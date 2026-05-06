Jak správně vyndat klíště: Nepoužívejte mýdla, oleje a vyhněte se kroucení

To je na nich nejzrádnější. Člověk si jich často všimne až po návratu domů, někdy dokonce až druhý den. Přitom právě čas hraje v tomto případě naprosto zásadní roli.
Proč je důležité klíště odstranit co nejdříve?
Čím déle zůstává přichycené na kůži, tím větší je riziko, že dojde k přenosu infekce:
- Klíšťová encefalitida - Virus se nachází ve slinách klíštěte a může se přenést velmi rychle – někdy už během 2 hodin od přisátí.
- Lymská borelióza - Bakterie se do těla dostávají pomaleji. Riziko výrazně roste až po delší době sání. Pokud klíště odstraníte do 24 hodin, je pravděpodobnost nákazy výrazně nižší.
Proto platí jednoduché pravidlo: Jakmile dorazíte z lesa či z procházky, zkontrolujte sebe i své děti. Rozdíl mezi několika hodinami a jedním dnem může být zásadní.
Jak správně vyndat klíště
Samotné odstranění není složité, ale je potřeba dodržet správný postup. Nevhodná manipulace totiž může riziko infekce naopak zvýšit.
- Dezinfikujte místo přisátí - Použijte běžný dezinfekční prostředek (např. jodový).
- Chraňte si ruce - Pokud máte drobná poranění, použijte jednorázové rukavice.
- Uchopte klíště pinzetou nebo kleštičkami - Ideálně co nejblíže u kůže.
- Jemně viklejte ze strany na stranu - Netlačte a netahejte silou. Klíště se obvykle uvolní během 2 až 3 minut.
- Po vytažení ranku znovu vydezinfikujte
- Klíště bezpečně zlikvidujte - Nejlépe zabalením do papíru a spálením na nehořlavé podložce.
Co naopak nedělat
- Nepoužívejte oleje, krémy ani mýdla - Klíště se začne dusit a může do rány uvolnit obsah střev, čímž se zvyšuje riziko přenosu infekce.
- Klíštětem netočte - Nejde o „šroubek“. Otáčení často vede k utržení jeho části v kůži.
- Nemačkejte ho prsty - Hrozí přenos infekce přes drobná poranění na rukou.
- Zbytky v kůži nevyndavejte - Pokud zůstanou kusadla pod kůži, tělo si s nimi poradí samo.
Zdroj: Krajská hygienická stanice (Zlín), Státní zdravotní ústav