Dívčí jména. Podle jakého kritéria vybrat to správné?

Jak vybrat jméno pro holčičku?

Jméno pro holčičku lze vybrat na základě různých strategií, například se můžete řídit aktuálními trendy, vybírat podle významů jmen či numerologie, navázat na rodinnou tradici anebo přihlížet k příjmení. Můžete rovněž volit jména, která se dobře vyslovují i v zahraničí a někdy může pomoci i asociace jmen.

Pokud jste typ rodičů, kteří s výběrem jména nespěchají a spíše čekají na okamžik, při kterém shodou okolností na to pravé natrefí nebo čekají až do porodu, kdy první setkání samo napoví, i tak můžete mít pár jmen v záloze pro případ, že by se nic takového nestalo. Jestli jste spíše rodiče, kteří jsou rádi připraveni a mají ve věcech jasno, seznam dívčích jmen vám bude nejspíš velmi nápomocný.

Ženská jména podle lingvistického kritéria

Při výběru jména mysleme také na identitu, která bývá spolu se jménem dítěti přiřazována. Máte představu o tom, jak byste chtěli, aby vašeho potomka vnímalo jeho okolí? Jemný dojem osobnosti vytvářejí především jména, která obsahují měkké souhlásky ž, š, č, ň, ď, ť, ň, jako například Eliška.





Naopak ráznějším dojmem působí osoby, jejichž jméno obsahuje souhlásky tvrdé h, ch, k, r, d, t , n. Jedná se například o jména Vladimíra, Petra nebo Alexandra. Pokud se budete vyhýbat tvrdým a měkkým hláskám, výsledný dojem ze jména může být spíše neutrální a identita bude vytvářena z větší části samotnou osobností.

Nejkrásnější jméno pro holčičku v roce 2019

Na prvních příčkách oblíbených českých jmen se za posledních pár let objevují stále podobná jména, přičemž už 5 let po sobě je nejoblíbenějším dívčím jménem Eliška. Druhým nejoblíbenějším jménem v loňském roce se stala Anna a třetí místo obsadilo jméno Adéla, které bylo stejně oblíbené naposledy před 7 lety. Prvních 20 míst nejoblíbenějších jmen zaujala:

Eliška Anna Adéla Tereza Sofie Viktorie Ema Karolína Natálie Amálie Julie Kristýna Barbora Nela Laura Klára Emma Anežka Rozálie Sára

Nejkrásnější dívčí jména na světě

Pokud se vám výběr z českých jmen příliš nezamlouvá, můžete se inspirovat například v zahraničí. Přesto je dobré mít na paměti, že v českém prostředí mohou být některá jména špatně vyslovitelná nebo se naopak špatně zapisovat, což občas vede ke zkomolení jména, vytváření nejrůznějších přezdívek ze strany spolužáků a někdy dokonce k posměchu.

Nezapomínejte na to, že se jménem bude vaše dítě žít celý život, který mu pravděpodobně nebudete chtít komplikovat nevhodným výběrem. Zajímá vás, která ženská jména jsou v zahraničí oblíbená?

Žebříček 20 nejoblíbenějších jmen ve světě

Isla Olivia Posie Aurora Cora Ada Maeve Amara Charlotte Amelia Ophelia Ava Rose Genevieve Luna Elenor Elodie Lucy Frey Anna

Zdroj: nasejmena.cz, czso.cz