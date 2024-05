Kyselina citronová působí jako konzervant, dezinfekce i dochucovadlo. Víte, kde se nejvíce využívá?

Co je kyselina citronová?

Kyselina citronová je slabá kyselina z karboxylové skupiny, která se přirozeně nachází v citrusových plodech, tedy v citronech, limetkách, pomerančích, grepech, mandarinkách a v menším množství i v jiných druzích ovoce, například v brusinkách, jahodách nebo malinách.

Používá se především jako konzervant potravin a léků, dále zvyšuje absorpci minerálů a chuť potravin a také se využívá jako přísada do čisticích prostředků.

Kyselina citronová je jedním z klíčových metabolitů a poprvé byla izolována v roce 1784 ze šťávy citronu. Vytváří se nepravou fermentací sacharidů, zpravidla pomocí plísně zvané Aspergillus niger. Ročně se celosvětově vyhotoví zhruba 1,7 milionu tun, přičemž více než polovinu vyrábí Čína. [1, 2, 3]

Kyselina citronová: použití

Kyselina citronová se uplatňuje především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde má mnoho využití. Vlastnosti této kyseliny z ní tedy činí důležitou přísadu pro různá průmyslová odvětví. Přibližně 70 % vyrobené kyseliny se používá v potravinářství, asi 20 % ve farmacii a 10 % v čisticích prostředcích.





Kyselina citronová v potravinářství

V potravinách nachází kyselina citronová použití především díky schopnosti regulovat kyselost i zásaditost. Dále slouží jako konzervant potravin, neboť zabraňuje růstu kvasinek, plísní a bakterií. Někdy se také přidává do konzervovaného ovoce jako ochrana před nebezpečnou bakterií Clostridium botulinum produkující botulotoxin, který způsobuje botulismus.

V tucích a olejích dále zabraňuje žluknutí, pomáhá předcházet nežádoucím změnám zbarvení a zároveň zde funguje jako antioxidant. Nejčastěji se s ní setkáte v následujících výrobcích:

nealkoholické nápoje (džusy, instantní nápoje a podobně),

víno,

marmelády,

kandované a mražené ovoce,

mražené mléčné výrobky,

sýrové pomazánky,

majonéza a dresinky.

Kyselina citronová ve farmaceutickém průmyslu

Kyselina citronová rovněž představuje základ pro mnoho léků a doplňků, kde umožňuje stabilizovat a uchovat aktivní složky. V některých tabletách také pomáhá zvýraznit nebo naopak utlumit jejich chuť. Jedná se především o žvýkací léky a sirupy.

V minerálních doplňcích je její přítomnost žádoucí pro schopnost zvýšit vstřebávání těchto látek, zejména hořčíku a vápníku. U živočichů rovněž usnadňuje využití vápníku z potravy.

Kyselina citronová dokáže zabránit srážení krve, neboť se váže na ionizovaný vápník. Z tohoto důvodu se dále používá k přípravě roztoků, do nichž se odebírá nesrážlivá krev pro transfúze.

Kyselina citronová jako dezinfekční prostředek

Kyselina citronová slouží dále jako dezinfekční prostředek proti řadě bakterií i virů. Některé studie již prokázaly, že tato kyselina funguje jako prevence a léčba lidského noroviru, který má na svědomí většinu lidských nemocí z potravin.

Kyselina citronová 1 kg se běžně prodává jako čisticí prostředek k odstranění zaschlých skvrn z tvrdé vody a mýdlové pěny. Jedná se o nejbezpečnější dezinfekční prostředek, který lze použít jako alternativu chemických čističů. [4, 5, 6, 7]

Kyselina citronová a nežádoucí účinky

Kyselina citronová je považována za bezpečnou látku, která může být v určitém množství přidávána do všech potravin, a to včetně dětské výživy. Byla rovněž přidána na seznam potravinových aditiv označovaných jako GRAS (Generally Recognized as Safe neboli všeobecně považované za bezpečné). Tato kategorie byla vytvořena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv FDA (Food and Drug Administration).

Nadměrné užívání kyseliny citronové, například konzumací samotných citronů, může ovšem vést k poškození zubní skloviny. Při kontaktu s očima může rovněž vyvolat dráždivou reakci, podobně jako jiné kyseliny. V množství, v kterém je přidávána do potravin, je však neškodná.

V minulosti se rovněž objevily fámy, které této kyselině připisovaly negativní účinky, včetně karcinogenity. Jednalo se však pouze o chybný překlad slova ,,Krebs", které v němčině znamená „rakovina“. Ve skutečnosti však šlo o vědce jménem Hans Krebs, který získal Nobelovu cenu za objevení Citrátového cyklu, rovněž nazývaného Krebsův cyklus. [8, 9]

Zdroje: bezpecnostpotravin.cz, ferpotravina.cz, vydavatelstvi-old.vscht.cz, brainpedia.cz, acs.org, healthline.com