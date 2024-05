Kyselina mléčná je zdrojem energie pro namáhané svaly, ale i pro správnou činnost buněk

Co je kyselina mléčná?

Kyselina mléčná neboli laktát je organická, lehce rozpustná bezbarvá látka, která vzniká mléčným kvašením cukrů. V lidském těle je tato kyselina primárně produkována při anaerobní glykolýze, což je proces štěpení glukózy při nedostatku kyslíku.

Kyselina mléčná vzniká zejména z glykogenu ve svalech, odkud se dále vyplavuje do krve. U zdravého člověka se tvoří především při fyzické námaze, kdy slouží jako hlavní zdroj energie pro namáhané svaly. Veškeré metabolity jsou nejprve přeměněny na pyruvát, který je následně za katalýzy enzymem redukován na kyselinu mléčnou.

Dalšími zdroji kyseliny mléčné (asi 35 %) jsou aminokyseliny, jako je alanin, serin, threonin, cystein a glutamin. Kyselina mléčná se dále vyskytuje v rostoucích tkáních, v aktivních částech mozku, v tukové tkáni, v tlustém střevě i ve vaginálním sekretu. [1, 2]

Jaké jsou funkce mléčné kyseliny?

Mnoho let se lidé domnívali, že se jedná pouze o odpadní produkt metabolismu, ale kyselina mléčná je nezbytná pro správnou činnost buněk, tkání a orgánů. Kromě toho hraje důležitou roli v prevenci a patogenezi různých onemocnění. Kyselina mléčná má v těle 3 hlavní funkce:





je hlavním zdrojem energie pro mitochondrie,

představuje prekurzor pro tvorbu glukózy,

slouží jako signální molekula pro komunikaci mezi buňkami.

U rostoucích nebo hojících se tkání vyšší přítomnost laktátu stimuluje tvorbu nových kapilár. V mozku je například kyselina mléčná nezbytná pro tvorbu dlouhodobé paměti, dále laktát podporuje aktivitu buněk imunitního systému a podle všeho rovněž zpomaluje stárnutí kmenových buněk, čímž může nést velký podíl na zdraví sportovců. [3, 4]

Co způsobuje kyselina mléčná ve svalech?

Při běžných pohybových aktivitách vaše tělo využívá energii z glukózy, kterou štěpí za přítomnosti kyslíku. Při nadměrné fyzické námaze ale nemusí být k dispozici dostatečné množství kyslíku k dokončení tohoto procesu, takže vzniká laktát neboli kyselina mléčná, která slouží jako hlavní zdroj energie pro svaly.

Za normálních podmínek je kyselina mléčná odváděná ze svalů do jater, kde se opět přeměňuje na glukózu. Jakmile ale není dostatečně spalována, může se hromadit ve vašem krevním oběhu. Bod, při kterém se začíná laktát hromadit v těle, se nazývá laktátový práh.

Z kyseliny mléčné se posléze začnou tvořit krystalky, které způsobují svalovou únavu, bolesti i křeče. Z tohoto důvodu je důležitý odpočinek, během něhož dochází k odplavení kyseliny mléčné ze svalů. Zvýšení hladiny kyseliny mléčné se rovněž nazývá laktátová acidóza. [5, 6, 7]

Jak předcházet laktátové acidóze?

Laktátové acidóze a svalové únavě lze předcházet v první řadě tím, že se nepustíte do intenzivního tréninku, aniž by na to vaše tělo bylo fyzicky připraveno. Začněte tedy lehkým aerobním cvičením a postupně přidávejte na intenzitě.

Množství a náročnost cvičení zvyšujte každý týden, aby si vaše tělo dokázalo vytvářet toleranci. Tím budete postupně zvyšovat také váš laktátový práh. Při pravidelném cvičení pak vzniká méně kyseliny mléčné, která se snáze odbourává.

Po cvičení se hýbejte

Po každém cvičebním tréninku podpořte váš krevní oběh mírným pohybem, jako je vyklusávání či chůze, protažením nebo masáží, čímž zlepšíte prokrvení svalů a pomůžete předejít hromadění kyseliny mléčné. Tvorbu laktátu je rovněž možné snížit výživovými doplňky, jako je L-karnitin, kreatin a tribulus terrestris.

Zdravý životní styl

Ohlídejte si, abyste pili hodně vody, která rovněž pomáhá uvolňování přebytečné kyseliny mléčné. Dbejte na vyváženou stravu bohatou na minerály a vitamíny, která zahrnuje především dostatek ovoce, zeleniny, bílkovin v podobě libového masa, zdravých (nenasycených) tuků a celozrnných výrobků. Mezi jednotlivými tréninky si dopřejte dostatek času na zotavení a v noci si ohlídejte potřebné množství spánku. [8, 9]

Zdravotní stavy způsobující laktátovou acidózu

Zvýšené hladiny kyseliny mléčné mohou být také důsledkem některých patologických stavů. Jedná se například o nádorová onemocnění, kdy laktát vzniká jako důsledek intenzivní glykolýzy a nedostatečného cévního zásobení nádoru. Další zdravotní stavy, které mohou zvýšit produkci kyseliny mléčné, jsou například:

nedostatek vitamínu B,

záchvaty,

selhání jater,

sepse (zánět těla způsobený závažnou infekcí),

šokové stavy.

Laktátovou acidózu mohou zapříčinit také některé léky (včetně metforminu) používané například při léčbě diabetu a nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) určené k léčbě HIV/AIDS, které mají blokovat přeměnu virové RNA na funkční DNA. Pokud některé z takových léčiv užíváte a zaznamenáte příznaky laktátové acidózy, měli byste vyhledat lékařskou pomoc. [10, 11]

Zdroje: vscht.cz, celostnimedicina.cz, webmd.com, medicalnewstoday.com, livescience.com