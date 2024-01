Hygiena: V Moravskoslezském kraji vzrostl počet pacientů s HIV

Mezi letos zjištěnými lidmi s HIV je deset mužů a pouze jedna žena. Nejvíce případů připadá na okres Ostrava, nejméně na Novojičínsko. „Nárůst není jen v Moravskoslezském kraji, je to trend i České republiky. Nejvyšší nárůst byl zatím v roce 2013, kdy v rámci České republiky přibylo 235 nových případů,“ uvedla Martinková. Jen za první dva měsíce letošního roku bylo v ČR zaznamenáno 50 nově nakažených. „Když se podíváme na počty případů hlášených z jednotlivých krajů České republiky, tak do února jsme v přepočtu na milion obyvatel byli na sedmém místě,“ podotkla Martinková.

Hygienici považují tento nárůst za alarmující. Podle Martinkové situaci neprospívá ani to, že se problematika HIV dostala na okraj společenských témat. Pomoci by mohl vyšší tlak na prevenci i vzdělávací kampaně ve školách. „Je třeba lidem připomenout, že se to týká každého z nás. Lidé nabyli dojmu, že se to týká Afriky nebo východní části Evropy, ale měla by se opět nastartovat diskuse o HIV ve společnosti,“ míní Martinková.

Nejvíce případů je podle ní v Moravskoslezském kraji zaznamenáno u homosexuálně orientovaných mužů. Při přenosu HIV stále jednoznačně dominuje nakažení při pohlavním styku. Spolu s HIV se často vyskytují také další pohlavní nákazy jako příjice či kapavka.





„Ten trend je varující, určitě je to dáno i větší promiskuitou. Lidé preferují nezávazný sex. Preventivní opatření jsou stále stejná, tedy chráněný pohlavní styk a především partnerská věrnost,“ podotkla Martinková.

Podle ní v minulosti hlavní část nově zjištěných případů spadala do věkové skupiny 25 až 34 let. „Teď se nám to přesouvá i do těch nižších věkových skupin, tedy 20 až 24 let, ale letos jsme měli dva případy ve starší věkové skupině 55 až 64 let let,“ uvedla Martinková.

Přestože existuje řada možností vyšetření, mnozí lidé se do odborné péče dostanou až ve stadiu rozvinutého onemocnění. To potvrzuje i vedoucí lékařka AIDS centra Fakultní nemocnice Ostrava Alena Zjevíková.

„Jeden z nemocných byl diagnostikován až v konečném stadiu onemocnění a zemřel během krátké doby sledování po sedmi týdnech těžké nemoci, pouhé tři dny po diagnostice HIV pozitivity,“ uvedla Zjevíková.

Časně odhalené a správně léčené onemocnění přitom podle ní umožňuje při dodržování léčebného režimu vést dlouhodobě kvalitní a produktivní život. „Doporučujeme všem, kteří měli sexuální styk s promiskuitní osobou, případně i před zahájením nového partnerství, nechat si vyšetřit anti-HIV protilátky,“ řekla Zjevíková. Vyšetření se v AIDS centru provádí zdarma. Lze se nechat vyšetřit i anonymně.