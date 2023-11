Jak antikoncepce ovlivňuje menstruaci? Někdy může způsobit i její vynechání

Jak funguje antikoncepce?

To, že antikoncepce brání otěhotnění, asi není pro nikoho novinkou, nicméně ne každý nutně ví, jak antikoncepce vlastně funguje. Hormonální antikoncepce, jak už samotný název napovídá, uvolňuje do těla syntetické hormony, které tlumí přirozené uvolňování ženských pohlavních hormonů.

Tím zabraňuje ovulaci, tedy dozrávání vajíček ve vaječnících, a následné možnosti otěhotnět. Anovulační cyklus (cyklus bez ovulace) však není to jediné, co zabraňuje početí. V těle totiž dochází ještě k několika změnám, a těmi jsou:

zpomalení pohybů vejcovodů, které oplodněné vajíčko přesunují do dělohy,

zahuštění cervikálního hlenu, čímž se stává neprostupný pro spermie,

změny děložní sliznice, které brání usazení vajíčka. [1]

Nasazení antikoncepce a menstruace

V první řadě je dobré si říct, že existují dva typy hormonální antikoncepce, první je kombinovaná, obsahující estrogen a progestin, a druhá uvolňující pouze progestin. U obou typů platí pravidlo, že byste je měly začít užívat první den vaší menstruace. Liší se ale v tom, odkdy začínají působit.

Při užívaní kombinované antikoncepce jste chráněny od prvního dne, zatímco progestinové pilulky začínají působit až po 48 hodinách. O tom, jak antikoncepci užívat, by vás však měl důkladně informovat váš lékař. [2]





Menstruace během antikoncepce

Užívání hormonální antikoncepce je jedním z nejúčinnějších způsobů (až 99% účinnost), jak předejít neplánovanému těhotenství. Nicméně tím, že pilulky (případně náplasti, nitroděložní tělíska apod.) ve vašem těle uvolňují hormony, ovlivňují váš přirozený menstruační cyklus.

Zatímco některé ženy mají díky tabletkám krvácení slabší, u jiných může zcela vynechat. Ztráta menstruace se jinak nazývá amenorea. Menstruace při antikoncepci záleží zpravidla tom, jaký typ hormonální antikoncepce užíváte, jaká byla vaše menstruace před nasazením antikoncepce a dále na vnějších faktorech, které mohou zapříčinit vynechání menstruace i poté, co jste ji normálně měly. [3]

Antikoncepce bez menstruace

Při dlouhodobém užívání antikoncepce se může stát, že menstruace nejen velmi zeslábne, ale vůbec se nedostaví. Toto vynechání pak může být přechodné, ale i trvalé. K tomu může dojít u obou typů antikoncepce.

Pravidelné krvácení je totiž závislé na růstu děložní výstelky, která je vyplavována z těla během menstruace a v případě kombinované hormonální antikoncepce s nižším obsahem estrogenu se tato výstelka výrazně ztenčuje.

U pilulek obsahujících pouze progesteron je pak růst sliznice potlačován po dobu celého měsíce. I v tomto případě může výstelka zůstat natolik tenká, že zde není žádná tkáň, které by se tělo zbavilo. To je důvod, proč se při braní antikoncepce nemusí menstruace dostavit. [4] [5]

Další důvody vynechání menstruace při antikoncepci

Na vynechání menstruace nemusí mít vždy podíl pouze antikoncepce, ale i jiné faktory, jako je například stres, onemocnění, změny v jídelníčku nebo nadměrná fyzická aktivita. Příliš stresu například může narušit funkci hypotalamu (podvěsku mozkového), který je zodpovědný za produkci tělesných hormonů.

Prudká změna na váze nebo příliš nízké procento tuku má na produkci hormonů rovněž vliv podobně jako velmi silná zátěž, například při vytrvalostním sportu. Velmi vzácně může dojít k otěhotnění při antikoncepci, pokud jste například zapomněly užít prášek nebo jste braly léky (jako antibiotika), které snižují účinky antikoncepce, v době, kdy jste byly sexuálně aktivní. [6]

Oddálení menstruace antikoncepcí

K oddálení menstruace je možné použít pouze jednofázové prášky. U těch, které obsahují 21 pilulek, po nichž následuje 7denní pauza, docílíte oddálení menstruace tím, že přeskočíte tuto pauzu a rovnou navážete dalším balením. U antikoncepcí, které obsahují 28 tablet, z nichž 4 jsou pouze placebo, můžete oddálit menstruaci tím, že vynecháte placebové pilulky a rovnou navážete dalším blistrem. [7]

Špinění při antikoncepci

Pokud jste začaly nově brát antikoncepci, může u vás docházet k tzv. krvácení z průniku, které by mělo odeznít zhruba po uplynutí 2 menstruačních cyklů. Někdy se špinění mimo menstruaci může také objevit v důsledku vynechání tabletky nebo po pohlavním styku kvůli zvýšené citlivosti děložního čípku.

Pokud špinění přetrvává dlouhodobě nebo je silné, navštivte vašeho gynekologa, aby vyloučil možné zdravotní problémy a poradil vám, jak zastavit špinění při antikoncepci. [8]

Vynechání antikoncepce

Aby antikoncepce byla vysoce účinná, je nutné ji užívat pravidelně, a to každý den ve stejný čas. S každou zapomenutou pilulkou pak její účinnost samozřejmě klesá, proto je dobré ji nosit vždy u sebe.

Pokud ovšem zjistíte, že jste vynechaly jeden prášek, měly byste si ho vzít co nejdříve. V případě, že antikoncepci užijete do 12 hodin od původní doby, mělo by být vše v pořádku.

Vezmete-li si další prášek déle než po 12 hodinách, účinnost se snižuje, a to zejména v prvním týdnu. V takovém případě byste se měly při pohlavním styku chránit i jinou formou antikoncepce, například kondomem. Při vynechání pilulky v 2. a 3. týdnu jsou šance na otěhotnění minimální, přesto je však lepší se chránit dalším způsobem. [9], [10]

Menstruace po vysazení antikoncepce

Po vysazení antikoncepce je naprosto běžné, že její účinek na zastavení ovulace bude ještě nějakou dobu trvat, a to nejspíš pár měsíců. Stejně tak se může stát, že se nedostaví menstruace. Není to však pravidlem, neboť některé ženy mohou otěhotnět ihned po vysazení pilulek, pokud se dostaví tzv. bouřlivá ovulace.

Váš cyklus by se měl dostat do normálu přibližně do 3 měsíců. Pokud ani po uplynutí tohoto období nezaznamenáte návrat menstruace, měly byste vyhledat lékaře, aby vás vyšetřil a zkontroloval, zda je u vás vše v pořádku. [12]

