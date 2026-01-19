Kombucha recept: nápoj plný probiotik a antioxidantů si můžete vyrobit sami. Potřebujete k tomu mateční houbu

Kombucha se nejčastěji vyrábí z černého a zeleného čaje, ve kterých je dostatek živin pro mikroorganismy, nicméně zkusit můžete i kombinaci s bílým čajem (pro jemnější chuť). Hotový nápoj je plný probiotik, antioxidantů, polyfenolů a dalších zdraví prospěšných látek.
Co se dozvíte v článku
Kombucha recept: ze zeleného čaje
Ingredience
- 2 l vody,
- 4–6 lžiček kvalitního zeleného čaje (nebo 4–6 sáčků),
- 150–200 g cukru krystal,
- 1 mateční houba (SCOBY),
- 200–250 ml hotové nepasterizované kombuchy (jako startér).
Postup
- Přiveďte vodu k varu. Počkejte, než se ochladí na teplotu v rozmezí 60–80 °C, a přidejte do ní zelený čaj. Ten nechte louhovat 5–10 minut.
- Lístky čaje (sáčky) poté vyjměte a do čaje nasypte cukr. Čaj míchejte, dokud se cukr úplně nerozpustí.
- Pak počkejte, než nálev úplně vychladne. Následně ho nalijte do velké skleněné nádoby, přidejte startovací kombuchu a na hladinu položte SCOBY.
- Hrdlo nádoby zakryjte kusem čistého plátna či papírovou utěrkou a zajistěte gumičkou. Kombuchu poté uložte na teplé místo (22–26 °C), kde bude fermentovat 7–14 dní.
- Průběžně zkoušejte nálev ochutnávat. Výsledek by měl být příjemně sladkokyselý.
- Až bude kombucha hotová, vyjměte SCOBY z nádoby. Trochu kombuchy nalijte do menší nádoby s uzávěrem a SCOBY do ní uložte.
- Zbylý nápoj slijte do čistých lahví. Uzavřete je a uložte do ledničky.
Uchovávání a trvanlivost domácí kombuchy
Důležité je mít na paměti, že kombucha je živý organismus (respektive symbiotické společenství mikroorganismů), které citlivě reaguje na jakékoliv změny. Špatný způsob uchovávání či kontaminace nálevu se projeví velmi rychle.
Hotovou kombuchu je proto potřeba uchovávat v lednici v uzavíratelných nádobách. Chladničková teplota zpomalí proces fermentace, díky čemuž nápoj zůstane chuťově vyvážený. Spotřebovat by se následně měla do 4–6 týdnů.
Nádoby, do kterých se kombucha nalévá, musí být dokonale čisté. Jinak se výrazně zvyšuje riziko vzniku plísní. Zkaženou kombuchu poznáte podle nezvyklého zápachu, silného zákalu a nepříjemné chuti. Pokud se některý z těchto jevů objeví, raději kombuchu nepijte a zlikvidujte ji.
Abyste si vždy mohli vyrobit novou várku, nezapomeňte si část hotové kombuchy společně se SCOBY uchovávat v lednici.
Jak vzniká kombuchová kultura?
Kombucha není speciálním druhem houby, ačkoliv se o ní mluví jako o houbě. Jedná se o symbiotickou kulturu určitých bakterií a kvasinek označovanou jako SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). Kombucha vypadá jako želatinová placka.
Kvasinky obsažené ve SCOBY se starají o rozklad cukru na alkohol a oxid uhličitý. Bakterie octového kvašení pak zajišťují přeměnu alkoholu na různé kyseliny (octovou, glukonovou, mléčnou apod.), které kombuše dodávají typickou nakyslou chuť. Kvasinky a bakterie tak společně tvoří výborný nápoj.
Při déletrvající fermentaci začne na hladině vznikat tenký biofilm, což je nová vrstva SCOBY. Vrstvy přibývají, čímž získává houba na tloušťce. Čím je kultura starší, tím má tmavší barvu.
Působení kombuchy na lidské zdraví
Kombucha je dobrým zdrojem živých kultur bakterií a kvasinek, které podporují rovnováhu střevní mikroflóry. Pravidelná konzumace tohoto nápoje může pomoct s lepší konzistencí stolice. Zmírňuje zároveň pocit těžkého žaludku a trávení je efektivnější.
Stav střevního mikrobiomu je navíc úzce propojen s imunitou. Proto se doporučuje konzumovat kysané a fermentované potraviny nejen jako podporu trávení, ale i v rámci prevence nejrůznějších virových onemocnění. Imunitě prospívají také antioxidanty a čajové polyfenoly, které pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem a zvyšují celkovou pohodu jedince.
Podle některých studií může kombucha pomáhat pacientům s diabetem 2. typu, protože snižuje hladinu glukózy nalačno. Bude ale nutné provést mnohem více klinických studií, aby mohly být tyto účinky potvrzeny. Rozhodně tak nelze kombuchu považovat za lék na cukrovku.
Zkoušeli jste si udělat domácí kombuchu?
Může mít kombucha negativní účinky?
Pokud se kombucha pije s mírou a je správně připravená, lze ji považovat za bezpečný a zdravý nápoj. Zdravotní problémy se však mohou dostavit poměrně snadno, pokud ji pijete ve velkém množství. V tomto případě platí, že je lepší dávat si pravidelně menší dávky než vypít naráz několik sklenic.
Velkým rizikem je také pití domácí kombuchy, která byla vyrobena v nevhodných podmínkách. Špatně vyrobená kombucha může obsahovat škodlivé plísně a nežádoucí bakterie, které způsobují trávicí problémy.
Počítejte nicméně s tím, že je tento nápoj přirozeně kyselý, a tím pádem leptá zubní sklovinu. Celodenní popíjení kombuchy tak úplně zdravé není. Když vypijete skleničku kombuchy, vypláchněte si poté raději ústa čistou vodou. Snížíte tím riziko oslabení skloviny. U citlivějších osob může kombucha dokonce podráždit žaludek.
Pozor byste si měli dát i na to, že kombucha sice není považována za alkoholický nápoj, ale určité množství alkoholu obsahuje. Komerčně vyráběné kombuchy obsahují maximálně 0,5 % alkoholu, tedy stejně jako nealkoholické pivo. Domácí kombucha, která prošla delší fermentací, však může obsahovat třeba 1,5 % alkoholu. Čím je totiž delší doba kvašení, tím je obsah alkoholu vyšší.
Zdroje: bylinkyprovsechny.cz, ctpp.cz, digilib.k.utb.cz, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, health.clevelandclinic.org, sciencedirect.com