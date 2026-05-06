Jak správně vyndat klíště: Nepoužívejte mýdla, oleje a vyhněte se kroucení

6.5.2026
Klíšťata patří mezi nejčastější rizika spojená s pobytem v přírodě. Nejaktivnější jsou od jara do podzimu, jakmile teploty pravidelně přesahují 7 °C. Právě v tomto období dochází k většině přisátí – často nenápadně a bez bolesti.

To je na nich nejzrádnější. Člověk si jich často všimne až po návratu domů, někdy dokonce až druhý den. Přitom právě čas hraje v tomto případě naprosto zásadní roli.

Proč je důležité klíště odstranit co nejdříve?

Čím déle zůstává přichycené na kůži, tím větší je riziko, že dojde k přenosu infekce:

  • Klíšťová encefalitida - Virus se nachází ve slinách klíštěte a může se přenést velmi rychle – někdy už během 2 hodin od přisátí.
  • Lymská borelióza - Bakterie se do těla dostávají pomaleji. Riziko výrazně roste až po delší době sání. Pokud klíště odstraníte do 24 hodin, je pravděpodobnost nákazy výrazně nižší.

Proto platí jednoduché pravidlo: Jakmile dorazíte z lesa či z procházky, zkontrolujte sebe i své děti. Rozdíl mezi několika hodinami a jedním dnem může být zásadní.

Jak správně vyndat klíště

Samotné odstranění není složité, ale je potřeba dodržet správný postup. Nevhodná manipulace totiž může riziko infekce naopak zvýšit.

  1. Dezinfikujte místo přisátí - Použijte běžný dezinfekční prostředek (např. jodový).
  2. Chraňte si ruce - Pokud máte drobná poranění, použijte jednorázové rukavice.
  3. Uchopte klíště pinzetou nebo kleštičkami - Ideálně co nejblíže u kůže.
  4. Jemně viklejte ze strany na stranu - Netlačte a netahejte silou. Klíště se obvykle uvolní během 2 až 3 minut.
  5. Po vytažení ranku znovu vydezinfikujte
  6. Klíště bezpečně zlikvidujte - Nejlépe zabalením do papíru a spálením na nehořlavé podložce.

Co naopak nedělat

  • Nepoužívejte oleje, krémy ani mýdla - Klíště se začne dusit a může do rány uvolnit obsah střev, čímž se zvyšuje riziko přenosu infekce.
  • Klíštětem netočte - Nejde o „šroubek“. Otáčení často vede k utržení jeho části v kůži.
  • Nemačkejte ho prsty - Hrozí přenos infekce přes drobná poranění na rukou.
  • Zbytky v kůži nevyndavejte - Pokud zůstanou kusadla pod kůži, tělo si s nimi poradí samo.

