Mimoděložní těhotenství bývá důsledkem částečného nebo úplného zablokování vejcovodu. Jak ho rozpoznat?

Co je mimoděložní těhotenství?

Jedním z prvních kroků těhotenství je, když oplodněné vajíčko cestuje do dělohy, aby se uhnízdilo. V případě mimoděložního těhotenství se oplodněné vajíčko neuchytí v děloze. Místo toho se přichytí jinde, což je ve většině případů k vejcovodu (95 %), výjimečně k děložnímu čípku, vaječníku či pobřišnici.

Žádná z těchto oblastí nemá tolik prostoru nebo výživné tkáně jako děloha, aby se mohlo vyvinout v těhotenství. Jak plod roste, nakonec praskne orgán, který ho obsahuje. Oplodněné vajíčko tedy usazené jinde než v děloze ohrožuje ženu na životě. V současné době představují přibližně 2 % všech těhotenství, u nás tedy kolem 1400 případů ročně.

Jaká je příčina mimoděložního těhotenství?

Mimoděložní těhotenství obvykle nastává, protože oplodněné vajíčko nebylo schopné dostatečně rychle doputovat vejcovodem do dělohy. Jedním z důvodů může být částečné nebo úplné zablokování vejcovodu důsledkem infekce či zánětu, které mohou způsobit pohlavně přenosné nemoci jako chlamydie či kapavka.

Na vině může být rovněž endometrióza, což je stav, kdy se buňky z výstelky dělohy implantují a rostou jinde v těle. Rovněž tkáň jizvy po předchozích operacích břicha nebo vejcovodů mohou způsobit zablokování. Vzácněji mohou poškodit prostoupení vajíčka vejcovody například:

Hormonální faktory

Genetické abnormality

Vrozené vady

[democracy id=„106“]

Jaké má mimoděložní těhotenství příznaky?

Mimoděložní těhotenství nemusí vždy způsobovat obtíže a může být detekováno pouze během rutinního těhotenského screeningu. Příznaky mají tendenci se projevovat mezi 4. a 12. týdnem těhotenství. Máte-li za sebou první těhotenský screening, kde bylo vše v pořádku, mimoděložní těhotenství by se vás týkat nemělo. Rané příznaky mimoděložního těhotenství mohou být velmi podobné typickým projevům normálního těhotenství. Během mimoděložního těhotenství se však mohou objevit další symptomy jako:

Vaginální krvácení

Bolest v dolní části břicha, pánve a dolní části zad

Závratě nebo slabost

Zaznamenáte-li některé z těchto příznaků, je na místě navštívit vašeho ošetřujícího lékaře, který ověří, zda je vše v pořádku, případně zda se u vás nevyskytly jiné komplikace. Pokud praskne vejcovod, můžete cítit ostrou bolest v podbřišku. Jedná se o případ lékařské pohotovosti, a je tedy nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Jakmile dojde k prasknutí vejcovodu, bolest a krvácení mohou být natolik závažné, že způsobí další příznaky. Ty mohou zahrnovat:

Mdloby

Nízký krevní tlak (hypotenze)

Bolest ramene

Rektální tlak

Poruchy vědomí

Diagnostika mimoděložního těhotenství

Menstruace se nedostavila a máte podezření na mimoděložní těhotenství? Předtím než se vydáte k lékaři kvůli bolesti břicha, měly byste provést těhotenský test moči. Těhotenské testy seženete v jakékoli drogerii či lékárně a jsou rychlé. Právě rychlost může být rozhodující při léčbě mimoděložního těhotenství. Stejně jako při běžném těhotenství i v tomto případě tělo začne produkovat těhotenský hormon hCG, který test rozpozná.

Pokud zjistíte, že jste gravidní a trápí vás obtíže jako bolest břicha nebo vaginální krvácení (slabé jednorázové slabé krvácení však může být typickým příznakem normálního stavu těhotenství), měly byste podstoupit ultrazvuk, aby bylo možné odhalit, zda se vyvíjející se plod nachází v děloze nebo jinde. Lékař může provést také vyšetření pánve, abyste lokalizovali oblasti způsobující bolest a zkontrolovat zvětšenou dělohu.

I s nejlepším vybavením je těžké rozpoznat těhotenství méně než 5 týdnů po poslední menstruaci. Pokud váš lékař nemůže diagnostikovat mimoděložní těhotenství a zároveň jej nemůže vyloučit, může vás požádat, abyste se každých několik dní vrátily k opakovanému odběru krve a ultrazvuku, dokud nebude možné váš stav potvrdit.

Jaké jsou rizikové faktory mimoděložního těhotenství?

U všech sexuálně aktivních žen existuje určité riziko mimoděložního těhotenství. Rizikové faktory se ovšem zvyšují s některým z následujících stavů:

Věk matky 35 let nebo více

Prodělaná chirurgie pánve, operace břicha nebo vícečetné potraty

Prodělané zánětlivého onemocnění pánve (PID)

Historie endometriózy

K početí došlo i přes nitroděložní tělísko (IUD)

Početí podporované léky na plodnost

Kouření

Prodělané mimoděložního těhotenství

Prodělané pohlavně přenosné choroby (STD), jako je kapavka nebo chlamydie

Strukturální abnormality ve vejcovodech, které ztěžují vajíčku putování

Jaká je léčba mimoděložního těhotenství?

Mimoděložní těhotenství není pro matku bezpečné a embryo se také nebude moci vyvíjet, tudíž pro okamžitou péči o zdraví matky a zachování plodnosti je nutné embryo co nejdříve odstranit. Možnosti léčby se liší v závislosti na umístění mimoděložního těhotenství a jeho vývoji.

Laparotomie

Ve většině případů bude žena pravděpodobně potřebovat chirurgický zákrok k odstranění abnormálního těhotenství. V minulosti se jednalo o velkou operaci, která vyžadovala velký řez v oblasti pánve, tedy laparotomii, což může být stále nutné v případě nouze nebo rozsáhlého vnitřního poranění.

Laparoskopie

Obvykle lze ektopickou tkáň odstranit pomocí laparoskopie, což je méně invazivní a dnes už standartní chirurgický zákrok. Chirurg provede malé řezy v dolní části břicha a poté těmito řezy vloží malou videokameru a nástroje. Mimoděložní tkáň je poté chirurgicky odstraněna a všechny poškozené orgány jsou opraveny nebo odstraněny.

Salpingektomie

Často je nutné přistoupit rovněž k salpingektomii, což je odebrání vejcovodu. To bývá nutné z důvodu, že je vejcovod vrůstajícím embryem vážně poškozen. Pokud je to však možné, upřednostňuje se naříznutí vejcovodu a odsátí embrya, tedy salpingotomie. Jestliže vám však vejcovod nebude odebrán, nemusí to znamenat, že bude plně funkční pro další těhotenství.

Je možné znovu otěhotnět po mimoděložním těhotenství?

Mnoho žen, které prodělaly mimoděložní těhotenství, má v budoucnu normální těhotenství, nicméně některé mohou mít potíže znovu otěhotnět. Tento problém je častější u žen, které také měly problémy s plodností před mimoděložním těhotenstvím. Závisí tedy především na plodnosti ženy před mimoděložním těhotenstvím a na rozsahu jakéhokoli poškození, ke kterému došlo.

Otěhotnět znovu přirozenou cestou je samozřejmě možné pouze za předpokladu, že vám zůstal alespoň jeden funkční vejcovod. Žena, která prodělala jedno mimoděložní těhotenství, má přibližně 15% šanci na další mimoděložní těhotenství, proto se při dalším těhotenství doporučuje co nejdříve podstoupit lékařské vyšetření. Opětovné těhotenství se doporučuje nejdříve 6 měsíce od podstoupení zákroku.

Zdroje: hnutiprozivot.cz, zdravi.euro.cz, helathline.com, kidshealth.org