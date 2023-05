Le Figaro: Chronická únava vyžaduje změnu životního stylu

Zdroj: Redakce

Spíte každou noc dostatečně, a přesto se cítíte vyčerpaní? Tato chronická únava má několik příčin. Pokud vám ale chybí energie, a tak vynecháváte pravidelný běh nebo cvičení jógy, abyste mohli co nejdříve zalehnout, pak je to chyba. Dostáváte se tím do bludného kruhu, protože nadcházející noc budete mít narušený spánek. Fyzická námaha navíc díky svému energizujícímu účinku umožňuje bojovat proti únavě.