Kyselina askorbová pomáhá zachovat výživovou hodnotu potravin i červenou barvu masných výrobků

Co je kyselina askorbová?

Kyselina askorbová je ve skutečnosti vitamín C, který představuje esenciální látku pro lidský organismus. Tento antioxidant se přirozeně nachází v ovoci a některých druzích zeleniny. Konkrétně kyselina askorbová se však používá jako aditivum do potravin a typicky se získává z hroznového cukru nebo extrakcí z ovoce.

Aditiva obecně pomáhají potravinám zlepšit vzhled, chuť a také trvanlivost. Veškerá aditiva se označují písmenem E a dále se rozdělují do několika skupin. Kyselina askorbová, běžně označována také jako kyselina l-askorbová, patří do skupiny antioxidantů (podobně jako kyselina citronová) a v potravinách se nachází pod značkou E300. Toto „éčko“ patří mezi zcela bezpečné přísady.

V pevném skupenství má kyselina askorbová podobu bílého prášku, který je dobře rozpustný ve vodě. Podléhá zkáze horkem, světlem a kyslíkem, proto je nutné jej uchovávat v utěsněném obalu v chladu a tmě. Za přístupu světla a vzduchu tmavne a kazí se. [1, 2, 3]

Kyselina askorbová jakožto vitamín C

Téměř všichni savci si dokáží vytvářet vitamin C ve svém organismu, pouze lidé a opice to nedovedou. Tento vitamín je ovšem pro zdraví nezbytný, protože zde působí jako antioxidant, podporuje imunitu a slouží jako prevence proti některým typům rakoviny a srdečním chorobám. Celkově pak zmírňuje dopady znečištěného životního prostředí i nezdravého životního stylu na lidské zdraví a urychluje zotavení při nachlazení.





Nejlepší způsob, jak přijmout dostatečné množství vitaminu C, je konzumace přírodních zdrojů bohatých na tuto živinu, jelikož vitamin C přidávaný do nápojů se velmi rychle rozkládá. Zvýšenou potřebu vitaminu C mohou mít zejména:

kuřáci,

alkoholici,

cukrovkáři,

ženy na antikoncepčních pilulkách,

lidé užívající hodně aspirinu,

lidé často konzumující masné výrobky.

Zatímco vitamín C se přirozeně vyskytuje v živočišných a rostlinných zdrojích, mezi něž patří především citrusové plody, šípky, černý rybíz, paprika, brokolice nebo například chrupavky, kyselina askorbová jakožto aditivum se vyrábí syntetickou cestou z jednoduchých cukrů (glukózy). V potravinářství se využívá především jako antioxidant a nutriční doplněk. [4, 5]

Kyselina l-askorbová a její využití

Díky tomu, že kyselina askorbová snadno oxiduje, ochraňuje další složky potravin před oxidací, která má na svědomí snížení výživové hodnoty potravin. Využívá se často v kombinaci s dalšími antioxidanty, jelikož zvyšuje i jejich účinnost.

Není ovšem rozpustná v tucích, které jsou k oxidaci rovněž náchylné. Nejčastěji se pak kyselina askorbová přidává do pečiva, a to jako konzervant zlepšující zpracování mouky (urychluje její zrání), ale široké využití nachází i v masném průmyslu.

V masných výrobcích pomáhá vytvářet a udržovat červenou barvu , dále urychluje uzení, omezuje oxidaci tuků a zabraňuje vzniku rakovinotvorných nitrosoaminů, což jsou organické, většinou karcinogenní látky. Dále se například využívá jako přísada do:

ovocných džusů,

piva proti zakalení,

ovocných salátů,

snídaňových cereálií,

mražených plodů moře,

a dalších produktů. [6, 7]

Askorbová kyselina a nežádoucí účinky

Kyselina l-askorbová je považována za zcela bezpečnou látku, u níž nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky při běžné konzumaci. Výjimkou může být dlouhodobě nadměrný příjem tohoto aditiva, a to konkrétně nad 10 gramů denně. Takto velké množství kyseliny askorbové by mohlo vést ke vzniku ledvinových kamenů a ucpání tlustého střeva.

V České republice, stejně jako v celé Evropské unii, je užívání kyseliny askorbové povoleno ve všech potravinách, a to včetně dětských pokrmů. Přijatelná denní dávka není oficiálně omezena, nicméně doporučená denní dávka vitaminu C je stanovena pro dospělého člověka na 80 až 100 mg a pro děti 40 až 50 mg. [8, 9]

