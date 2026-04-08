I 20 minut cvičení podporuje paměť a celkové fungování mozku: Potvrzuje to nová studie v časopise Brain Communications z roku 2026

Stačí 20 minut pohybu
Nemusíte běžet maraton ani trávit hodiny v posilovně. Vědci, kteří ve studii sledovali mozkovou aktivitu pomocí elektrod zjistili, že stačilo pouhých 20 minut lehké až středně náročné jízdy na rotopedu. Účastníci cvičili tempem, které dokázali udržet po celou dobu.
Po cvičení zaznamenali zvýšenou aktivitu v části mozku zvané hipokampus. To je oblast, která hraje klíčovou roli při ukládání vzpomínek a učení. Právě tady vznikají krátké, velmi rychlé signály mezi neurony. Tyto signály pomáhají mozku upevňovat nové informace a lépe si je zapamatovat.
Lepší propojení mozku
Cvičení ale neovlivnilo jen samotný hipokampus. Zlepšilo také jeho propojení s dalšími částmi mozku – například s oblastmi spojenými s emocemi nebo centrem, které se aktivuje při odpočinku.
Co si z toho odnést?
Už krátké cvičení může nastartovat procesy, které podporují paměť, učení i celkové fungování mozku. Takže až příště vyrazíte na procházku nebo si na chvíli zacvičíte, pamatujte – neděláte to jen pro tělo, ale i pro svůj mozek.
Zdroj: academic.oup.com