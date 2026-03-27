Face jóga: přirozená cesta k pevnější pleti i duševní pohodě

Princip face jógy vychází z jednoduché myšlenky, a to, že svaly reagují na trénink. Podobně jako při posilování rukou nebo nohou mohou i svaly v obličeji zesílit, pokud je pravidelně aktivujeme. Cvičení obvykle zahrnuje kombinaci jemného protahování, masáží a kontrolovaných mimických pohybů. Tyto pohyby mají za cíl stimulovat konkrétní svalové skupiny obličeje.
Co je face jóga?
Face jóga je soubor jednoduchých cviků a masážních technik zaměřených na svaly v obličeji. Stejně jako klasické cvičení má za cíl aktivovat svaly, posílit je, zlepšit jejich pružnost a podpořit cirkulaci krve a lymfy. Pravidelné procvičování obličejových svalů může pomoci zpevnit pleť, zlepšit prokrvení a vést k celkovému uvolnění dané oblasti.
Face jóga se často prezentuje jako alternativa k invazivním estetickým zákrokům, jako jsou injekce nebo výplně. Namísto nich se snaží stimulovat svaly a tkáně přirozenou cestou. Zároveň ale nejde pouze o kosmetickou záležitost. Pro mnoho lidí je face jóga především způsobem, jak uvolnit napětí v obličeji a věnovat pár minut denně jen sám sobě.
Face jóga vs. kosmetické zákroky
Když se mluví o stárnutí pleti, většina lidí si pod ním představí hlavně vrásky nebo ztrátu elasticity pokožky. Tento proces je ale ve skutečnosti složitější. S věkem se mění nejen struktura pokožky, ale také množství tuku v obličeji a svalový tonus. Právě tyto změny mohou způsobovat, že se tvář postupně zdá méně plná nebo začíná mírně klesat.
Estetická medicína na to reaguje různými procedurami, které mají obnovit její objem nebo pokožku napnout. Face jóga se snaží jít opačnou cestou. Místo zásahů zvenčí pracuje s vlastními svaly. Myšlenka je jednoduchá, pokud svaly v obličeji pravidelně procvičujeme, mohou zesílit a poskytnout pokožce lepší oporu. Výsledkem může být pevnější vzhled pokožky a výraznější kontury.
Výzkum face jógy je omezený
Otázka, zda face jóga skutečně funguje, zatím nemá jednoznačnou odpověď. Některé studie ovšem naznačují, že pravidelné cvičení může přinést jisté viditelné výsledky. Například z výzkumu provedeného v roce 2018 vyplynulo, že lidé, kteří prováděli obličejové cviky zhruba 30 minut denně po dobu dvaceti týdnů, zaznamenali plnější vzhled v oblasti tváří a dolní části obličeje.
Je nicméně důležité zdůraznit, že současné vědecké poznatky jsou omezené. Face jóga sice může přispět k mírnému zpevnění svalů, ale není pravděpodobné, že by dokázala výrazně redukovat vrásky nebo nahradit estetické zákroky. Výsledky jsou navíc velmi individuální a závisí především na pravidelnosti cvičení.
Její vliv na psychickou pohodu
Mezi důvody, proč face jóga získává mezi lidmi na popularitě, patří kromě jejích estetických účinků také přínos, který může mít na psychiku. Mimika totiž úzce souvisí s našimi emocemi. Výrazy v obličeji nejsou tedy pouze reakcí na to, co cítíme. Mohou rovněž zpětně ovlivňovat naši náladu. Pokud například uvolníme svaly, které se často napínají při stresu nebo hněvu, může se postupně snížit i pocit napětí.
Pravidelné cvičení může mimoto vést ke zklidnění nervového systému. Některé cviky pomáhají tělu přejít z napjatého stavu do stavu relaxace. Face jóga tak může být přínosná pro lidi, kteří trpí nadměrným stresem nebo úzkostí. Dalším benefitem této techniky může být zvýšení sebevědomí dotyčného. Pokud má totiž člověk pocit, že jeho tvář vypadá svěžejší či zdravější, může se to pozitivně odrazit i na jeho náladě a sebedůvěře.
Jak s face jógou začít?
Začít s face jógou je až překvapivě jednoduché. Nevyžaduje totiž žádné speciální pomůcky ani provádění složitých technik. Stačí k ní jen několik minut denně a mít základní povědomí o jednotlivých cvicích. Správnou techniku lze přitom vyčíst z videí věnujících se face józe.
Mezi nejznámější cviky patří například cvik, kterému se přezdívá „lví dech“. Spočívá v širokém otevření úst i očí a pomalém výdechu. Při tomto cviku se aktivuje více svalů v obličeji najednou a zároveň pomáhá uvolnit napětí. Dalším jednoduchým cvikem je takzvaný „polibek ke stropu“, při němž člověk zakloní hlavu a našpulí rty směrem vzhůru. Tím se zapojují svaly v oblasti krku a čelisti.
Oblíbený je dále cvik, kdy se člověk usmívá pouze jednou stranou úst. Tento úkon pomáhá posilovat svaly kolem úst a přispívá k lepší symetrii obličeje. Jinou technikou je tzv. „mewing“, při kterém se jazyk přitiskne na patro v horní části úst. To má stimulovat zase svaly kolem brady a čelisti. Důležité nicméně je provádět všechny pohyby jemně a bez nadměrného napětí. Obličejová pokožka je totiž citlivá a příliš intenzivní cvičení by mohlo mít opačný efekt.
Trpělivost je klíč
Stejně jako u jiných forem cvičení ani u face jógy nelze očekávat okamžité výsledky. Podle odborníků může trvat přibližně osm týdnů, než si člověk všimne prvních drobných změn. Pokud se cvičení věnujete pravidelně, kupříkladu půl hodiny denně, mohou být změny viditelnější po několika měsících.
Přesto je dobré vnímat face jógu spíše jako doplněk péče o pleť než jako rychlé řešení povadlého obličeje. Na druhou stranu co se týče psychických benefitů v podobě uvolnění, ty se mohou projevit mnohem dříve.
Na co si dát pozor
Přestože je face jóga obecně považována za bezpečnou, je zapotřebí si při ní počínat opatrně, zejména v citlivých oblastech obličeje. Opakované kontrakce svalů totiž mohou paradoxně přispívat ke vzniku mimických vrásek. To se týká především oblasti čela, prostoru mezi obočím nebo okolí očí, kde se vrásky objevují nejčastěji.
Cviky by proto měly být prováděny kontrolovaně a bez nadměrného tlaku na pokožku. Pokud má navíc člověk citlivou pleť nebo trpí nějakými dermatologickými problémy, je vhodné poradit se předtím s odborníkem. Ten vás může upozornit na cviky, kterým by bylo lepší se raději vyvarovat.
Face jógu lze poměrně snadno zařadit do ranní nebo večerní rutiny. Klíčem je přitom pravidelnost. Stejně jako u jiných forem cvičení přináší výsledky především tehdy, pokud se provádí dlouhodobě a systematicky.
Zdroje: verywellmind.com, healthline.com, health.com