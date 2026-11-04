Houbařský test: vypátrejte, která houba mezi ostatní nepatří

Houbaření má v naší zemi dlouhou tradici a je pro Čechy oblíbenou kratochvílí. V 19. století začaly houby přitahovat pozornost i vědců, jde o dobu spojenou s počátky mykologie. Mezi její průkopníky patřil například Julius Vincenc Krombholz. Ten údajně přezkoumal (ne)jedlost u 1700 druhů hub, své závěry publikoval v rozsáhlém díle Věrná vyobrazení a popisy jedlých, škodlivých a podezřelých hub doplněném o jejich ilustrace.
Jak test funguje?
Testů zaměřených na rozpoznávání hub na základě fotografií je na internetu plno, my jsme pro vás připravili něco trochu jiného a lehce složitějšího. Ani zde vás o výstavní kusy hub neošidíme, vaším úkolem ale nebude určit na základě jejich vzhledu název, nýbrž ze tří vybrat tu, která mezi ostatní z nějakého důvodu nezapadá.
Důvod může být libovolný, jak se brzy sami přesvědčíte. Může jít o jedlost, určující znaky houby nebo prostředí, v němž obvykle roste. Tento test tak jde více do hloubky, co se houbařských znalostí týče.
Celkově vás čeká sedm kol. V každém z nich naleznete tři fotografie hub s otázkou a třemi možnostmi odpovědí, po označení jedné z nich se vám ukáže správná odpověď i s vysvětlením. Nyní už přejděme k prvnímu kolu, uhodnete, v čem je zakopaný pes?
Zdroje: myko.cz, mykologie.net, mykoindex.cz, nahouby.cz, kderostouhouby.cz