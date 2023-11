Jak naučit dítě spát samo ve své postýlce? Dodržujte režim a uspávací rituály

Jak naučit dítě spát?

Na tuhle otázku není jednoduché jednoznačně odpovědět, ale je dobré si v první řadě uvědomit, že dětský spánek se výrazně liší od dospělého a že se rytmus spaní postupně vyvíjí, proto zejména v prvních měsících života není možné dodržovat nějaký režim. Zpočátku spí malé děti většinu času, z čehož 2 až 4 hodiny vydrží spát vkuse a obvykle se probudí, když mají hlad nebo je potřeba vyměnit plenku.

Potřeba neustálého spánku se s přibývajícími měsíci postupně zkracuje a kojenci začínají rozlišovat denní a noční režim. Děti starší půl roku spí zhruba 12 až 14 hodin a díky tomu, že již nevyžadují noční krmení, dokážou klidně prospat celou noc. Naneštěstí to není pravidlem. Některá miminka se budí častěji a jiná je dokonce obtížnější i uspat.

V první řadě je vhodné stanovit čas, kdy bude váš potomek chodit spát nejen v noci, ale i po obědě, a tyto časy se snažit dodržovat. Pokud dítě není unavené a ihned v postýlce neusne, klidně ho nechte, ať si ještě chvilku hraje se svojí hračkou, jelikož biorytmu bohužel poručit nelze. Rozhodně se nedoporučuje omezovat odpolední spánek, aby bylo dítě večer více unavené. Výsledkem bude pouze podrážděné chování a možná ještě větší potíže s usínáním.

Jak naučit dítě usínat samo?

V prvních měsících života je naprosto samozřejmé, že bude miminko usínat s vámi ve stejné místnosti vzhledem k častému buzení a nutnosti být pohotová, potřebuje-li nakrmit, přebalit nebo jen utišit. Později ovšem, když je dítě schopné vydržet celou noc bez nakrmení a buzení, bude mít na spaní větší klid, tedy pokud bude mít k dispozici vlastní pokoj. Některé děti se totiž budí častěji v přítomnosti rodičů.





Jak naučit dítě spát v postýlce? Vytvořte si rituály

Aby vaše ratolest usínala bez zbytečných obtíží, je dobré zavést určité rituály,na které si zvykne již od raného dětství. Jedním z nich může být třeba čtení pohádky před spaním nebo ukolébavka.

Přestože v prvních měsících děti sotva rozumí obsahu, který vyprávíte nebo zpíváte, váš hlas navodí pocit pohody, který je pro klidný spánek klíčový. Rovněž můžete vašeho potomka pomazlit nebo hladit po vlasech či po jiné části těla.

Jakmile bude váš potomek o něco starší a nebude chtít usnout, tento rituál by měl mít stále stejně zklidňující efekt. Často se rovněž děti naučí usínat se svojí oblíbenou hračkou, která pro ně představuje symbol spánku. Ta samozřejmě nesmí v jeho blízkosti chybět, neboť mu navozuje pocit bezpečí.

Buďte časově flexibilní

Přestože je dobré děti vést k určitému režimu, aby nechodily spát příliš pozdě a nenarušil se tak jejich biorytmus a s ním kvalita spánku, není dobré vždy trvat na přesném čase, kdy půjde spát. Jestliže v některý den bude spát déle po obědě, je pochopitelné, že večer usne o něco později.

Jak naučit dítě usínat bez kojení?

Děti nejlépe usínají po nakrmení, ale někdy se stane, že jakmile vaši ratolest nakojíte a položíte do postýlky, začne být opět neklidná a dožadovat se vašeho prsu. V takovém případě je zřejmé, že ji netrápí pocit hladu, ale jen chtíč něco žužlat.

Jedním z řešení je miminko ihned po nakrmení neukládat do postýlky, ale přejít na některý ze zmiňovaných rituálů. Můžete ho ještě chvilku houpat v náručí a třeba mu zpívat ukolébavku, dokud úplně neusne.

Další možností je dát dítěti dudlík, který umožní kojenci vesele pokračovat ve žvýkání, aniž by se budil s pláčem a dožadoval se kojení. Některým dětem dokonce postačí jako náhrada dudlíku i usínací plyšová hračka (tzv. usínáček), kterou mohou žmoulat v ústech i v dlani.

Jak naučit dítě spát celou noc?

Naučit děti spát celou noc rozhodně není jednoduchá záležitost, nicméně není to nemožné a je důležité pro to udělat vše, co je ve vašich možnostech. Jak již bylo zmíněno výše, děti obvykle spí klidněji a méně se budí, když spí v pokoji samy ve své postýlce.

K tomu, aby lépe usnuly a měly klidný spánek jim pomůže rovněž již uvedený rituál, ovšem neméně důležité jsou i dobré podmínky pro spánek. Patří mezi ně následující:

Snížená teplota v místnosti kolem 19 až 20 stupňů Celsia

Prodyšné a lehké oblečení ideálně z bavlny

Kvalitní matrace

Spaní v poloze na zádech

Spaní v samostatné postýlce zhruba od 6 měsíců

Do jednoho roku nedávat dětem polštář

Přítomnost oblíbené hračky v postýlce

Nevstávejte k dítěti hned

Pokud v noci uslyšíte, že se váš potomek vzbudí a trochu zakňourá nebo se zavrtí, ihned k němu nechoďte, jelikož byste ho s největší pravděpodobností zcela probudili a museli byste ho znovu uspávat. Miminka se v noci někdy vzbudí a dokud nezačnou vyloženě brečet není třeba k nim hned vstávat.

To platí i ve chvíli, kdy dítě spí ještě s vámi v pokoji. Než k němu vstanete, zkuste chvíli počkat, jestli samo neusne. Hlavně při vstávání k miminku zbytečně nesviťte nebo nemluvte, aby nezůstalo vzhůru déle, než je nutné.

Jak naučit dítě spát bez plen?

Ve chvíli, kdy se děti učí chodit na nočník se obecně doporučuje, aby se přes den plenka sundávala, ale na noc zpočátku zůstávala. Pokud se vaše ratolest již naučila chodit na nočník, možná přišel čas sundat plenku i na noc. Rozhodně nezakazujte dětem před spaním pít, dehydratace určitě není řešením.

Zvolte raději pyžamo, které se snadno svléká a připravte k posteli nočník. Pokud se stane, že se zpočátku v noci pomočí, dítě nekárejte ani netrestejte, jelikož byste ho spíše jen traumatizovali. Důležité je si uvědomit, že to neprovádí úmyslně. Raději ho zkuste motivovat k tomu, že to příště zvládne. Dalším řešením může být igelit, který zůstane položený přes matraci.

Zdroje: motherclub.cz, mamaaja.cz, styl.instory.cz