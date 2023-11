Jak naučit dítě na nočník a kdy je správný čas? Zjistěte, jaké postupy fungují

Kdy učit dítě na nočník

Správný čas, kdy začít učit dítě na nočník, neexistuje, protože každé dítě je jiné a musí k tomu dozrát. Z tohoto důvodu se nedoporučuje začínat příliš brzy (pokud dítěti nebyl ještě ani rok), jelikož byste tím mohli svého potomka zbytečně stresovat. Nejčastěji se děti učí na nočník ve věku kolem dvou let, některé ovšem mohou začínat už v jednom roce a jiné se to naučí třeba až ve třech letech.

Jak poznat, kdy je správný čas?

Dítě by se mělo začít učit chodit na nočník ve chvíli, kdy je schopné zadržet větší objem moči a následně se vyčůrat naráz. Tento okamžik by nemělo být obtížné rozpoznat, jelikož plena zůstane delší dobu suchá a následně se naplní v jednom okamžiku. Plena tedy bude od pohledu naducaná.

Jak naučit dítě na nočník

V první řadě byste měli dítě s nočníkem co nejlépe seznámit, aby pochopilo, k čemu slouží. Učení dítěte na nočník vyžaduje především dostatek času a také trpělivosti. Důležité je nikam nespěchat a nevyvíjet na dítě tlak. Jak naučit na nočník efektivně?





Vezměte dítě s sebou do obchodu a nechte ho, ať si vybere takový nočník, který se mu nejvíce líbí. Tímto si k němu začne budovat pozitivní vztah.

Často dítěti opakujte, k čemu nočník slouží, ať si to zapamatuje.

Posazujte dítě na nočník vždy po probuzení a po jídle.

Vždy dítě chvalte, pokud se mu podaří dojít si na nočník, ať pochopí, že udělalo něco správně.

Zkuste zavést systém odměn – hvězdičky, nálepky, obrázky. Až jich nasbírá více, může například dostat slíbenou odměnu.

S omezováním plen začínejte přes den a na noc plenku dávejte, dokud nevydrží celý den několik dní po sobě.

Přestaňte dávat plenky během denního spánku a posaďte dítě na nočník ihned po probuzení.

Dávejte dítěti volnější oblečení bez zapínání, které si snadno a rychle zvládne sundat.

Jak naučit dítě kakat na nočník

Často se stává, že se děti snadno naučí chodit na nočník čůrat, ale v případě kakání tomu tak není. Zkuste dopřát dítěti k této příležitosti soukromí a umístěte nočník někam do kouta. Pokuste se vypozorovat, v jakou dobu je dítě zvyklé vykonávat potřebu a v tu chvíli ho posaďte na nočník.

Pokud vašemu dítěti už byly dva roky, můžete vyzkoušet sedátko na záchod. Pro vyměšování je tato poloha pohodlnější než při sezení s koleny na úrovni zadečku. Navíc mu dopřejete pocit, že vstupuje do světa dospělých.

Jak naučit dítě na nočník za jeden den

Existuje metoda, podle které je možné dítě naučit na nočník za jeden den. Tuto metodu můžete vyzkoušet minimálně k tomu, aby vaše dítě lépe pochopilo, jak nočník používat. Demonstrujte celý proces chození na nočník na panence: dejte jí napít, sundejte jí oblečení, posaďte ji na nočník a na závěr také odměňte. Následně ukažte dítěti, jak vyprazdňujete nočník do záchodu, spláchněte a nezapomeňte panence umýt ruce.

Dejte panence plenku, kterou později zkontrolujete, a následně celý proces opakujte. Opakování může probíhat několikrát, klidně po dobu jedné hodiny, ale mělo by být hravé, aby dítě bavilo. Pokud budete mít pocit, že dítě celý proces chápe, vyzkoušejte stejný postup s ním. Pokud to nepůjde, dítě do ničeho nenuťte.

Jak naučit dítě na nočník, když nechce

Spoustě maminek se hlavou honí otázka, jak učit na nočník děti, které na něj chodit prostě nechtějí. Zkuste nechávat dítě celý den bez pleny. K tomu je ideální období léta a trávení času na zahradě, pro případ, že by došlo k nehodě. Pokud nemáte problém s čištěním povrchů v bytě, nechte vaši ratolest pobíhat bez plenky i tam. Pomoci může také již zmiňované sedátko na záchod.

Pokud ani po několika týdnech nedojde ke změně, dejte si pauzu. Dítě nejspíš nechápe, co se po něm chce, a není ještě připravené. Zkuste navíc pauzu dopřát nejen dítěti, ale i sobě. Možná vás tato situace už natolik stresuje, že to nevědomě přenášíte i na své dítě. Dopřejte si relaxační koupel, zacvičte si jógu nebo si třeba pusťte oblíbený film.

