Svědivý ekzém může být projevem Duhringovy choroby. Co je příčinou onemocnění?

Co je Duhringova choroba?

Duhringova choroba představuje poměrně vzácné autoimunitní onemocnění, které je způsobeno nesnášenlivostí organismu na lepek. Jedná se o chronické onemocnění kůže, přičemž postihovány bývají zejména oblasti velkých kloubů, kde se nemoc projevuje ekzémem nebo silně svědivým puchýřky. V současné době je tedy hojně zastáván názor, že se jedná o typ celiakie s kožními projevy.

Nemoc získala své jméno podle objevitele L. A. Duhringa v roce 1884, podle něhož byla původně považována pouze za kožní onemocnění. Až později, roku 1966, byly vypozorovány změny na stěně tenkého střeva stejně jako u celiakie (celiakální sprue).

Co způsobuje Duhringovu chorobu?

Spouštěčem obtíží je obranná reakce bílých krvinek na bílkovinu obilovin, která vede k tvorbě zánětlivého procesu. Doprovodnými jevy mohou být v tomto případě pocity těžkosti, nafouklého břicha či průjem. Příčinou kožní projevů bývá rovněž konzumace potravin bohatých na jód, jako jsou mořské ryby, jelikož postižení jedinci zpravidla trpí přecitlivělostí na jód.

Duhringova choroba se u jedince nejčastěji projeví v období puberty, případně v dospělosti, nicméně jsou známy rovněž příznaky u dětí ve věku tří let. Povědomí o této nemoci je bohužel prozatím poměrně malé, z toho důvodu pacienti navštěvují pouze dermatologická oddělení, a choroba tak bývá často nesprávně léčena pouze povrchově.





Jaké příznaky se u vás objevují kromě ekzému? Žádné

Nafouklé břicho

Průjem

Úbytek na váze

Jaká je skutečná příčina?

Co přesně nemoc vyvolá, nemusí být vždy zcela jasné, nicméně na vině může být špatný životní styl, do kterého řadíme nezdravé stravovaní, kouření, hektický život, stres, obtížné zpracování emočních vjemů, komplikované vztahy, ale i antikoncepci. Ta podle některých lékařů patří mezi hlavní spouštěcí mechanizmy tohoto onemocnění.

Jaké má Duhringova choroba příznaky?

Jak již bylo zmíněno výše, onemocnění se projevuje na kůži, konkrétně tedy výsevem malinkých puchýřků, které značně svědí. Zasahovány bývají především oblasti velkých kloubů, konkrétně tedy:

Lokty

Hýždě

Kolena

Zápěstí

Ramena

Lícní kosti

Kromě svědivé vyrážky mohou jedince trápit i další doprovodné příznaky nemoci, jež se zpravidla stupňují při požití některých druhů potravin. Mezi tyto symptomy patří zejména:

Pocit těžkosti

Nafouklé břicho

Průjem

Úbytek na váze

Anémie či nedostatek vitaminů

Diagnostika Duhringovy choroby

Proces diagnostiky Duhringovy choroby je téměř identický s vyšetřením celiakie, je tedy potřeba podstoupit dvoufázové vyšetření. V první řadě je pacientům je odebírán vzorek krve, z něhož se zjišťují protilátky proti gliadinu (bílkovině lepku), endomysiu (tkáňovému proteinu hladkého svalu) a tkáňové transglutamáze (enzymu, jež štěpí bílkovinu).

Následnou část diagnostiky představuje biopsie kůže, při které je odebírán vzorek kůže přímo z puchýřku, aby mohl být prozkoumám v laboratoři pod mikroskopem. Zde dochází k odhalení ložisek protilátek. V některých případech je rovněž možné přistoupit k tzv. jodovému testu, který spočívá v podání zvýšené dávky jodu pacientovi pod lékařským dohledem, která má za cíl odhalit reakci organismu na jód.

Vyšetření na gastroenterologii

Za předpokladu, že výsledky diagnózy jsou pozitivní na Duhringovu chorobu, pacient je odkázán na gastroenterologii, kde je potřeba zhodnotit možné změny na sliznici tenkého střeva v důsledku zánětu způsobujícího ničení střevních buněk. Střeva však často bývají poškozena pouze ostrůvkovitě, z toho důvodu může být v některých případech biopsie neprůkazná.

Léčba Duhringovy choroby

Léčba této nemoci je bohužel celoživotní a spočívá stejně jako u celiakie v dodržování bezlepkové diety. Pokud je strava striktně dodržována, kožní ekzém by měl nejdéle do tří měsíců vymizet. Pokud by nebyla léčba zahájena a dieta správně dodržována, mohlo by dojít i k trvalému poškození střev.

Lékař vám rovněž může doporučit hojivé masti, které vám uleví od svědění. Je však dobré mít na paměti, že mast slouží pouze k léčbě doprovodných příznaků nemoci, nikoli jejího původce. Rovněž by pacienti měli doplňovat vitaminy a minerální látky, které na základě vyšetření organismu mohou chybět.

Zdroje: celostnimedicina.cz, ordinace.cz, mojezdravi.cz