Lidé mají tendenci podceňovat japonskou encefalitidu

Vakcinaci proti japonské encefalitidě často nemají zahrnutou v národním očkovacím ani státy z rizikových regionů, tendenci nemoc podceňovat mají navíc i turisté z Evropy, kteří jsou kvůli nedostatečně přizpůsobenému imunitnímu systému infekcí výrazně ohroženi. Nejčastějšími oběťmi japonské encefalitidy jsou děti do 15 let věku, každému pátému dětskému pacientovi zůstávají doživotní následky. Za sledované období posledních několika let se chorobou nakazilo více než 40 Evropanů.

Snížení po očkování

„Onemocnění se odedávna vyskytovalo v některých teplejších oblastech jihovýchodní a východní Asie – především tam, kde se pěstovala rýže. Jako samostatná choroba je známé teprve od objevu původce nákazy v roce 1934,“ uvádí prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové.

Virus byl izolován u obyvatele Japonska, který nemoci podlehl. Do roku 1960 se touto encefalitidou nakazilo ročně okolo 160 tisíc lidí, především v Japonsku, Koreji, Číně a na Taiwanu.

„Po rozsáhlém očkování se počet hlášených infekcí v těchto zemích snížil na desetinu. Od roku 1970 do současnosti se však výskyt této infekce značně rozšířil na rozsáhlá území od Chabarovska a Sachalinu přes Koreu, Čínu, Filipíny, Indonésii až po severní Austrálii na jihu a Pákistán na západě,“ doplňuje profesor Beran s tím, že po zavedení plošného očkování proti dětské obrně se japonská encefalitida stala nejčastější příčinou paretických neuroinfekcí.

Virus japonské encefalitidy patří mezi flaviviry (je stejného rodu jako např. viry středoevropské klíšťové encefalitidy nebo žluté zimnice) a přenášejí jej komáři rodu Culex.

V České republice je proti onemocnění registrována vakcína.