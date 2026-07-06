Melanom: navzdory osvětě neustupuje. Z nové studie vyplývá, že za většinou případů stojí UV záření

Prázdniny a dovolené u moře představují nejrizikovější dobu pro vznik melanomu a právě proto je potřeba na toto téma znovu upozornit. Data NOR a ÚZIS navíc ukazují, že výskyt melanomu v Česku dlouhodobě roste. Část nárůstu je sice připisována lepší diagnostice a časnějšímu záchytu, významnou roli ale stále hraje životní styl. Dobrou zprávou zůstává, že úmrtnost se díky moderní léčbě a včasnému odhalení v posledních letech drží na stabilní úrovni.
Co se dozvíte v článku
Slunce jako hlavní viník
Vědci z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) dospěli k závěru, že přibližně 83 % všech nově diagnostikovaných melanomů v roce 2022 lze připsat působení ultrafialového záření. Jinými slovy, z odhadovaných 332 tisíc případů jich bylo asi 267 tisíc způsobeno právě vystavením UV záření.
Výsledky zveřejněné v odborném časopise International Journal of Cancer zároveň potvrzují, že sluneční záření zůstává zdaleka nejvýznamnějším zdrojem UV expozice. Nejvyšší podíl případů souvisejících s UV zářením zaznamenali autoři studie v Austrálii, na Novém Zélandu, v Severní Americe a severní Evropě, tedy v regionech s převahou světlejších fototypů pokožky.
Proč přes rostoucí osvětu případů přibývá?
Mohlo by se zdát, že s rostoucím povědomím o tomto nádoru by měl počet případů melanomu klesat. Realita je ale složitější. Dle odborníků je důvodů jeho stoupající tendence hned několik. Prvním z nich je stárnutí populace. Stále větší část populace se dožívá vyššího věku, přičemž riziko vzniku melanomu se s věkem zvyšuje. Dále je třeba brát v potaz, že současní senioři byli během života vystaveni mnohem vyšším dávkám UV záření, než jaké doporučují dnešní preventivní doporučení.
Významnou roli sehrává také proměna životního stylu v posledních desetiletích. Zatímco dříve byly zahraniční dovolené výsadou menší části populace, dnes je běžné cestovat za sluncem několikrát ročně. Krátkodobé, ale intenzivní vystavení silnému slunečnímu záření, které je pro pobyt u moře typické, je přitom pro kůži velmi stresující.
Právě tzv. intermitentní expozice, kdy člověk většinu roku tráví mimo intenzivní sluneční záření a pak se mu krátkodobě vystaví, je podle odborníků spojena s vyšším rizikem melanomu než pravidelný pobyt venku, například při práci v exteriéru. K nárůstu incidence přispívá kromě toho lepší diagnostika. Lékaři i pacienti si dnes všímají podezřelých kožních změn častěji než v minulosti, což vede k zachycení většího počtu případů.
Odlišná riziková místa na těle u mužů a žen
Zajímavé rozdíly ve výskytu melanomu ukazují epidemiologická data z Velké Británie. U mužů a žen se totiž toto onemocnění typicky objevuje na odlišných částech těla. U mužů se přibližně čtyři z deseti případů objevují na trupu, zejména na zádech, hrudníku a břiše. U žen naopak více než třetina těchto kožních nádorů vzniká na dolních končetinách, od boků až po chodidla.
Vysvětlení je pravděpodobně spíše behaviorální než biologické. Muži tráví čas na slunci více bez trička, zatímco ženy v teplém počasí kvůli nošení šortek, sukní a šatů zase častěji odhalují nohy. Rozdíly se objevují i v celkovém podílu případů souvisejících s UV zářením. Studie vědců z IARC (2025) uvádí, že u mužů lze UV zářením vysvětlit zhruba 86 % případů melanomu, zatímco u žen přibližně 79 %.
Spálení není banalita
Dermatologové dlouhodobě upozorňují, že mezi nejvýznamnější rizikové faktory vzniku melanomu patří opakované spálení kůže. Nemalou roli sehrává dále typ pokožky, nejohroženější jsou lidé se světlou pletí, blond či zrzavými vlasy a větším množstvím pih.
Vyšší riziko se objevuje rovněž u osob s velkým počtem mateřských znamének nebo s výskytem tohoto onemocnění v rodině. Melanom se nicméně může rozvinout u kohokoli. U lidí s tmavší pletí bývá přitom častější akrální lentiginózní melanom vznikající hlavně na chodidlech, dlaních nebo pod nehty.
Jak se chráníte před sluníčkem?
Solária jako rizikový faktor
Diskuse o prevenci melanomu se pravidelně stáčí také k soláriím. Vědecké důkazy jsou přitom v tomto směru poměrně jednoznačné. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny již před lety zařadila UV záření ze solárií mezi prokázané karcinogeny.
Výzkumy opakovaně ukazují, že lidé využívající solária mají vyšší riziko vzniku melanomu než ti, kteří je nenavštěvují. Největší nebezpečí se pojí s používáním solárií v mladém věku, zejména před 35. rokem života. Je třeba mít na paměti, že umělé UV záření nepředstavuje bezpečnou alternativu ke slunci a že z hlediska prevence rakoviny kůže neexistuje opalování bez rizika.
Ochrana před UV zářením je nejúčinnější prevencí
Přestože melanom patří mezi nejagresivnější nádory kůže, současně jde o onemocnění, kterému lze ve velké míře předcházet. S blížící se letní sezonou proto odborníci doporučují dodržovat jednoduchá pravidla: vyhýbat se pobytu na přímém slunci v době nejvyšší intenzity záření, nosit ochranný oděv, pokrývku hlavy i sluneční brýle a používat opalovací krémy s ochranným faktorem alespoň SPF 30.
Stejně důležité je kůži pravidelně prohlížet. Nové znaménko, změna velikosti, tvaru nebo zbarvení toho stávajícího či jakákoli neobvyklá kožní změna by měla být důvodem k návštěvě dermatologa. Právě včasný záchyt totiž významně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu.
Zdroje: iarc.who.int, theguardian.com, cancerresearchuk.org