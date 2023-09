Hrazené očkování proti meningokoku by vyšlo asi na 550 milionů

Meningokokem se podle Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy do konce loňského listopadu nakazilo 49 lidí, tři zemřeli. Za celý předchozí rok bylo nemocných 68, od roku 2014 ale vždy méně než loni. Závažné onemocnění propuká velmi rychle a připraví o život až 15 procent nakažených. Trvalé následky má sedm z deseti lidí, kteří infekci přežijí.

Meningokoková invazivní onemocnění vyvolává bakterie Neiserria meningitidis a jejich zdrojem může být i zdravý přenašeč, nakažený je asi každý desátý člověk. Lékaři zkoumají, proč se u některých pacientů nemoc rozvine a další ji jen přenáší. Kromě kouření nebo pobývání v zakouřeném prostředí jde o psychické a fyzické vypětí, prochladnutí, úzký kontakt a líbání nebo účast na hromadných akcích, zejména se zahraniční účastí. Větší riziko mají i děti kuřáků.

Nejzávažnějšími formami nemoci jsou meningitida nebo sepse organismu. Důsledkem mohou být amputace končetin, hluchota nebo mentální retardace. Úspěšnost léčby závisí na co nejvčasnějším podání antibiotik.

Nejvyšší nemocnost je u dětí do jednoho roku věku, dále u dětí do čtyř let a mladých mezi patnáctým a devatenáctým rokem.