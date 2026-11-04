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Houbařský test: vypátrejte, která houba mezi ostatní nepatří

Dominika Nováková
4.11.2026
sběr hub
Autor: Shutterstock.com

Houbařská sezona se pomalu blíží ke svému konci. Ať už jste ji využili naplno a z lesa odcházeli s plným košíkem, nebo si letos naopak dali od hub oddych, můžete si do příštího roku osvěžit své znalosti v tomto kvízu. Jeho princip je jednoduchý určit, která houba mezi ostatními nemá své místo.

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Houbaření má v naší zemi dlouhou tradici a je pro Čechy oblíbenou kratochvílí. V 19. století začaly houby přitahovat pozornost i vědců, jde o dobu spojenou s počátky mykologie.  Mezi její průkopníky patřil například Julius Vincenc Krombholz. Ten údajně přezkoumal (ne)jedlost u 1700 druhů hub, své závěry publikoval v rozsáhlém díle Věrná vyobrazení a popisy jedlých, škodlivých a podezřelých hub doplněném o jejich ilustrace.

Jak test funguje?

Testů zaměřených na rozpoznávání hub na základě fotografií je na internetu plno, my jsme pro vás připravili něco trochu jiného a lehce složitějšího. Ani zde vás o výstavní kusy hub neošidíme, vaším úkolem ale nebude určit na základě jejich vzhledu název, nýbrž ze tří vybrat tu, která mezi ostatní z nějakého důvodu nezapadá.

Důvod může být libovolný, jak se brzy sami přesvědčíte. Může jít o jedlost, určující znaky houby nebo prostředí, v němž obvykle roste. Tento test tak jde více do hloubky, co se houbařských znalostí týče. 
Celkově vás čeká sedm kol. V každém z nich naleznete tři fotografie hub s otázkou a třemi možnostmi odpovědí, po označení jedné z nich se vám ukáže správná odpověď i s vysvětlením. Nyní už přejděme k prvnímu kolu, uhodnete, v čem je zakopaný pes?

Zdroje: myko.cz, mykologie.net, mykoindex.cz, nahouby.cz, kderostouhouby.cz

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