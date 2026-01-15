Kotleta recept: místo zapékání ji poduste se zeleninou. Získáte tak pokrm plný bílkovin, vitamínů a minerálů

Zapečená kotleta se smetanou je klasika českých domácností. Jde o rychlý, snadný a chutný recept, ve kterém se tukem a smetanou rozhodně nešetří. Jednou za čas určitě neuškodí dát si něco vydatnějšího, ale pokud fandíte zdravějším receptům, mohla by vás zaujmout spíše dušená kotleta se zeleninou.
Co se dozvíte v článku
Vepřová kotleta recept: zapečená se smetanou
Ingredience
- 4 vepřové kotlety,
- 1 velká cibule,
- 2 stroužky česneku,
- 250 ml smetany ke šlehání (33%),
- 100 ml vývaru nebo vody,
- 1 lžička mleté sladké papriky,
- 1 lžička dijonské hořčice,
- 1 lžička tymiánu,
- sůl a pepř podle chuti,
- olej nebo sádlo na opečení,
- 100 g strouhaného sýra na posypání (volitelné).
Postup
- Zapněte troubu a nechte ji předehřát na 180 °C. Kotlety osolte, opepřete a zprudka je opečte na pánvi s rozpáleným tukem. Jakmile kotlety získají hezkou barvu, přendejte je do zapékací mísy.
- Cibuli nakrájejte nadrobno a dejte ji zesklovatět na stejnou pánev. Přidejte prolisovaný česnek a rychle ho opečte.
- Dále vmíchejte sladkou papriku, hořčici a tymián. Koření zalijte smetanou a vývarem. Vše promíchejte, mírně osolte a nechte probublat, aby směs lehce zhoustla. Poté ji nalijte na kotlety.
- Pokud chcete, můžete na vrch nasypat strouhaný sýr. Kotlety vložte do trouby a nechte je péct 35–40 minut.
- Hotové jídlo poznáte podle toho, že je maso úplně měkké a omáčka hezky zapečená. Kotlety na smetaně podávejte s bramborovou kaší, pečenými bramborami nebo grilovanou zeleninou.
Dušená kotleta recept: lehčí pokrm
Ingredience
- 4 libové vepřové kotlety,
- 1 větší cibule,
- 2 stroužky česneku,
- 2 mrkve,
- 1 červená paprika,
- 1 menší cuketa,
- 150 ml zeleninového nebo kuřecího vývaru,
- 1 lžíce olivového oleje,
- 1 lžička mleté sladké papriky,
- ½ lžičky sušeného tymiánu nebo rozmarýnu,
- sůl a pepř podle chuti,
- pár kapek citronové šťávy na závěr (volitelné).
Postup
- Z obou stran kotlety lehce osolte, opepřete a potřete trochou oleje.
- V široké pánvi nebo hrnci rozehřejte olej a kotlety na něm rychle opečte dozlatova. Stačí je opékat minutu dvě z každé strany. Poté je vyjměte a dejte stranou.
- Do stejné pánve přidejte nadrobno nakrájenou cibuli. Počkejte, dokud nezesklovatí. Do pánve dále prolisujte česnek a vhoďte do ní na nudličky nakrájenou mrkev, papriku a cuketu.
- Zeleninu pár minut restujte, aby lehce změkla. Následně přidejte mletou papriku a bylinky. Obsah pánve důkladně promíchejte.
- Do pánve vraťte kotlety, podlijte je vývarem, přiklopte pokličkou a nechte je dusit na mírném ohni 30–35 minut, dokud maso nezměkne.
- Na závěr můžete k dochucení použít pár kapek citronové šťávy, které podtrhnou svěžest pokrmu. Dušené kotlety podávejte s kuskusem, pohankou nebo zeleninovým salátem.
Charakteristika kotlety
Pojem kotleta je vyhrazen pro část vepřového masa. Konkrétně pochází z přední části hřbetu prasete. Mezi krkovicí a pečení jsou dlouhé zádové svaly, které jsou označovány jako karé. A když se odřízne z karé plátek, vznikne kotleta. Kotlety mohou být s kostí i bez, záleží na tom, odkud se vyříznou.
Čím blíže se nachází maso ke krkovici, tím je šťavnatější. Oblast blíže k pečeni bývá naopak sušší. Obecně se ale nedá říct, že by byla vepřová kotleta vyloženě suchá. Obsahuje sice méně tuku v porovnání s krkovičkou, ale zase není úplně libová. Někdy je proto popisována jako středně libové maso. Případnému vysušení při pečení nebo dušení se dá předcházet správnou technikou vaření.
Kotletu je možné smažit, péct, dusit, grilovat i zapékat. Často je prodávána po jednotlivých plátcích, takže se s ní pracuje velice snadno. Na talíři navíc vypadá velice hezky díky pravidelnému tvaru. Její chuť není až tak výrazná (v porovnání s krkovicí), ale dobře přejímá chutě koření, bylinek a marinád.
Nutriční vlastnosti vepřové kotlety
Kotleta patří mezi druhy vepřového masa, které si můžete čas od času dopřát, i když si hodně hlídáte jídelníček. Má totiž vcelku vyvážené složení, není příliš tučná a je přirozeným zdrojem některých minerálů a vitamínů. 100 gramů syrové kotlety obsahuje přibližně:
- 500–630 kJ (120–150 kcal),
- 20 g bílkovin,
- 5–8 g tuku,
- 60–70 mg cholesterolu,
- 0 g sacharidů.
Kotleta je velice dobrým zdrojem kvalitních bílkovin, neboť obsahuje celou paletu esenciálních aminokyselin. U kotlety bez kosti a viditelného tuku se kalorická hodnota pohybuje spíše u spodní hranice. Opak platí pro kousky, na kterých je viditelný tuk a které byly odříznuty blíže ke krkovici. Tuk je přitom většinou soustředěn na okrajích, takže se dá snadno odstranit.
Z vitamínů rozhodně stojí za zmínku vitamín B1 (thiamin). Je důležitý pro správnou funkci metabolismu a nervového systému. Vepřové maso obecně patří mezi nejlepší zdroje thiaminu. V kotletě najdete dále vitamíny B6 (pyridoxin) a B12 (kobalamin). Ty podporují krvetvorbu a funkci centrální nervové soustavy.
Vitamín B3 (niacin) je zase nezbytný pro metabolismus sacharidů, tuků i bílkovin. Ve vepřové kotletě se nacházejí také některé minerální látky, a to především zinek, selen, fosfor, draslík a železo.
Zdroje: reznictvi-sloupnice.cz, budejovice.rozhlas.cz, bbc.co.uk, bbcgoodfood.com, healthline.com, pmc.ncbi.nlm.nih.gov