Darování krve zachraňuje životy. Nově bude dárcovství přístupnější pro homosexuály

Jste-li muž a darujete-li krev, asi ty nepříjemné otázky znáte: „Jste homosexuál? Měl jste anální sex s muži?“ Nedá se nic dělat, dotazy jsou to důležité. Nicméně pokud byly vaše odpovědi kladné, darovat jste často nemohli. To se nyní naštěstí změnilo.

„Každý zdravý Čech, který chce pomoci zachránit životy a dát krev, by měl mít tu možnost. Naše metodika zohledňuje požadavek na individuální posouzení rizik vázaných na sexuální aktivity u každého zájemce o darování, a to, aniž by bylo kritériem pohlaví nebo sexuální orientace,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Tedy ke konkrétní úpravě – darovat krev nesmíte, pokud jste měli chráněný či nechráněný anální pohlavní styk s novým sexuálním partnerem/partnery v posledních 4 měsících, avšak nezávisle na pohlaví partnerů. Předtím gayové krev darovat nemohli, měli-li anální sex v posledních 6 měsících.





Nadále budete vyplňovat před každým darováním dotazník a na základě vašich odpovědí zdravotníci rozhodnou, zda vám pustí žilou či nikoli.

„Velké uznání patří především zastupiteli za TOP 09 Miloši Ulrichovi, který se v celé záležitosti dlouhodobě angažoval. Spolu s ministrem zdravotnictví Válkem se jim povedlo odstranit nesmyslnou praxi, která dosud bránila homosexuálním spoluobčanům v darování krve. Jako pravidelná dárkyně krve si velmi cením, že okruh lidí, kteří mohou a chtějí dát krev, se po dnešku rozšíří,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová.

„Jsem přesvědčen, že tím, že dosud byli homosexuálové vyloučeni z dárcovství, jsme se coby společnost úplně zbytečně připravili o mnoho dárců. Je tak skvělou zprávou, že nově nebude podstatné, jestli je vašim sexuálním partnerem kluk nebo holka, ale jestli se chováte bezpečně. Děkuji panu ministru Válkovi, že tato nová pravidla prosadil,“ řekl zastupitel města Úval Miloš Ulrich.

Zdroj: MZD, iRozhlas