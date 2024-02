Homeopatika mi rozšiřují spektrum léčebných možností

Jak jste se dostal k homeopatii?

Přibližně na začátku 90. let, když jsem otevíral ambulantní pediatrickou praxi, se otevřela i možnost vzdělávat se v oblasti homeopatie. Zajímal jsem se o ni proto, že se jedná o šetrnou metodu, vhodnou pro pediatrickou praxi a umožňující rozšířit léčebné spektrum a přístup k těm nemocem, které jsou konvenční medicínou obtížně léčitelné. Začal jsem jednoduchými indikacemi a brzy jsem se přesvědčil, že metoda funguje. První efekt jsem zaznamenal u své dcerky, které jsem podal homeopatickou Arniku poté, co uklouzla na ledě a utvořil se jí velký hematom. Po 4 hodinách jsem ke svému úžasu zjistil, že modřina je pryč. Dalším efektem, který se mi potvrzoval opakovaně, bylo významné zkrácení průběhu planých neštovic. Obvykle nemoc trvá 2 až 3 týdny, po podání homeopatického léku se však děti zotavovaly již po týdnu. Několikrát jsem dokonce musel rodičům dávat lékařské potvrzení, protože jim ve školce nevěřili, že dítě může po tak krátké době zpět do kolektivu.

Indikoval jste všem stejný homeopatický lék, nebo šlo o individuálně volené léky?

V těchto případech šlo o jeden přípravek. Jmenuje se Rhus toxicodendron a funguje spolehlivě. Homeopatie umožňuje kromě podávání konstitučních, individuálních léků i akutní přístup, kdy se na základě symptomů indikuje stejný lék různým pacientům. Vděčným cílem akutní léčby je vedle zmíněných neštovic či poranění také alergická rýma, kde často dochází k rychlému ústupu příznaků po podání Arsenicum album.





Jak se k homeopatické léčbě staví rodiče vašich pacientů?

Postupně se rozdělili na příznivce této metody a její odpůrce. Někteří zvolili jiného lékaře, jiní se ke mně naopak zaregistrovali, protože mají o tento typ léčby zájem. Ale je třeba zdůraznit, že jsem homeopatií nenahradil klasickou léčbu, využívám obě metody. Homeopatické přípravky mi také vyplnily oblast, kde konvenční medicína zatím nemá příčinné léky. Příkladem mohou být růstové bolesti končetin, které se vyskytují u dětí v určitých věkových obdobích. Bývají často úporné, budí ze spánku, nicméně tyto děti dobře reagují na podání léku Calcarea phosphorica, který zde má významný efekt. Podobně působí u dospělých Hekla lava, indikovaná na patní ostruhy. I zde po podání homeopatika dochází k masivní úlevě a mizení výrůstku. Úleva se dostaví během několika dnů. I tam, kde jiné, standardně užívané metody v léčbě patních ostruh nepomohly.

Homeopatické léky se používají v různém ředění. Pro uvedené indikace jsou to obvykle ta nižší. Pracujete i s vysokým ředěním?

Ano. Vyšší potence jsou vhodné pro chronická onemocnění, zde však již lékař potřebuje rozsáhlejší homeopatické vzdělání a větší zkušenost. Sám jsem absolvoval systematické vzdělání v několika homeopatických školách – francouzské, rakouské, anglické a nizozemské. Mám tedy i pacienty, které léčím pomocí vysokých homeopatických ředění. V řadě případů u nich dochází k dlouhodobým remisím i k vyléčení. Dobré zkušenosti mám s homeopatickou léčbou ekzémů, které jsou jednak časté, jednak terapeuticky obtížně ovlivnitelné a obvykle jinak vyžadují aplikaci kortikoidních preparátů. V případě homeopatické léčby je zde třeba vycházet z homeopatických typů, které určíme na základě širších anamnestických údajů a průběhu nemoci. Ve své praxi mám mnoho pacientů s ekzémy a i zde bych úspěšnost homeopatické léčby hodnotil mezi 80 a 90 procenty. Vloha k této nemoci sice zůstává, ale není pak třeba dlouhodobě podávat zatěžující léky jako kortikoidní masti.

Vylučuje se léčba kortikoidy a homeopatickým lékem? Jinými slovy – vysazujete léky ordinované ostatními lékaři?

Rozhodně ne. Dobrý lékař-homeopat respektuje rozhodnutí kolegů. Je pravda, že když pacient používá kortikoidy, léčba ekzému probíhá pomaleji. Homeopatické léky totiž působí opačným principem. Zatímco kortikoidy projev nemoci spíše potlačují, homeopatie sice může nemoc krátce – na několik dnů – trochu zvýraznit, na druhé straně se při použití správně zvolených homeopatik ekzém brzy a na delší čas zklidní, takže není nutné dále aplikovat kortikoidy.

V současnosti sílí hlasy odpůrců vakcinace. Někteří tvrdí, že si vystačí s homeopatickou léčbou eventuálních infekčních nemocí. Jak se k tomu stavíte?

Jako zodpovědný pediatr samozřejmě přesvědčuji rodiče o prospěšnosti povinné vakcinace. Avšak souběžně s očkováním nabízím homeopatické léky ke zmírnění případných nežádoucích postvakcinačních projevů. Toto je jedna z oblastí, kde se dá dobře kombinovat konvenční a celostní přístup.

Riskujete někdy volbou mezi farmakem a homeopatickým lékem, že dojde k progresi nebo ohrožení zdraví, pokud nepodáte konvenční lék? Máte nějakou hranici, za kterou byste nešel a kdy byste homeopatický lék rozhodně nevolil?

Jak jsem již uvedl, homeopatie patří do rukou lékaře a ten by měl být schopen posoudit stav nemocného. Pokud má pacient závažné bakteriální onemocnění, jako je streptokoková angína nebo zápal plic, rozhodně mu předepíšu antibiotika. Tam je to bez diskuse. Na druhé straně jsou virová onemocnění, kde je užití antibiotik mnohdy nadbytečné až alibistické, přičemž užití homeopatik vede ke snížení antibiotické preskripce. V současné době je věnována zvýšená pozornost narůstající rezistenci vůči antibiotikům. Méně časté užívání je tedy žádoucí. To neplatí jen pro ATB, ale i pro další chemické léky.

To je jistě příznivý efekt. Proč má podle vás homeopatie tolik odpůrců?

Homeopatie na rozdíl od běžné léčby opravdu vzbuzuje emoce. Na jedné straně negativní, kdy ji odsuzují lidé, kteří trvají na stávajícím paradigmatu, že nepřítomnost molekuly léčivé látky brání léčebnému účinku. Pozitivní emoce, doslova radost z léčby, zase řadu let pozoruji třeba u mnoha rodičů mých malých pacientů. Ti si u vlastního dítěte doslova sáhli na to, že se terapeutický účinek homeopatické léčby dostavil. Brzy a jemně. Avšak zábrany nejsou jen ideové, jistě jsou i finanční. Farmaceutické firmy tuto konkurenci nerady vidí a svět je dnes bohužel hodně o penězích.

Odpůrci homeopatie vesměs tvrdí, že v homeopatii neúčinkuje samotný lék. Že na zlepšení stavu pacienta se podílí spíš psychologický přístup lékaře…

Přístup lékaře k pacientovi, jeho zájem a empatie by měly být samozřejmými, ať se jedná o lékaře léčícího konvenčními metodami nebo homeopatií. Pokud léčím homeopatickým lékem akutní stavy, mám na pacienta stejně času jako ostatní lékaři, přesto – jak jsem uvedl na příkladě planých neštovic – je zde velmi dobrý efekt. Na druhé straně u chronických onemocnění se opravdu věnujeme pečlivému rozboru anamnézy a průběhu nemoci, takže je možné, že zde působí další, asi psychologické faktory. Musím ale znovu připomenout, že homeopatie využívá celostního přístupu, který vnímá psychosomatické aspekty nemocí. Ačkoli konvenční medicína též do určité míry uznává psychosomatické souvislosti u některých chorob, v homeopatii je kladen na psychickou složku a psychosomatický komplex zásadní akcent.

Je tedy homeopatie placebo? Ve dvojitě slepých studiích přece účinek homeopatie nevychází jako statisticky významnější.

V některých studiích opravdu efekt homeopatické léčby nevychází dostatečně významně oproti placebu. Jiné seriózní studie ale prokazují, že se jedná o dva rozdílné fenomény. Problém může být v tom, že statistické metody, které jsou vyžadovány pro posouzení efektu léčby, nejsou pro homeopatii optimální. Vhodnější by byly nástroje, které by více zohlednily individualizovaný výběr léku a typ pacienta u konkrétních diagnóz. Vyžadovalo by to podstatně větší soubory pacientů a zahrnutí většího množství faktorů současně. To je samozřejmě metodologicky velmi obtížné. Existují však objektivní metaanalytické studie, které vyšly v prestižních lékařských časopisech a účinek homeopatie prokazují. Není jim ovšem dopřáváno takové publicity jako studiím, které vycházejí v její neprospěch. Před 9 lety byla v Lancetu uveřejněna studie, která konstatovala, že fungování homeopatie je na úrovni placeba. V témž čísle tehdy vyšel doslova ideologicky nastavený editorial intenzivně negativně zaměřený proti homeopatii. Ideologie přitom do skvělého Lancetu do té doby nikdy nepronikla. Členové Mezinárodní ligy homeopatických lékařů vyslovili názor, že za touto statí mohou být i jiné důvody než jen zájem vědy – v té době totiž Světová zdravotnická organizace připravovala plán na rozdělení finančních prostředků pro další období i pro oblast alternativní medicíny. Uvedená práce z Lancetu měla ihned ohlasy v tisku po celém světě. Náhoda? Ostatní objektivní studie nezmínil nikdo. Paradoxně ovšem tento silový postup podpořil zájem o homeopatii.

Mohla by věda objasnit zatím neznámý mechanismus účinku homeopatického léku?

Jak jsem uvedl, homeopatii je vyčítáno, že v jejích lécích nejsou přítomné ony molekuly účinné látky. Ale uvedu jednu podstatnou informaci. Nositel Nobelovy ceny za objev HIV Luc Montagnier byl původně vysmíván za hypotézu, že by původ AIDS mohl být virový. Argumentem bylo, že rozpad imunity přece nemůže způsobit virus. Profesor Montagnier při svých výzkumech pracoval s vodnými roztoky, které jsou naředěny do té míry, že zde příslovečná molekula při překonání Avogadrovy konstanty není přítomna. Šlo o roztoky podobné homeopatickým roztokům, s ředěním 10–6 až 10–9. Důležitou součástí pokusu byla i dynamizace – intenzivní třepání jeho pokusných médií, podobně jako u přípravy homeopatických léků. S pomocí přístroje na měření nízkofrekvenčních elektromagnetických vln v rozsahu 1000 až 3000 Hz pak prokázal, že zde existují vlny – nositelé informací o látce, která již v chemické podobě nemůže být přítomna. Když tuto informaci publikoval, vzbudilo to mimořádnou pozornost. Někteří vědci se vyjádřili ve smyslu, že přichází doba, kdy bude možná potřeba přijmout nové paradigma, které akceptuje možnost submolekulárního působení. Zúčastnil jsem se před dvěma lety Montagnierovy přednášky o tomto tématu v USA. Přes 400 lékařů vyslechlo s mimořádným zájmem jeho pozoruhodné informace. V diskusi se nenašel nikdo, kdo by se fakta pokusil zpochybnit a už vůbec ironizovat. Nobelista z oboru lékařství v této debatě potvrdil, že dané skutečnosti vnímá jako princip i pro fungování a užití homeopatických léků.