Dělená strava nepovoluje kombinovat živočišné a rostlinné potraviny. Jaké jsou její výsledky?

Co je dělená strava?

S pojmem dělená strava jste se už pravděpodobně mnohokrát setkali v souvislosti s hubnutím přebytečných tuků, neboť této formě stravování se zejména v 90. letech dostalo velké popularity a v současné době je stále poměrně oblíbená. Tento typ diety spočívá v rozdělování jídelníčku na potraviny bohaté na bílkoviny a potraviny bohaté na sacharidy.

Zatímco v českém prostředí se o propagaci dělené stravy zasloužila herečka Lenka Kořínková, která ji prezentuje jako rozdělení stravy na „kytičky a zvířátka“, tedy na rostlinnou a živočišnou stravu, původním inovátorem dělené stravy je americký lékař jménem Howard Hay. Ten ji ovšem sestavil za účelem podpory léčby ledvin. [1], [2]

Jaká má dělená strava pravidla?

Dělená strava funguje na bázi třídění potravin do 3 skupin, které by se mezi sebou neměly kombinovat, přesněji tedy dvě z nich. Důvodem, proč se suroviny z jednotlivých skupin nemají konzumovat společně, je odlišný způsob trávení založený na pH prostředí, které vytváří konečné produkty metabolismu. Potraviny jsou tedy rozděleny na:

kyselé (živočišné produkty): například maso, mléko a mléčné výrobky,

(živočišné produkty): například maso, mléko a mléčné výrobky, zásadité (potraviny bohaté na sacharidy): například rýže či obiloviny,

(potraviny bohaté na sacharidy): například rýže či obiloviny, neutrální: například některé tuky, zelenina, zakysané mléčné výrobky a další.

Podle pravidel tohoto stravování by se tedy mezi sebou neměly kombinovat kyselé a zásadité potraviny, neboť živočišné produkty potřebují pro trávení nízké pH, a tím vytvářejí kyselé prostředí, a potraviny bohaté na sacharidy zase potřebují vysoké pH, neboť utváří zásadité prostředí. Kyselé a zásadité potraviny by tak měly být konzumovány s odstupem alespoň 4 hodin, přičemž ovoce by se mělo jíst samostatně.





Dělená strava podle Lenky Kořínkové ovšem v praxi vypadá tak, že se po celý den stravujete pouze vybranou skupinou potravin. Nicméně je dobré si připomenout, že herečka nemá patřičné vzdělání v oblasti výživy ani lékařské fyziologie a její recepty jsou založeny pouze na jejích osobních zkušenostech. [3], [4]

Dieta dělená strava: jídelníček

Jídelníček při dělené stravě neurčuje, jaké množství jídla nebo kalorií můžete denně přijmout, je založen čistě na tom, jaký typ potravin můžete jíst během jednoho dne. Při dodržování dělené stravy nezapomínejte pít hodně tekutin (především vody), abyste byli dostatečně hydratovaní.

Níže si rozdělíme potraviny podle toho, do jaké skupiny patří. Z nich můžete vytvářet recepty pro jednotlivé dny. Pokud se pouštíte do dělené stravy a nevíte, jak začít, toto rozdělení by vám mohlo pomoci.

Zajímá-li vás, jakou roli zde zastává káva, dělená strava ji bohužel vůbec nepovoluje. Patří totiž mezi tzv. zakázané potraviny. V době, kdy dodržujete dělenou stravu, byste ze svého jídelníčku měli vyřadit tyto suroviny:

kávu a černý čaj,

výrobky z bílé mouky,

čokoládu a veškeré sladkosti,

instantní potraviny,

tučné uzeniny a vepřové maso,

majonézu,

alkohol v kombinaci s kyselými potravinami.

Kyselé potraviny: bílkovinový den

Do skupiny živočišné stravy, nebo také bílkovinné, patří potraviny bohaté právě na zmiňované proteiny. Sem řadíme zejména maso a masné výrobky, různé ryby a mořské plody, vejce, mléko, mléčné výrobky a dokonce i sóju. Přestože se jedná o živočišnou skupinu, zařazují se sem i některé druhy ovoce a dokonce i vařená rajčata. Z typů ovoce sem patří například:

citrusy,

ananas,

papája,

meruňky a broskve.

Zásadité potraviny: sacharidový den

Mezi potraviny vhodné pro tzv. sacharidový den patří potraviny bohaté na tuto živinu. Těmi jsou zejména suroviny jako rýže, brambory, těstoviny, obiloviny, luštěniny, kapusta a většina ovoce. Pak se jedná také například o med a různé sirupy.

Neutrální potraviny

Neutrální potraviny se nekonzumují samostatně v určitý den, ale kombinují se s výše uvedenými skupinami, tedy buď zásaditými, nebo kyselými potravinami. Do této skupiny patří většina druhů zeleniny, houby, ořechy, semínka, tuky lisované za studena a dokonce i potraviny jako:

máslo,

zakysané mléčné výrobky,

sýry obsahující více než 50% podíl tuku,

uzené masné výrobky (např. uzená šunka či uzený losos). [5], [6]

Zkoušeli jste někdy dělenou stravu? Ano

Ne

Lenka Kořínková: dělená strava a recepty

Propagátorka diety Lenka Kořínková vydala své recepty v knižní podobě a níže si uvedeme ukázku jídelníčku pro jednotlivé dny. Pro rostlinný den platí například tento jídelníček:

snídaně: celozrnné pečivo s marmeládou, mrkev,

svačina: sladké ovoce,

oběd: těstovinový salát se zeleninou,

svačina: hrst oříšků,

večeře: celozrnný kuskus s grilovanou zeleninou a panenským olivovým olejem.

Pro živočišný den si můžeme uvést následující recepty:

snídaně: ovesné vločky s mandlovým mlékem,

svačina: okurkový salát s rajčaty,

oběd: rybí filé s bramborem a zeleninovým salátem,

svačina: hrst oříšků,

vaječná omeleta s houbami. [7]

Dělená strava: diskuze o jejích účincích

Je potřeba si říci, že lidský organismus je uzpůsoben k trávení komplexních potravin, tedy takových, které obsahují sacharidy, bílkoviny i tuky. Když se navíc budete detailněji zabývat složením jednotlivých surovin, zjistíte, že mnoho z nich obsahuje více než jednu z těchto složek. Někdy je tedy jednoduše nedokážeme oddělit.

Chemické reakce v našem organismu také neprobíhají odděleně. Slinivka a slinné žlázy produkují rozličné enzymy, z nichž každý dokáže trávit jinou složku potravy, a není proto nutné se obávat, že by komplexní jídlo složené z více nutričních látek mohlo trávení nějakým způsobem narušit.

Vzhledem k tomu, že lidský organismus vždy vylučuje enzymy potřebné pro trávení tuků, sacharidů i bílkovin, může být dělená strava pro člověka stresující a při dlouhodobém dodržování vést i k nedostatku některých vitamínů a minerálů nebo dokonce k poruše příjmu potravy. [8], [9], [10]

Dělená strava: výsledky hubnutí

Výzkumníci v roce 2000 prováděli studii, ve které se zabývali vlivem dělené stravy na úbytek hmotnosti, konkrétně porovnávali dvě skupiny osob, které konzumovaly stejný počet kalorií a stejné množství bílkovin. Jedna skupina dodržovala vyváženou stravu a druhá stravu dělenou.

Po 6 týdnech odborníci zjistili, že v obou skupinách došlo k srovnatelnému úbytku tělesné hmotnosti, a dokonce ve skupině s vyváženou stravou byl výsledek nepatrně lepší (o 1,3 kg). Autoři této studie se tedy shodli, že dělená strava nepřináší žádné benefity v redukci hmotnosti oproti jiným konvenčním postupům. [11], [12], [13]

Zdroje: institutmodernivyzivy.cz, celostnimedicina.cz, margit.cz, bezhladoveni.cz