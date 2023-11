Jak často kojit novorozence a starší děti? Sledujte, jak dlouho spí a kdy mají hlad

Jak často kojit miminko?

Pokud jde o krmení, nedívejte se příliš na hodiny, ale spíše sledujte své dítě, a to bez ohledu na jeho momentální věk. Hledejte náznaky toho, že má hlad a je připravené jíst, jako je strkání si rukou do úst, otevírání úst nebo třeba úšklebky v obličeji, a nakojte svého potomka na požádání. Jakmile miminko začne brečet, bude to horší. Pláč je pozdní známkou hladu a rozrušené dítě je mnohem náročnější nakojit.

Jak často kojit novorozence?

V prvních týdnech života by mělo kojení probíhat „na požádání“, tedy když má vaše miminko hlad. Takový interval se může pohybovat zhruba v rozmezí od 1 hodiny do 3 hodin. Některé děti mohou být kojeny každých 90 minut, zatímco jiné mohou mít hlad až po uplynutí 2 nebo 3 hodin. Novorozenci by však neměli být déle než 4 hodiny bez jídla, a to ani přes noc.

Miminka po narození by tedy měla být kojena přibližně 8 až 12krát denně (po dobu prvního měsíce). Mateřské mléko je snadno stravitelné, takže mohou mít často hlad. Časté krmení navíc pomáhá stimulovat produkci mléka během prvních několika týdnů, a tím zvyšuje jeho následnou produkci.

Jak často kojit novorozence v noci?

Děti po narození nemají rozdělený režim podle dne a noci. Spí tak dlouho, jak potřebují, a budí se, jakmile mají hlad. První dny kojení mohou být náročné, jelikož budete muset vašemu děťátku podat prsa každou hodinu až tři nehledě na to, zda je den nebo noc.





Může to být náročné, ale uvidíte, že jak vaše miminko poroste, bude v noci spát stále více. Děti by se obecně k jídlu budit neměly (pokud k tomu není zdravotní důvod), proto počkejte, až se miminko samo probudí a bude mít hlad.

Jak často kojit měsíční miminko?

Když je kojenec starý asi jeden měsíc, začne přijímat větší objem mléka a mezi kojeními tak může vydržet o něco déle. V době, kdy je vašemu dítěti jeden měsíc, budete pravděpodobně kojit 7 až 9krát denně.

Jak novorozenci stárnou, budou chtít jíst méně často a načasování se stane předvídatelnějším. Vaše mateřské mléko je v tomto okamžiku plně zralé, vaše zásoba se začíná stabilizovat a mléko už nebude tolik nebo možná vůbec vytékat mimo dobu kojení.

Jak často kojit 2měsíční miminko?

Jak vaše miminko roste, roste i jeho bříško. Vaše ratolest tak bude postupně schopna pít více mateřského mléka při každém kojení. Během prvních týdnů života se doba mezi kojením začne prodlužovat, v průměru to budou asi každé 2 až 4 hodiny u většiny výlučně kojených dětí. Některá miminka se mohou kojit stále klidně každou hodinu, nebo mohou mít delší interval spánku, a to až 4 hodiny.

Jak často kojit 3měsíční miminko?

Děti v tomto věku mohou v noci začít spát delší dobu, což znamená, že doženou ztracené jídlo během dne. V této době si také možná začnete všímat, že vaše miminko je schopné snést delší úseky bdělosti během dne, začne se usmívat, vydávat zvuky, sledovat předměty očima a pást koníky, když je položeno na bříško.

Tříměsíční kojenec bude chtít v průměru nakrmit každé 3 až 4 hodiny, asi 7 až 9krát denně. Všimnete si ovšem, že vaše dítě nyní jí efektivněji a je pravděpodobně hotové za poloviční dobu, než trvalo kojení v předchozích 2 měsících.

Tip pro maminky: Pokud máte pocit, že neprodukujete dostatek mléka a vaše miminko nepřibírá na váze tak, jak by mělo, podívejte se na tyto tipy, jak podpořit laktaci a zvýšit produkci mateřského mléka.

Jak často kojit 4měsíční miminko?

Právě ve chvíli, kdy máte pocit, že jste se dostaly do pravidelného rytmu s kojením svého čtyřměsíčního miminka, může se váš rozvrh trochu změnit. Kojení stále probíhá přibližně v intervalu tří až čtyř hodin, ale každý kojenec se může mírně lišit. Důležité je, že miminko vypadá spokojeně, vaše prsa se zdají být vyprázdněná, čili jsou měkká, a miminko zdravě přibírá na váze.

Různí kojenci jsou připraveni na to začít s příkrmy v odlišném věku. Zatímco některým můžete začít podávat tuhou stravu už od 4 měsíců, jiná jsou připravená až v 6 měsících. Promluvte si s vaším pediatrem o tom, zda jsou příkrmy pro vaše miminko již vhodné, nebo ještě raději počkat.

Čtyřměsíční batolata se za noc obvykle probudí jen jednou nebo dvakrát. Je běžné, že spánek v tomto věku sestává z ranního a odpoledního spánku, které jsou delší, spolu s rychlým večerním zdřímnutím. Některá miminka v tomto věku mají jen dva delší spánky.

Jak často kojit 5měsíční miminko?

V tomto věku většina kojených dětí jí přibližně šestkrát denně. Pokud máte tu a tam několik dní, kdy máte pocit, že vaše dítě chce neustále jíst, může procházet růstovým spurtem, mohou se mu prořezávat zoubky nebo se jen špatně vyspalo. I kojení uprostřed noci je v tomto věku zcela normální a očekávané. Noční kojení může pomoci udržet vaši produkci mléka v dobrém stavu a pomoci vašemu dítěti dobře růst a prospívat.

Jak často kojit půlroční dítě?

Vzorce kojení dětí, tedy jak často a jak dlouho je kojit, se liší a pravděpodobně se změní s tím, jak vyrostou a začnou jíst tužší stravu v podobě příkrmů. To bývá právě kolem 6 měsíců věku. Pokračujte ve sledování chování svého dítěte a kojte, když zaznamenáte známky hladu, tedy na požádání. Kojení stále obvykle probíhá každé tři nebo čtyři hodiny, ale batole od batolete se může mírně lišit.

Pokud se zdá, že vaše dítě má o kojení po zavedení příkrmů menší zájem, zkuste vždy nejprve kojit, než mu nabídnete příkrmy. Vaše mateřské mléko je stále nejdůležitějším zdrojem výživy, a to i poté, co začnete krmit své děťátko pevnou stravou.

Jak často kojit v noci?

Většina dětí se v noci probudí, pokud mají hlad. Nejlepší je nechat miminka, aby se sama budila, pokud nemají problémy s přibíráním nebo jiné zdravotní problémy, které znamenají, že je potřeba je ke krmení budit pravidelně. Pokud máte nějaké obavy ohledně toho, zda vaše miminko v noci dostatečně kojíte, promluvte si se svým dětským lékařem.

Možná zjistíte, že vaše nemluvně může chtít v noci jíst častěji nebo déle než ve dne, zvláště pokud kojíte. Je to proto, že vaše tělo v noci produkuje více prolaktinu, hormonu, který tvoří mléko. Noční krmení může ve skutečnosti stimulovat vaše tělo, aby produkovalo více mléka.

Růstový spurt

Mohou nastat noci, kdy se vaše dítě budí více než obvykle. Je možné, že potřebuje další jídlo, protože právě prochází růstovým spurtem. Ale pamatujte, že hlad není jediným důvodem, proč může být váš potomek vzhůru. Pokud nechce mléko, zkontrolujte další věci, které mohou rušit jeho spánek, a to včetně pokojové teploty, tělesné teploty nebo obsahu plenky.

Jak často kojit roční dítě?

Počet kojení batolete za den se liší. Některé děti chtějí kojit pouze před spaním nebo ráno, jiné nadále pijí mateřské mléko jako větší část denní stravy. Pokračujte podle potřeb svého dítěte, abyste se rozhodly, kdy má hlad a chce kojit. Stále ovšem dohlížejte na to, zda vaše ratolest přibírá na váze tak, jak má.

Starším dětem, ať už 8 nebo 12měsíčním, samotné mléko často nestačí a potřebují do jídelníčku zařadit i další potraviny. Navíc čím dříve vašeho kojence (pozor, ne však příliš brzy) seznámíte s některými surovinami, tím nižší je pravděpodobnost, že se u něj projeví potravinové alergie nebo nesnášenlivost určitých pokrmů. Pokud vás zajímá, kdy a jak přestat kojit, v tomto článku se dozvíte více informací.

Zdroje: cdc.gov, nutriklub.cz, sunar.cz, jak-na-kojeni.cz