou díky tomu i sytější. Pro vláčnost a přirozeně sladkou chuť můžete do směsi na crinkles zamíchat lžíci jablečného pyré nebo rozmačkaný banán. Zároveň můžete ubrat na množství cukru, případně použít datle, xylitol (březový cukr) a jiná zdravější sladidla.
Chcete-li zvýšit obsah minerálů, vitamínů a stopových prvků, přimíchejte do těsta lžičku mletých lněných semínek, chia semínek, nasekaných vlašských ořechů nebo plátky mandlí.
Zajímavé příchutě a variace
Klasika v podobě čokoládových (kakaových) crinkles sice vede na plné čáře, ale rozhodně to neznamená, že si nemůžete recept trochu poupravit a pozměnit příchuť. Pokud máte rádi svěží chutě, můžete čokoládu s kakaem nahradit citronovou kůrou a citronovou šťávou.
Aby byly crinkles na pohled zajímavější, je možné přidat do těsta trochu kurkumy. Dodá jim zlatavý nádech. Ovocné chuti s nahořklými tóny dosáhnete tím, že místo citronu použijete kůru a šťávu z pomeranče.
Pokud nemáte potřebu nijak výrazně experimentovat, můžete část mouky v těstě nahradit strouhaným kokosem a přidat trošku limetové kůry. Crinkles pak budou sice exotické, ale jemné a sladké. Další zajímavou surovinou, která k čokoládě opravdu skvěle ladí, je káva. Stačí do těsta přidat lžičku instantní kávy, případně lžíci dobrého silného espressa.
