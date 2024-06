V syrových potravinách se může skrývat listerióza. Pozor by si měly dávat těhotné ženy a slabší jedinci

Co je listerióza?

Jedná se o poměrně vzácné infekční onemocnění, jehož původcem je bakterie Listeria monocytogenes, která může přežívat v organismu zdravého člověka či zvířete, aniž by mu způsobovala nějaké komplikace. Hrozbou však může být pro těhotné ženy, novorozence, starší osoby nebo pacienty s poruchou imunity. K nákaze dochází zpravidla konzumací infikovaných potravin, mezi něž patří především nepasterizované sýry, syrové maso či neumyté ovoce a zelenina.

Jak se šíří listerióza?

Parazit, který infekci způsobuje, je celkem odolný vůči vnějšímu prostředí, neboť se dokáže přizpůsobit teplotám v rozmezí přibližně 0 až 50 stupňů Celsia. Ať už jsou tedy potraviny skladovány v ledničce nebo mimo ni, bakteriím nic nebrání se nadále množit. Ideální teplota pro listérie je okolo 25 stupňů Celsia, což jim umožňuje aktivní pohyb a rychlejší šíření.

V přírodě se bakterie vyskytují zejména v odpadní vodě, v půdě a také v rostlinách. Odtud se nejčastěji dostanou do organismu hospodářských zvířat, což je důvodem, proč se listerióza může objevit v potravinách živočišného původu, které neprojdou tepleným zpracováním.

Jak předcházet nákaze z potravin?

Potraviny mohou být infikovány i sekundárně při zpracovávání a uchovávání vzhledem k jejich rezistenci vůči chladnému prostředí, proto je vždy důležité potraviny dostatečně tepelně zpracovat před jejich konzumací. Ovoce a zeleninu byste měli vždy důsledně umýt a neskladovat ji spolu se syrovým masem. Po manipulaci se syrovými potravinami následně vždy vyčistěte nůž a prkénko a nezapomeňte si rovněž umýt ruce mýdlem.





Rizikové potraviny

Mezi nejrizikovější potraviny, ze kterých je možné se nakazit listeriózou, patří především výrobky, které neprošly tepelnou úpravou. Listerii zabíjí zejména pasterace a sterilace. Typickými rizikovými potravinami jsou:

Mléčné výrobky z nepasterizovaného (syrového) mléka

Syrové ryby a mořské plody

Masné výrobky (např. paštiky)

Syrová vejce a maso

Měkké zrající sýry s plísňovými kulturami (Camembert, Brie, Niva apod.)

Neumyté ovoce a zelenina

Příznaky listeriózy

U zdravých osob se nemusí objevit žádné příznaky nákazy, nebo mohou připomínat průběh lehčí chřipky. Listerióza existuje v několika formách, nejčastěji se však projevuje tzv. febrilní gastroenteritida, která trvá přibližně dva dny a pro níž jsou typické příznaky jako:

Bolest hlavy

Nevolnost

Vodnatý průjem

Horečka

Encefalická forma listeriózy

Výrazně závažnější formou je encefalická forma listeriózy, jež postihuje novorozence a osoby s oslabenou imunitou. Sem řadíme například pacienty, kteří se léčí s HIV, podstupují chemoterapii nebo absolvovali transplantaci. Tato forma onemocnění postihuje mozkovou tkáň a centrální nervový systém pod obrazem hnisavé meningitidy. Je zde navíc vysoké riziko úmrtnosti. Tato forma může způsobit:

Změny vědomí

Zmatenost

Křeče

Mozkový absces

Listerióza v těhotenství

Ženy v období těhotenství by se rizikovým potravinám měly striktně vyhýbat. Jestliže listeriózou onemocní těhotná žena, bakterie napadá i její placentu, plodový obal a především její dítě. Jedná se o tzv. transplacentální přenos infekce.

Pokud se infekce přenese v raném stádiu těhotenství, dochází zpravidla k potratu. V pozdějších stádiích těhotenství může dojít k porodu mrtvého nebo poškozeného plodu, u něhož dochází k výsevu mikroabscesů ve vnitřních orgánech.

Prognóza dětí narozených s nákazou listeriózy je bohužel velmi vážná, neboť šance na přežití jsou hodně nízké. Pokud by byl novorozenec infikován až při průchodu porodními cestami, rozvine se u něj s velkou pravděpodobností hnisavá meningitida. Inkubační doba novorozenecké listeriové meningitidy se uvádí 1 až 2 týdny, přičemž smrtelnost je zde 20 až 30 %.

Diagnostika listeriózy

V posledních letech výskyt listeriózy v ČR poměrně vzrostl, přičemž zdrojem nákazy byly ve většině případů plísňové sýry. Vzhledem k vysokému riziku úmrtnosti oslabených osob, je nutné toto onemocnění neopomíjet, aby mohla být včas zahájena léčba.

Průkaznost listeriózy lze ověřit pomocí kultivace z krve, mozkomíšního moku, ústní dutiny a u těhotných dále z plodové vody a z pochvy. S ohledem na to, že kultivace bakterie trvá poměrně dlouhou dobu, je možné přistoupit k rychlejší variantě, kterou je PCR metoda. Při listeriové meningitidě lze rovněž použít tzv. latexaglutinační test.

Léčba listeriózy a její prevence

Proti listerióze bohužel není možné se očkovat, proto jedinou možnou prevencí je důkladná tepelná úprava potravin a v případě ovoce a zeleniny důsledné mytí, především patříte-li do rizikové skupiny.

Těhotné ženy a osoby s imunitními problémy by v případě jakýchkoliv obtíží měly neprodleně vyhledat lékaře, který provede diagnostiku a stanoví vhodnou léčbu. Zdraví jedinci by se měli s nákazou vypořádat bez komplikací, pokud by však obtíže neustaly ani po dvou dnech, je rovněž vhodné vyhledat lékařskou pomoc.

Jakmile je nákaza prokázána, je potřeba přistoupit k léčbě antibiotiky, neboť se jedná o onemocnění bakteriálního původu. U listeriové meningitidy a jiných závažnějších forem listeriózy se zpravidla podává intravenózně ampicilin v dávce 100–300 mg/kg/den. U obzvláště těžkých forem nemoci se navíc ampicilin kombinuje s gentamycinem. Mezi další účinné léky patří:

Benzylpenicilin

Kotrimoxazol

Chloramfenikol

Erytromycin

Vankomycin

