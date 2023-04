Léčba močové inkontinence

SOUHRN: Výskyt inkontinence v aktivních věkových skupinách, stále větší povědomí o možnostech léčby, kvalitnější a efektivnější léčba a stárnutí populace jsou faktory, které zvyšují zájem urologů, urogynekologů, rehabilitačních pracovníků, fyzioterapeutů, neurologů a dalších zdravotníků o tuto oblast medicíny. Autor článku podává přehled diagnostiky a terapie inkontinence.

Klíčová slova: stresová inkontinence, urgentní inkontinence, diagnostika, terapie

SUMMARY: The incidence of incontinence in productive age groups, greater awareness of treatment possibilities, better and more effective treatment and aging population are the factors that increase the interest of the urologists, urogynecologists, physiotherapists, neurologists and other health professionals in this medical field. The author of the article summarizes the diagnostics and treatment of incontinence.

Key words: stress incontinence, urgent incontinence, diagnostics, therapy

Inkontinence moči je stavem (symptomem) nedobrovolného úniku moči a představuje medicínsko-psychologický a sociálněhygienický problém (1). Ve věku 15–64 let postihuje různý typ a různý stupeň inkontinence 10–25 % mladších žen a 30–40 % starších žen nad 65 let (2). U mužů je výskyt močové inkontinence asi poloviční. U obou pohlaví se také liší příčiny a typy inkontinence. Bohužel přesná čísla incidence či prevalence nejsou známa, protože velká část postižených se bojí otevřeně hovořit o problému s lékařem, ať již praktickým, či specialistou. Na 1. české konferenci Inco Fora (české obdoby mezinárodní ICS – International Continence Society) byla publikována data z výzkumu agentury STEM a STEM/MARK z ledna 2003 ohledně výskytu inkontinence v České republice (tab. 1).

Základem funkce dolních močových cest je jímací a vyprazdňovací funkce. Při jímací fázi dochází k relaxaci svalu močového měchýře -detruzoru – a současné dlouhodobé kontrakci svěrače, což umožňuje moč jímat v močovém měchýři. Při dostatečném naplnění dochází k jeho následnému vyprazdňování za současné kontrakce močového měchýře (detruzoru) a relaxace svěrače.

Dělení inkontinence

Podle ICS z roku 2002 rozeznáváme několik typů inkontinence moči. A to stresovou inkontinenci, která je definována jako únik moči v závislosti na zvýšení intraabdominálního tlaku, jenž není doprovázen kontrakcí močového měchýře (obvykle únik moči při kašli, smíchu, zvedání těles, chůzi, poskocích). ICS definice zní: únik moči při zvýšení intraabdominálního tlaku, bez kontrakce detruzoru močového měchýře, jenž vede následně k sociální a společenské diskreditaci. Tento typ inkontinence je obvykle doprovázen poruchou funkce pánevního dna, kdy jsou oslabeny závěsné mechanismy malé pánve u žen či je oslaben svěračový mechanismus jak u žen, tak u mužů. Příčinou poruchy svěračového mechanismu u mužů jsou především urologické chirurgické zákroky v oblasti prostaty, jako je TURP (endoresekce prostaty při nezhoubně zvětšené prostatě) nebo RAPE (radikální odstranění prostaty při nádorovém onemocnění).

Dále se setkáváme s urgentní inkontinencí, která je definována jako únik moči při zvýšení intravezikálního (nitroměchýřového) tlaku, jenž je doprovázen nekontrolovanou kontrakcí močového měchýře, pocitem nucení na mikci a neschopností moč udržet. Bývá často ve spojitosti s míšními traumaty, poruchami CNS, také jako projev onemocnění močového měchýře při poruchách elasticity stěny močového měchýře. Dalším, spíše muže postihujícím typem je inkontinence z přetékání, která je způsobena překážkou v odtoku moči (zvětšenou prostatou, zúženinou močové trubice, hypertonem svěrače, nádorovým onemocněním močové trubice nebo zaklíněním kamene či jiné překážky v močové trubici).

Samostatnou kapitolou je funkční (komplikovaná) inkontinence, která je spíše symptomem dalších onemocnění nežli samostatným onemocněním (poruchy vědomí, myšlení, hybnosti). Zvláštním typem inkontinence je noční enuréza, která se vyskytuje během spánku a postihuje nejčastěji děti. Vzhledem k charakteru etiopatogeneze na podkladě poruchy tvorby vazopresinu je i její terapie odlišná od léčby dalších typů inkontinence.

Poslední kategorií je smíšená inkontinence, která zahrnuje kombinace různých typů, nejčastěji urgentní a stresové složky (tab. 2).

Před zahájením celého diagnosticko-terapeutického procesu je třeba zjistit motivovanost pacienta či pacientky, zda chce být léčen, jestli chirurgicky, či jen konzervativně, a tomu také podřídit diagnosticko-terapeutický plán.

Diagnostika

Diagnostika spočívá především v objektivním průkazu inkontinence, další testy jsou zaměřeny na definici a odhalení příčiny inkontinence, typu a stupně inkontinence, od jehož stanovení se následně odvíjí také léčba, která je u každého typu odlišná. Základem diagnostiky je dobrá anamnéza, jejíž součástí je i mikční deník (obr. 1), ve kterém pacienti zaznamenávají množství a frekvenci přijatých tekutin a množství a frekvenci výdeje moči, s případnou inkontinencí. Dále pak fyzikální vyšetření, zahrnující kontrolu zevního genitálu, svalového tonu malé pánve, zjištění pooperačních a postradiačních změn v malé pánvi, základní neurologické vyšetření, jako je zjištění kožního čití v okolí perinea a uretry, anální tonus, anální reflex, bulbokavernózní reflex a schopnost volní aktivity stahu análního svěrače, který je velmi těsně neurologicky spjat s močovým svěračem.

Z vyšetřovacích zobrazovacích metod v současnosti využíváme především sonografii (4), a to jak abdominální, tak perineální či introitální u žen. Abdominální sonografie nám umožňuje zhodnocení charakteru močového měchýře, vyloučení intravezikálních patologických procesů, jako jsou nádory močového měchýře, cystolitiáza či patologické útvary v okolí močového měchýře, cysty, nádory vaječníků a rekta. Mimo jiné nás abdominální sonografie informuje o reziduální moči po mikci. Z hlediska hodnocení svěračového mechanismu a etiopatogeneze stresové inkontinence je lépe využít introitální či perineální sonografii, kterou provádíme klasickou sektorovou sondou (obr. 2) nebo vaginální sondou, ke zhodnocení postavení a mobility močové trubice vůči močovému měchýři při hodnocení stresové inkontinence. Sonografie nám pomáhá zhodnotit anatomické poměry malé pánve a vztah jednotlivých úseků dolních močových cest.

Funkční vyšetřovací metodou je urodynamika. Jedná se o invazivní vyšetření s nutností zavedení katétru do močového měchýře, případně i do konečníku. Katétr zavedený do močového měchýře zastává jednak plnicí úlohu a současně registruje intravezikální tlak, který nás informuje o chování močového měchýře v závislosti na objemu náplně. Abdominální tlak v konečníku se měří rektální tlakovou sondou. Získáním obou těchto tlaků (abdominálního a intravezikálního) můžeme následně vypočítat detruzorový tlak, který nás informuje o samotném chování močového měchýře.

Toto vyšetření je indikováno ke zhodnocení obstrukce močového měchýře (zvětšenou prostatou, strikturou, funkční poruchou svěrače – detruzoro-sfinkterickou dyssynergií). Dále se využívá před indikací k operačnímu výkonu k vyloučení nestabilních kontrakcí močového měchýře, zvláště pak před aplikací antiinkontinenčních operací, abychom rozlišili urgentní inkontinenci od stresové inkontinence. Měření tlaku v močovém měchýři v závislosti na objemu se nazývá cystometrie, měření průtoku moči se nazývá uroflowmetrie. Pokud provádíme současně i měření abdominálního tlaku, pak se vyšetření nazývá tlakově průtoková studie.

Doplňkovým vyšetřením je cystoskopie, endoskopická metoda umožňující přímý pohled do močového měchýře, doplňující sonografické vyšetření. S její pomocí dokonale zhodnotíme intravezikální procesy. Dříve se využívalo i rentgenových metod, cystografie (náplň močového měchýře kontrastní látkou). Dnes jsou rentgenové metody plně nahrazeny sonografickými. Využívají se spíše experimentálně nebo u komplikovaných stavů jako součást videourodynamiky. Indikace k invazivním vyšetřovacím diagnostickým technikám je při komplikovaných stavech, nereagujících na konzervativní terapii, či před indikací k operačnímu řešení.

Terapie

Terapie všech typů inkontinence se dělí na konzervativní a chirurgickou. Chirurgická terapie zahrnuje všechny invazivní metody. Konzervativní metody zahrnují změny v dietním a pitném režimu, behaviorální cvičení, rehabilitaci pánevního dna, fyzioterapii, obnovení mikčních reflexů, používání inkontinenčních pomůcek a farmakoterapii. Valná většina žen i mužů zpočátku volí spíše inkontinenční pomůcky, jako jsou vložky nebo kalhotky, které jsou plně indikovány u pacientů, jejichž prognóza „quod vitam“ (vztahující se k životu a jeho délce) není dobrá nebo kde je chirurgický zákrok příliš rizikový a selhávají jiné metody konzervativní terapie. Tyto pomůcky využívá až 47 % žen a mužů v seniu (nad 65 let).

V případě stresové inkontinence u aktivních mužů i žen je lépe začít s rehabilitací pánevního dna, což je soubor cvičení pro posílení levatoru a ostatních svalů pánevního dna, včetně posílení svalového korzetu, především v oblasti LS páteře. Nejznámější sestavou je Kegelovo cvičení (6). Další možností, jak posílit svěračový mechanismus, je zatahování oblasti svalového prstence mezi konečníkem a svěračem močové trubice. Toto cvičení lze aplikovat za kontroly stahu poševního vchodu nebo stahu konečníku (prsty). Kontrolu prsty lze nahradit exaktním sledování na EMG přístroji, což nazýváme „biofeedbackem“.

Současně s konzervativní terapií je možno použít i farmakoterapii, jejíž možnosti jsou v případě stresové inkontinence omezené. Na západním trhu je pouze duloxetin (7), patřící do skupiny psychofarmak SSRI, u nás však není k účelům léčby stresové inkontinence registrován. Snížení epizod inkontinence při této léčbě bylo zaznamenáno o 52–60 %. Další možností farmakoterapie u stresové inkontinence je použití celkové, případně lokální hormonální estrogenní terapie. Je známo, že estrogeny mají vliv na uzávěrový mechanismus díky podílu na prokrvení podslizničních žilních pletení, zvláště pak u žen v menopauze (9, 10).

Efektivita terapie se pohybuje kolem 34–80 %. Určitou fyzioterapeutickou pomůckou pro domácí použití jsou vaginální konusy (obr. 3), které se zavádějí do pochvy. V rámci posilování svalů se žena snaží konusy udržet v pochvě. Úspěšnost této metody je přímo závislá na stupni inkontinence, kdy u prvního stupně někteří autoři popisují až 70% zlepšení, oproti 14% zlepšení při použití této metody u těžkých forem stresové inkontinence (11). Nelze zapomenout na pesaroterapii u stresově inkontinentních žen s poklesem přední stěny děložní (12).

V léčbě stresové inkontinence však dominuje především chirurgické řešení, dnes s 90% úspěšností. V minulosti se používaly k řešení stresové inkontinence vaginální plastiky, s velmi nízkou efektivitou kolem 30–50 %, později nahrazené do nedávné minulosti zlatým standardem – Burchovou operací – jedná se o fixaci parauretrálního vaziva proximální uretry za ligamentum iliopectineum Cooperi (13) – s efektivitou kolem 69–88 %. V současnosti se v řešení stresové inkontinence téměř výhradně používá tension free technika transvaginální cestou představovaná 2 dominantními metodami: TVT (transvaginal tension free tape) nebo TVT-O (transvaginal tension free tape – obturator) a jejich modifikacemi (14).

Metoda spočívá v uložení pásky pod uretru z krátké incize přední stěny poševní a protažení, v případě TVT retropubicky, Retziusovým prostorem před močovým měchýřem, nebo transobturatorně s vyvedením pásky do oblasti tzv. genitofemorální rýhy na hrázi přes obturátorovou fascii a m. obturatorius internus. Vždy jde pouze o podložení močové trubice v její distální části, nikoli její závěs. Obě metody jsou stejně úspěšné, byť TVT-O páska má kratší historii, tedy je méně studována. Oproti TVT pásce je TVT-O výkon rychlejší a zatížen nižším procentem komplikací, navíc méně závažných (0% riziko perforace močového měchýře a střev, výrazné snížení závažného poškození cév malé pánve) (15).

Pokračováním vývoje jsou tzv. minipásky, které lze aplikovat v lokální anestezii a jsou modifikacemi metody TVT-O (např. TVT Secure, MiniArc, Ajust). Všechny metody mohou vyvolat urgenci de novo (nově), především při přílišném zatažení pásky. Jde o obstrukci vedoucí k retenci močové a vzniku infekce močových cest. Významnou komplikací těchto heterologních materiálů (přednost se dává především makroporóznímu monofilamentnímu polypropylenu) je možnost protruze pásky do uretry či častěji do pochvy a nutnost chirurgické revize a odstranění protrudované pásky.

V léčbě urgentní inkontinence je naopak hlavní důraz kladen na konzervativní terapii, a to především na farmakoterapii, ale i zde je prvotním krokem behaviorální cvičení, bladder drill (zácvik močového měchýře), časovaná mikce. Významnou roli hraje tzv. bladder drill, který používáme především v případě urgentní mikce a urgentní inkontinence. Jedná se o volní ovlivnění chování močového měchýře se snahou získat nad reflexivním chováním močového měchýře volní kontrolu. V případě hyperaktivního močového měchýře doporučujeme nejprve nácvik volní mikce na povel. Tedy zpočátku paradoxně doporučujeme pacientovi, aby chodil na mikci v častějších intervalech, než vyvolává samotný hyperaktivní močový měchýř. Poté co pacient umí spustit volní aktivitou mikční reflex, naopak intervaly prodlužujeme tak, aby frekvence mikce byla nižší než při počátku cvičení.

Jak již bylo řečeno, doménou terapie urgentní inkontinence je farmakoterapie. Zde využíváme především anticholinergik, parasympatolytik. I výzkum v této oblasti směřuje k nalezení selektivnějších, efektivnějších léků s nižšími nežádoucími účinky. Základním představitelem skupiny anticholinergik je oxybutynin. Skupina se postupně rozšiřuje o další: trospium chlorid, propiverin, tolterodin, solifenacin a fesoterodin. Všechny léky této skupiny mají antimuskarinový účinek, tedy vyvolávají snížení aktivity detruzoru (močového měchýře), čímž snižují frekvenci mikce a sílu detruzoru. Vzhledem k charakteristikám anticholinergik je nežádoucím účinkem suchost v ústech, obstipace a poruchy akomodace čočky. Také je třeba mít na vědomí, že léky mohou prodlužovat QT interval a vést k poruchám přenosu nervového vzruchu při medikaci s antiarytmiky a vyvolávat tak zpomalení srdečního rytmu. Zásadní kontraindikací podávání anticholinergik je glaukom s uzavřeným úhlem. Z několika málo srovnávacích studií vychází jako optimální farmakoterapie solifenacin (16, 17).

Na pomezí chirurgické a konzervativní léčby stojí neurologické metody léčby urgentní inkontinence a hyperaktivního měchýře (18). Jsou to jednak metody neuromodulace, neurostimulace a intravezikální aplikace botulotoxinu. Přestože výsledky těchto metod nejsou excelentní, existuje určitá skupina pacientů, kteří z těchto metod profitují. Jsou to především ti, kteří nereagují na standardní farmakoterapii. V této skupině zaznamenává kolem 30 % pacientů pozitivní efekt neuromodulačních metod. Jednou z významných metod, byť ne příliš často používaných, je SANS (Stollerova aferentní neurostimulace) (19).

V poslední době se prosazuje stále více intravezikální aplikace botulotoxinu (20) ke snížení nestabilních kontrakcí močového měchýře. Její nevýhodou je, kromě invazivního přístupu, poměrně vysoké riziko oslabení močového měchýře až do hypotonické retence, kterou je nutno řešit tzv. intermitentní katetrizací (21), kdy si pacient vyprazdňuje močový měchýř pravidelným jednorázovým zaváděním katétru, který po vypuštění močového měchýře opět z močového měchýře vyjme. Velmi sofistikovanou metodou, patřící již do oblasti neurochirurgie, která je indikována především u pacientů s míšní lézí a hyperaktivním močovým měchýřem s DSD (detruzoro-sfinkterická dyssynergie), je SDAF a SARS (sacral deaferentation and sacral anterior root stimulation) (22, 23). Při této neurochirurgické operaci dochází k přerušení zadních kořenů míchy a následně k aplikaci elektrod na přední motorické kořeny zásobující aktivitou močový měchýř.

Princip a efektivita metody jsou dány různou reaktivitou nervů zásobujících hladkou svalovinu a příčně pruhovaný svěrač. Somatická vlákna zásobující svěrač jsou silnější než autonomní a jsou drážděna slabšími stimuly s krátkou latencí s nižším prahem elektrické iritability a oproti hladké svalovině rychleji relaxují. Lze tak vhodným nastavením cyklování salv pulzů vhodného tvaru a frekvence dosáhnout současné relaxace zevního svěrače a kontrakce detruzoru, a tedy volné mikce v době mezi salvami pulzů. Pacient je tak zbaven hyperaktivního měchýře a urgentní inkontinence, močí přerušovaným způsobem naněkolikrát.

Urgentní inkontinence ve své nejtorpidnější (torpidní – přetrvávající beze změn) podobě si může vyžádat chirurgické řešení tzv. augmentací (zvětšení močového měchýře) střevním úsekem (žaludek, tenké střevo, oblast vzestupného tračníku), nebo dokonce si vyžádá odstranění močového měchýře a jeho plnou náhradu střevním segmentem. Pokud je střevní segment našit na močovou trubici, hovoříme o ortotopické náhradě, pokud se jen vytvoří rezervoár, který se vyvede na kůži kontinentním stomatem, hovoříme pak o heterotopické náhradě močového měchýře (24). Náhrady močového měchýře jsou indikovány tam, kde selžou předchozí metody terapie urgentní inkontinence. Jako všechny operační zákroky jsou zatíženy pooperačními komplikacemi, jako jsou krvácení, záněty, druhotné hojení. Významnou komplikací jsou metabolické změny v organismu po náhradách, které vyžadují dlouhodobé sledování pacienta.

Inkontinence z přetékání je doménou urologů a její řešení je vždy jen intervenční, tedy chirurgické. Do té této oblasti spadají výkony, jako je transuretrální resekce prostaty, transuretrální incize prostaty, optická uretrotomie podle Sachse, Otisova uretrotomie, laserové uretrotomie. Všechny metody jsou indikovány k dezobstrukci výtokového traktu močového měchýře (tedy „rozšíření močové trubice“). Jako každá chirurgická metoda i tyto jsou zatíženy nežádoucími účinky a komplikacemi, jako je infekce močových cest až sepse, krvácení v průběhu zákroku, v některých případech ojediněle i inkontinence, především typu stresové inkontinence.

Naopak terapie noční enurézy je typicky indikována ke konzervativní farmakoterapii desmopresinem na noc, který snižuje tvorbu moči v ledvinách, a tím snižuje zátěž močového měchýře v noci.

O autorovi: MUDr. Roman Staněk, Urologické oddělení, Slezská nemocnice Opava (stanekuro@seznam.cz)