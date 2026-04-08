I 20 minut cvičení podporuje paměť a celkové fungování mozku: Potvrzuje to nová studie v časopise Brain Communications z roku 2026

Redakce
8.4.2026
Víme, že cvičení je zdravé pro naše tělo, svaly i klouby. Pomáhá nám zůstat fit, mít více energie a cítit se lépe. Vědci pod vedením Araceliho Cardenase a Juana Ramirez-Villegase ve studii z roku 2026 však dokazují, že cvičení má okamžitý vliv i na náš mozek – a to už po jediné krátké aktivitě.

Stačí 20 minut pohybu

Nemusíte běžet maraton ani trávit hodiny v posilovně. Vědci, kteří ve studii sledovali mozkovou aktivitu pomocí elektrod zjistili, že stačilo pouhých 20 minut lehké až středně náročné jízdy na rotopedu. Účastníci cvičili tempem, které dokázali udržet po celou dobu.

Po cvičení zaznamenali zvýšenou aktivitu v části mozku zvané hipokampus. To je oblast, která hraje klíčovou roli při ukládání vzpomínek a učení. Právě tady vznikají krátké, velmi rychlé signály mezi neurony. Tyto signály pomáhají mozku upevňovat nové informace a lépe si je zapamatovat.

Lepší propojení mozku

Cvičení ale neovlivnilo jen samotný hipokampus. Zlepšilo také jeho propojení s dalšími částmi mozku – například s oblastmi spojenými s emocemi nebo centrem, které se aktivuje při odpočinku.

Co si z toho odnést?

Už krátké cvičení může nastartovat procesy, které podporují paměť, učení i celkové fungování mozku. Takže až příště vyrazíte na procházku nebo si na chvíli zacvičíte, pamatujte – neděláte to jen pro tělo, ale i pro svůj mozek.

Zdroj: academic.oup.com

Nejnovější články


Včera

Otoky nohou v těhotenství: i když bývají nepříjemné, obvykle nejsou důvodem k panice

6. 4. 2026

Autismus: má víc podob, než jsme si mysleli. Nová studie přichází se čtyřmi jeho typy

3. 4. 2026

Zdravotní benefity hořké čokolády: přehled hlavních přínosů podle vědeckých výzkumů

2. 4. 2026

Čtyři zajímavosti o našem zraku: Miminka po narození neslzí a mozek dokáže skrz oči odfiltrovat náš nos

1. 4. 2026

Smíchem ke zdraví: může se to zdát jako vtip, ale není. Má pozitivní vliv na psychiku a tlumí bolest

30. 3. 2026

Cvičení v pokročilém věku: Menopauza ani artritida nejsou důvody k vynechání pohybu

27. 3. 2026

Face jóga: přirozená cesta k pevnější pleti i duševní pohodě

25. 3. 2026

Nouzová antikoncepce jako pomoc při nechráněném styku. Užívá se zpravidla do 72 hodin

23. 3. 2026

Tetování: nejčastěji vyvolává v těle zánět. Nepředstavuje ale závažný zdravotní problém