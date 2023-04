Noční pomočování v dětském věku obvykle odezní samo. Co ho způsobuje?

Co je enuréza?

Enuréza je označení pro noční pomočování, latinsky také nocturnal enuresis. Tento problém je poměrně častý u dětí na celém světě. Jedná se o mimovolný únik moči v noci, který je diagnostikován dítěti v případě, že již dosáhlo věku 5 let.

Pomočování se vyskytuje přibližně u 10 až 20 procent pětiletých dětí, 5 procent desetiletých dětí a 1 až 2 procent osob starších 15 let. Častější také bývá u chlapců než u dívek. Většina dětí z tohoto problému vyroste v době dospívání, přičemž noční pomočování mužů přetrvává přibližně asi u 1 procenta dospělých. Výskyt nočního pomočování u dospělých žen je ještě nižší. Rozlišujeme dva základní typy enurézy:

primární noční enuréza – nastává, když dítě nezvládlo nácvik chození na toaletu,

sekundární enuréza – o té hovoříme, pokud dítě mělo období, kdy zvládalo chození na záchod. [1, 2, 3, 4]

Co způsobuje noční pomočování u dětí?

Noční enuréza u dětí bývá nejčastěji spojována se sociálním a enviromentálním stresem a genetickou zátěží. Příčinami ale také může být porucha regulace noční produkce moče a zvýšená aktivita nebo dráždivost močového měchýře spolu s opožděným či nerovnoměrným dozráváním reflexů, které řídí funkci močových cest. Často se tyto problémy také vyskytují u dětí s ADHD a s alergií. Mezi další možné příčiny patří:

Hormonální problémy : u některých dětí může být důvodem nedostatečná produkce antidiuretického hormonu (ADH), kterých za normálních okolností v noci snižuje tvorbu moči.

: u některých dětí může být důvodem nedostatečná produkce antidiuretického hormonu (ADH), kterých za normálních okolností v noci snižuje tvorbu moči. Problémy s močovým měchýřem : přílišná aktivita může močovému měchýři zabránit v udržení normálního množství moči. Důvodem také může být příliš malý močový měchýř.

: přílišná aktivita může močovému měchýři zabránit v udržení normálního množství moči. Důvodem také může být příliš malý močový měchýř. Genetika : starší děti, které trpí enurézou, mají většinou rodiče, které měli ve stejném věku podobný problém.

: starší děti, které trpí enurézou, mají většinou rodiče, které měli ve stejném věku podobný problém. Problémy se spánkem : některé děti mohou spát tak hlubokým spánkem, že se nevzbudí v momentě, kdy potřebují čůrat.

: některé děti mohou spát tak hlubokým spánkem, že se nevzbudí v momentě, kdy potřebují čůrat. Psychické problémy: enuréza může být spojena se stresem, který děti doma nebo v jiném prostředí zažívají. [5, 6, 7]

Noční pomočování u dospělých mužů a žen

Pokud se u vás v dospělosti objeví noční pomočování, měli byste navštívit lékaře, aby vám pomohl tento problém vyřešit. Enurézu u dospělých může způsobovat celá řada stavů, mezi něž patří následující:

Jak je enuréza diagnostikována?

Pokud máte vy nebo vaše dítě problémy s nočním pomočováním, měli byste navštívit lékaře, abyste se dozvěděli, co to způsobuje a jak daný problém léčit. Nejprve lékař bude chtít získat celkovou anamnézu na základě zdravotní historie, současných příznaků a dalších okolností.

Na základě anamnézy může vyloučit různé zdravotní poruchy, které mohou způsobit noční pomočování, a zjistit, jaké okolnosti mohou být příčinou enurézy (spánek, stres apod.). Úvodní vyšetření také zpravidla zahrnuje laboratorní testy vzorku krve a kultivaci moči k měření hladiny cukru, hormonů a funkce ledvin.

V případě podezření na závažnější zdravotní stav můžete být vy nebo vaše dítě odkázáni k návštěvě odborníka a podstoupení dalších vyšetření na urologii, neurologii, psychiatrii apod. Pokud není enuréza u dětí spojena s určitými léky nebo jinými látkami ani není nalezena fyzická příčina, lékař může stanovit diagnózu na základě příznaků a aktuálního chování dítěte. [12, 13, 14]

Léčba enurézy

U mnoha případů lehčího nočního pomočování nemusí být léčba vůbec nutná, neboť většina dětí z tohoto problému vyroste. Pokud ale tento problém narušuje fungování dítěte, jeho sebevědomí nebo ho jiným způsobem negativně ovlivňuje, je vhodné zvážit léčbu. Léčba enurézy u dětí se zaměřuje na změny chování. Pro co nejlepší výsledek léčby je vždy nutné zjistit, o jaký typ pomočování se jedná a co jej způsobilo. U dospělých se bude léčba rovněž odvíjet od toho, co je příčinou problému.

Behaviorální léčba enurézy u dětí se zpravidla zaměřuje na používání poplašného systému, když se dítě pomočí. Této metodě se rovněž říká režimová léčba. Ta může dítěti pomoci naučit se reagovat na pocity močového měchýře v noci. Podle většiny výzkumů se jedná o nejefektivnější metodu.

Další technikou je trénink močového měchýře, který spočívá v pravidelném plánování návštěvy toalety ve stále zvyšujících se intervalech, aby se děti zvykly zadržovat moč po delší dobu. Zároveň tato technika pomáhá natáhnout velikost močového měchýře. Další možnosti léčby zahrnují:

pozitivní podpora dítěte,

farmakoterapie,

rehabilitační léčba, jež spočívá v nácviku správného uvolňování pánevního dna,

snížení množství tekutin ve večerních hodinách,

psychoterapie. [15, 16, 17, 18]

Zdroje: pediatriepropraxi.cz, nzip.cz, beaumont.org, mayoclinic.com, sancedetem.cz, webmd.com, hopkinsmedicine.org, kidshealth.org