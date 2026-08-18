Hepatitida B: nový lék přináší naději. U části pacientů dokázal dlouhodobě potlačit virus i bez další léčby

S chronickou hepatitidou B dnes podle odhadů žije přibližně 240 až 250 milionů lidí po celém světě. Onemocnění je zrádné v tom, že dlouhou dobu nemusí způsobovat téměř žádné obtíže, přesto postupně poškozuje játra a může vést až k jejich selhání nebo vzniku rakoviny. Každý rok na jeho následky zemře více než milion lidí.
Virus se po vysazení léků může znovu aktivovat
Současná antivirová léčba dokáže množení viru velmi účinně potlačit a výrazně snižuje riziko závažných komplikací. Ve většině případů však infekci z těla neodstraní. Po vysazení léků se virus může znovu aktivovat, a proto řada pacientů musí v léčbě pokračovat dlouhé roky, popřípadě po celý život.
Skutečné dlouhodobé vymizení známek infekce je při dosavadních možnostech vzácné. Právě proto odborníci hledají způsob, jak by se podařilo virus dostat pod kontrolu i bez nutnosti trvalého užívání léků. Nadějné výsledky nyní přinesl nový lék s názvem bepirovirsen.
Studie ukázaly dosud nejlepší výsledky
Účinnost přípravku hodnotily dvě mezinárodní studie B-Well 1 a B-Well 2, jejichž výsledky byly zveřejněny v odborném časopise The New England Journal of Medicine. Zapojilo se do nich více než 1 800 pacientů z 29 zemí, kteří již užívali běžnou antivirovou léčbu a jejichž onemocnění bylo stabilizované.
Účastníci dostávali po dobu 24 týdnů jednou týdně injekce bepirovirsenu nebo placeba a zároveň pokračovali v dosavadní léčbě. Po jejím ukončení výzkumníci sledovali, zda jejich organismus dokáže virus udržet pod kontrolou i bez dalších léků.
Výsledky jsou povzbudivé. Přibližně 19 % pacientů léčených bepirovirsenem dosáhlo takzvaného funkčního vyléčení, zatímco ve skupině s placebem se to nepodařilo ani jednou. Ještě lepší odpověď na léčbu zaznamenali vědci u nemocných, kteří měli před zahájením studie nižší množství virových bílkovin v krvi. V této skupině dosáhlo funkčního vyléčení přibližně 26 % pacientů.
Jak nový lék funguje
Bepirovirsen se od dosavadních léků liší tím, že nepůsobí jen proti samotnému viru. Pomáhá zároveň imunitnímu systému znovu rozpoznat infikované buňky a účinněji s nimi bojovat. Díky tomu může organismus převzít nad infekcí větší kontrolu a zabránit jejímu opětovnému rozvoji i po ukončení léčby.
Právě odlišný způsob jeho účinku je jedním z důvodů, proč odborníci považují bepirovirsen za významný krok vpřed. Dosavadní léčba totiž virus především tlumila, zatímco nový přípravek se snaží obnovit přirozenou schopnost organismu infekci zvládat.
Co znamená funkční vyléčení?
Přestože výsledky studií vzbudily velkou pozornost, neznamenají, že se podařilo hepatitidu B zcela vyléčit. Odborníci používají pojem funkční vyléčení, který označuje stav, kdy virus zůstává dlouhodobě pod kontrolou i po ukončení léčby. Vyšetření krve už neprokazují známky aktivní infekce a pacient nemusí pokračovat v užívání antivirotik.
Takový výsledek může významně snížit riziko závažných komplikací, jako je rakovina jater nebo jejich selhání. Pro pacienty navíc představuje možnost žít bez dlouhodobé léčby a pravidelných obav z opětovného vzplanutí onemocnění.
Ještě není vyhráno
Přestože jsou výsledky velmi slibné, nejde zatím o univerzální řešení. Studie zahrnovaly pouze pacienty bez cirhózy a ukázalo se, že bepirovirsen nejlépe fungoval u těch, jejichž onemocnění bylo už před zahájením léčby dobře pod kontrolou. Funkčního vyléčení navíc dosáhl přibližně jeden z pěti účastníků, takže většina pacientů bude i nadále potřebovat jiné léčebné postupy.
Výzkumníci proto předpokládají, že budoucnost léčby chronické hepatitidy B bude spočívat v kombinaci několika různých léků, které by mohly účinnost ještě zvýšit. Bepirovirsen ale představuje důležitý milník. Poprvé totiž rozsáhlé klinické studie ukázaly, že dlouhodobé potlačení viru bez nutnosti pokračovat v léčbě není jen teoretickou možností, ale reálným cílem, kterého lze alespoň u části pacientů dosáhnout.
Zdroje: nationalgeographic.cz, medicalnewstoday.com, science.org