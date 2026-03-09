Jarní restart aneb jak po zimě znovu nastartovat tělo a zdravé pohybové návyky

S příchodem jara a delších dnů v mnoha z nás přirozeně roste chuť se znovu hýbat. Po měsících, kdy jsme trávili více času doma, s menší dávkou pohybu a větší dávkou pohodlí, se ale můžeme cítit ztuhlí, bez energie a nejistí, jak začít. Právě jaro však představuje ideální příležitost k novému začátku. Klíčem k dlouhodobé změně je postupné navyšování zátěže a výběr aktivit, které člověka baví, ať už jde o turistiku, jógu, jízdu na kole, nebo kolektivní sport.
Proč nás zima zpomalí víc, než si myslíme
Zimní období přirozeně vybízí ke klidu. Chlad způsobuje zúžení cév, tělo na to reaguje snahou udržet si teplo a my tak častěji vyhledáváme pohodlí domova. K tomu se přidávají kratší dny a nedostatek slunečního světla, které mohou ovlivnit naši náladu i energii. Výsledkem bývá menší chuť k aktivitě a postupná ztráta kondice.
Pohyb je přitom jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit nejen fyzické zdraví, ale i svou psychickou pohodu. Pravidelná aktivita na čerstvém vzduchu totiž podporuje tvorbu vitamínu D, zlepšuje náladu a pomáhá tělu „probudit se“ ze zimní letargie.
Začněte vědomým pohybem a dýcháním
Po delší pauze není ideální naskočit rovnou do intenzivního tréninku. Vhodnější je začít nenáročnými aktivitami, jako je svižná chůze, plavání nebo jemná jóga zaměřená na mobilitu a zvýšení flexibility. Tělo si tak znovu osvojí základní pohybové vzorce.
Jógu můžete zkombinovat s hlubokým bráničním dýcháním, které přináší řadu zdravotních benefitů. Hluboké brániční dýchání totiž kupříkladu zlepšuje okysličení organismu, pomáhá zvládat stres a podporuje správné držení těla. Vědomá práce s dechem tedy může být prvním krokem k obnovení propojení mezi myslí a tělem.
Zátěž zvyšujte postupně
Pokud jde o pohybové aktivity, chůze je nejzákladnějším pohybem, který je šetrný k pohybovému aparátu, a přesto velmi efektivní. Začít můžete třeba desetiminutovou procházkou a postupně čas navyšovat. Jakmile se z chůze stane každodenní návyk, můžete přidat turistiku, lehký běh nebo jakýkoliv jiný sport, který vás zaujme.
Protože je přirozené, že po období nečinnosti klesá svalová síla i vytrvalost, doporučuje se zařadit dále silový trénink dvakrát až třikrát týdně. Zpočátku přitom stačí cvičit s vlastní vahou nebo jen lehkou zátěží. Zaměřit byste se při tréninku měli na komplexní cviky, jako jsou dřepy, výpady nebo přítahy, které napodobují běžné denní pohyby. Zároveň mějte na paměti, že důležitější než počet opakování je správná technika a kontrolované tempo.
Během cvičení neignorujte bolest
Při cvičení vnímejte své tělo a nepřepínejte ho. Mírná svalová únava je běžná, ostrá nebo přetrvávající bolest však v pořádku rozhodně není a signalizuje problém. Pokud se tedy objeví výraznější bolesti nebo pocit nestability kloubů, přičemž tyto potíže přetrvávají delší dobu, nebo se dokonce zhoršují, je vhodné vyhledat lékaře, aby se předešlo vážnějším komplikacím.
Snížit riziko zranění lze krátkou pohybovou aktivitou zaměřenou na mobilitu. Nejlépe uděláte, pokud se před cvičením lehce zahřejete a po cvičení lehce protáhnete. Může se jednat o dynamické protažení nebo třeba cvičení s pěnovým válcem. Zimní pasivita totiž často vede ke ztuhlosti kyčlí, páteře a ramen. Tato krátká rozcvička vám však může pomoci obnovit rozsah pohybu a předejít zranění.
Vyčleňte si na pohyb čas
Ideální je vyhradit si na pohyb alespoň 30–45 minut třikrát týdně, protože delší doba strávená cvičením umožňuje komplexní posílení svalů, zlepšení kondice a vytrvalosti. Pokud však nemáte tolik času, není třeba zoufat, také kratší intervaly mají smysl. Již patnáct minut cvičení dokáže zlepšit prokrvení svalů, podpořit metabolismus a přispět k udržení celkového zdraví a vitality. I pravidelný pohyb v menších dávkách se tedy počítá a má prospěšný vliv na vaše zdraví.
Nepodceňujte význam odpočinku
Regenerace a spánek jsou nicméně stejně důležité jako samotné cvičení. Nedostatek odpočinku totiž může vést k přetížení svalů, únavě a poklesu výkonnosti, navíc zvyšuje riziko zranění. Během spánku naproti tomu dochází k obnově svalových vláken, doplňování energie a regeneraci nervového systému, díky čemuž může tělo lépe zvládat další tréninky. Pravidelný odpočinek tedy zajišťuje, že cvičení dotyčnému přináší maximální efekt, zatímco mu pomáhá udržet tělo zdravé a výkonné.
Dbejte na výživu a hydrataci
Během cvičení se vám může stát, že pocítíte slabost, závratě nebo se rychle zadýcháváte. Tyto projevy mohou být známkou nedostatku tekutin nebo energie. Z toho důvodu je základem bezpečného návratu ke sportu nejen pravidelný pitný režim, ale také vyvážená strava, která tělu dodá potřebné živiny pro výkon i regeneraci. Vyvážená strava by přitom měla obsahovat dostatek bílkovin (maso, ryby, luštěniny), komplexních sacharidů (obiloviny, ovoce, zelenina) a zdravých tuků (ořechy, semínka, olivový olej).
Aby cvičení ale mělo skutečný smysl a přinášelo dlouhodobé výsledky, je důležité, aby vás aktivita bavila. Radost z pohybu je totiž silnější motivací než povinnost. Může jít o zatancování si doma, výlet s přáteli, jízdu na kole nebo cokoli jiného. Když se budete pohybovat s radostí, snáze si udržíte pravidelný návyk. Návrat k pohybu po zimě tak nemusí být drastický ani vyčerpávající. Stačí postupovat krok za krokem, respektovat signály těla a dát si čas.
Zdroje: bannerhealth.com, roamhealth.ca, urmc.rochester.edu