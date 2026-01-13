Fazole recept: zdravé luštěniny plné bílkovin a dalších živin. Vařit se dají na mnoho způsobů

Velkou výhodu mají také ve variabilitě přípravy. Dají se z nich připravovat hlavní jídla, polévky i studené saláty. Naprostou klasikou, ve které vynikne chuť červených fazolí, je recept na mexické fazole. Pokud hledáte nějaký hodně lehký a svěží recept, zkuste studený salát s mungo fazolemi, zeleninou a citronovou zálivkou.
Co se dozvíte v článku
Mexické fazole recept: pikantní pokrm
Ingredience
- 2 lžíce řepkového oleje,
- 1 cibule,
- 2 stroužky česneku,
- 1 červená paprika,
- 1 mrkev,
- 400 g krájených rajčat (v konzervě),
- 2 lžíce rajčatového protlaku,
- 400 g červených fazolí (v konzervě),
- 1 malá konzerva kukuřice,
- 1 lžička mleté sladké papriky,
- ½ lžičky mletého římského kmínu,
- ½ lžičky mletého chilli,
- sůl a čerstvě mletý pepř podle chuti,
- hrst čerstvého koriandru nebo petržele na ozdobení.
Postup
- Na pánvi nebo v hlubším hrnci rozehřejte olej. Vhoďte do pánve nadrobno nakrájenou cibuli. Restujte ji asi 5 minut, aby lehce zezlátla.
- Poté vmíchejte do cibule prolisovaný česnek, červenou papriku nakrájenou na kousky a mrkev nakrájenou na kostičky. Pokračujte v restování dalších 5 minut, aby se zelenina opekla.
- Do opečené zeleniny zamíchejte rajčatový protlak, mletou papriku, římský kmín a chilli. Koření opékejte minutu nebo dvě, aby se rozvonělo.
- Přidejte rajčata z plechovky a promíchejte. Pak nechte omáčku dusit 10 minut, aby zhoustla.
- Nakonec dejte do pánve propláchnuté fazole z plechovky a kukuřici. Jídlo osolte, opepřete a nechte na mírném ohni dusit 10–15 minut.
- Hotové mexické fazole ještě dochuťte dle potřeby a posypte nasekanými bylinkami. Podávejte je s vařenou rýží, tortillami nebo čerstvým pečivem. Pokud je na vás směs hodně pikantní, můžete ji zjemnit lžící zakysané smetany.
Mungo fazole recept: se zeleninou a citronem
Ingredience
- 200 g mungo fazolí (suché),
- 1 lžička soli,
- 1 menší okurka,
- 1 červená paprika,
- 10 cherry rajčat,
- 1 menší červená cibule,
- hrst čerstvé petržele nebo koriandru,
- 3 lžíce olivového oleje,
- šťáva z ½ citronu,
- 1 lžička medu nebo javorového sirupu,
- ½ lžičky hořčice,
- sůl a čerstvě mletý pepř podle chuti.
Postup
- Suché mungo fazole propláchněte a dejte je do hrnce s osolenou vodou. Postavte hrnec na sporák a vařte fazole na středním plameni 25 minut. Počkejte, dokud lehce nezměknou. Pak je slijte a nechte vychladnout.
- Mezitím si nakrájejte zeleninu – okurku na kostičky, červenou papriku na menší kousky, cherry rajčata na půlky a cibuli nadrobno. Zeleninu dejte do velké mísy.
- V menší mističce smíchejte olivový olej, citronovou šťávu, med, hořčici, sůl a pepř. Zálivku prošlehejte metličkou, aby se všechny suroviny propojily.
- Do mísy se zeleninou nasypte vychladlé mungo fazole. Přelijte je dresinkem. Obsah mísy promíchejte, aby se zelenina a fazole dobře obalily dresinkem. Nakonec pokrm posypejte nasekanými bylinkami.
- Fazole se zeleninou a dresinkem můžete podávat jako samostatné jídlo. Případně se k nim hodí jako příloha quinoa nebo bulgur.
Jak působí fazole na naše zdraví?
Fazole se obecně řadí mezi mimořádně výživné luštěniny. Díky tomu se nehodí jen do vegetariánské a veganské stravy, ale do jídelníčku prakticky každého. Ceněné jsou zejména pro svůj vysoký obsah bílkovin, které tvoří 20–25 % objemu fazole v sušeném stavu. Fazole se proto doporučují konzumovat pravidelně, pokud potřebujete podpořit růst svalů a povzbudit metabolismus. Nemusíte je ani nutně podávat s masem, abyste tělu dodali kompletní spektrum aminokyselin.
Další hlavní složkou fazolí jsou komplexní sacharidy. 100 gramů sušených fazolí obsahuje 55–60 gramů sacharidů. Na rozdíl od jednoduchých cukrů se tyto sacharidy pomalu rozkládají a dodávají energii do buněk postupně. Díky tomu nedochází k prudkým výkyvům glykémie.
Dominantní část sacharidů ve fazolích představují polysacharidy (škroby). Zbytek reprezentují oligosacharidy, které slouží jako potrava pro bakterie v tlustém střevě. Lidské tělo totiž neprodukuje enzymy potřebné k trávení těchto látek. Nadměrná konzumace fazolí tak může způsobovat nadýmání.
Ve fazolích se také nachází hodně vlákniny. Zatímco nerozpustná vláknina prospívá trávicímu traktu, zlepšuje peristaltiku a usnadňuje vyprazdňování, rozpustná vláknina pomáhá snižovat hladinu škodlivého LDL cholesterolu. Pravidelná konzumace vlákniny tak pomáhá předcházet vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Fazole samy o sobě navíc obsahují jen velice malé množství tuku a cholesterol v nich nenajdete vůbec.
Další silnou stránkou fazolí jsou vitamíny a minerály. Jsou bohaté především na železo, hořčík, draslík, kyselinu listovou a další vitamíny skupiny B. Všechny tyto nutrienty jsou pro tělo nezbytné, takže fazole představují opravdu hodnotnou potravinu, kterou se vyplatí jíst často.
Druhy fazolí a jejich charakteristika
Při výběru fazolí můžete narazit na nejrůznější druhy a odrůdy, které se liší svou barvou, velikostí i chutí. Mezi ty nejpoužívanější patří:
- Červené fazole (kidney beans) – jsou typické pro mexickou kuchyni. Mají pevnou červenou slupku, která po vaření drží tvar. Chuť je lehce nasládlá.
- Bílé fazole – jsou příjemně měkké, po uvaření až krémové. Hodí se do polévek i studených salátů. Dobře pojmou chuť koření.
- Černé fazole – jsou populární hlavně v jihoamerické kuchyni. Chutnají vydatně a zemitě. Mají tmavou dužinu. Hodí se do salátů a nejrůznějších vegetariánských pokrmů.
- Pinto fazole – jsou béžové s hnědými skvrnami, po uvaření přejdou do růžové barvy. Mají příjemně krémovou strukturu a lehce oříškovou chuť. Hodí se do pomazánek.
- Mungo fazole – drobné zelené fazolky svěží chuti. Výborně chutnají v salátech, polévkách a lehkých pokrmech.
- Adzuki fazole – menší červené fazole původem z Asie. Používají se proto hojně v asijské kuchyni, a to i jako součást sladkých jídel.
Jaké fazole máte nejraději?
Mezi fazole bývají občas řazeny i tzv. tonka beans. Nejedná se ale o skutečné fazole, nýbrž o fermentovaná semena jihoamerického stromu známého jako silovoň obecný (Dipteryx odorata). Tonka fazole mají výraznou vůni a chuť připomínající směs vanilky, mandlí a karamelu. Jsou proto oblíbené jako přísada do sladkých krémů, těst na dorty a dezertů obecně.
