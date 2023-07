Kardiologie ve Svatoanenské nemocnici v Brně slaví 100 let

Zdroj: Redakce

Kardiologie ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně slaví letos 100 let. Novinářům to řekli zástupci vedení I. interní kardioangiologické kliniky (IKAK) v čele s přednostkou Lenkou Špinarovou. Za tu dobu se všechna kardiologická pracoviště sestěhovala do společných budov a vznikly unikátní provozy, jako nukleární kardiologie, elektrofyziologie nebo program vzácných srdečních onemocnění. Rozvinula se spolupráce s transplantačním centrem na transplantacích srdce a s Mezinárodním centrem klinického výzkumu, které v nemocnici vzniklo v roce 2011.