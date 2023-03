Do 15 let prodělá epileptický záchvat každé dvacáté dítě

Zdroj: Redakce

Do 15 let věku prodělá aspoň jeden epileptický záchvat každé dvacáté dítě. Při správné péči ale nemusejí mít malí epileptici žádná velká omezení ve škole, na kroužcích či při sportu. Tvrdí to dětská neuroložka Klára Brožová z pražské Thomayerovy nemocnice. Na specifika dětské epilepsie letos upozorní i Evropský den epilepsie.