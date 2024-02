Mléčné zuby. Víte, kdy vypadávají a jak se o ně starat?

První zoubky

Mléčné zuby se u dítěte začínají formovat již v děloze zhruba asi v 6. týdnu těhotenství, nicméně růst začínají kolem 6. měsíce věku dítěte, přičemž u každého je tento proces individuální. První zuby se tedy mohou objevit již dříve a stejně tak i později. Mnohdy je prořezávání zubů pro dítě bolestivou záležitostí, což na vlastní kůži zpravidla poznají i rodiče.

První zuby hrají důležitou roli ve vývoji a růstu pozdějších stálých zubů, neboť vytvářejí dráhy a otvory pro jejich prořezávání, pomáhají vytvářet správné rozestupy pro stálé zuby a v neposlední řadě jsou mléčné zuby důležité pro správný vývoj řeči.

Dočasný chrup je zpravidla bělejší než trvalý chrup, a to kvůli anatomické a fyziologické odlišnosti. Konkrétně má světlejší odstín korunky a slabší sklovinu, což vytváří dojem výrazně bělejších zubů.

Kolik je mléčných zubů?

Zhruba ve 3 letech by dítě mělo mít všechny mléčné zuby o osmi řezácích, osmi stoličkách a čtyřech špičácích, celkem tedy 20 mléčných zubů.





Růst mléčných zubů: pořadí

Řezáky: 6. – 16. měsíc První stoličky (4): 13. – 24. měsíc Špičáky: 16. – 23. měsíc Druhé stoličky (4): 23. – 33. měsíc

Kdy vypadávají mléčné zuby?

Vypadávání mléčných zubů začíná přibližně mezi 6. a 7. rokem věku dítěte, přičemž postupně dochází k prořezávání trvalých zubů. Ve chvíli, kdy se již prořezávají zuby trvalé, jejich korunka postupně rozpouští kořeny mléčných zubů, a právě z tohoto důvodu se mléčné zuby začínají viklat a vypadávat.

Viklající zub často děti podpoří jazykem či prsty, což je naprosto v pořádku. Pokud si děti poradí s vypadáváním mléčných zubů svépomocí, je to rozhodně lepší než se snažit zub dítěti trhat silou.

Mezi prvními zuby, které se začnou viklat, budou pravděpodobně spodní řezáky. Zároveň se v tuto chvíli mohou již pomalu prořezávat první stoličky. Poté zpravidla následují horní řezáky, nejprve střední a následně postranní. Ve chvíli, kdy porostou stálé řezáky, dítěti bude asi 8 let.

Od 9 do 12 let věku dítěte dochází k postupné výměně ostatních mléčných zubů, přičemž ve spodní čelisti nejprve vypadávají špičáky, poté pětky a následně šestka, zatímco u horní čelisti vypadávají nejprve stoličky a až poté špičáky.

Trhání mléčných zubů u dětí

Mléčné zuby sice postupným zanikáním kořene vypadnou zpravidla samy poté, co se vyviklají, často jejich vypadnutí urychlí například kousnutí do jídla, ale mnohdy je potřeba jim náležitě pomoci. Pokud se dítěti samotnému nedaří dostat viklavý zub ven, je na místě pomoc ze strany rodičů.

Jak vytrhnout mléčný zub

K vytrhávání mléčných zubů je vhodné použít buničitou vatu a jemným jednoduchým pohybem zub vypáčit. Vzhledem k tomu, že zuby jsou již téměř bez kořenů, jsou už v podstatě jen posazené na dásni, tím pádem by měly jít snadno ven. Pokud zub není uvolněný, neměli byste se pokoušet dostat ho předčasně ven. Zuby se zpravidla viklají několik dní i déle.

Obtížnější bývá trhání zadních zubů, tedy stoliček, pokud by se nedařilo opakovaně zub dostat ven, nebo byste měli strach, že dítěti ublížíte, je zcela namístě vyhledat zubního lékaře.

Zkažené mléčné zuby

Proč se zuby kazí? Nejčastějším důvodem jsou sladké nápoje podávané malým dětem v dětských lahvičkách a horší jsou už snad jen dudlíky namáčené do medu. V prvním roce by se navíc dětem vůbec neměly jídla dochucovat cukrem a už vůbec ne nápoje. Dalším problémem může být kojení nebo krmení dítěte před spaním bez následného vyčistění zubů. Pokud se zuby kazí nebo dokonce musí být odstraněny, může to ovlivnit vývoj stálých zubů.

Zubní kaz vzniká tehdy, je-li v ústech narušeno Ph a vzniká kyselé prostředí poškozující zubní sklovinu. Pokud je navíc zanedbána zubní hygiena, nejsou z úst odstraněny bakterie, které Ph zvyšují. Ústní prostředí narušují především sladká jídla a potraviny bohaté na škrob.

Zpočátku kaz nemusí být pouhým okem znatelný, proto je důležité pravidelně navštěvovat zubního lékaře od chvíle, kdy dítěti začnou růst první zuby. Vliv na rychlejší kažení mohou mít také křivé zuby, které ztěžují ústní hygienu.

Bolest mléčných zubů

Ve chvíli, kdy zub začne bolet, zubní kaz bývá již v pokročilém stádiu. V případě výskytu zubního kazu, lékař přistupuje k vrtání mléčných zubů, které následně vyplňují plombou, nejčastěji amalgámovou, což je slitina rtuti s několika kovy. Další variantou je bílá výplň, která se rodičům výrazněji prodraží, nicméně není zde riziko toxického působení na organismus.

Péče o mléčné zuby

Od chvíle, kdy se zuby začnou prořezávat, je o ně potřeba pečovat a čistit je. Správné čištění by se mělo provádět krouživými pohyby bez vyvíjení tlaku na zuby. Děti by se měly postupem času naučit čistit si zuby samy, ale zpočátku by jim je rodiče měli dočišťovat. Ústní vodu by neměly používat děti mladší 6 let, aby ji náhodou nespolykaly.

Kartáček na první zoubky

Zpočátku je možné je otírat kapesníkem nebo vlhkou gázou a až zhruba ve věku 3 let přejít na klasický kartáček se štětinami. V současné době se však vyrábějí i kartáčky i pro nejmenší děti. Tyto kartáčky bývají vyrobeny ze speciálních vláken, která jsou extrémně jemná a hustá, aby nepoškodila dětské dásně, jedná se například o kartáčky od dentálních společností Curaprox, Profimed či Lacalut.

Pasta na první zoubky

Pokud malé děti zubní pastu občas polykají, je lepší pořídit zubní pastu bez fluoridu, jelikož ten může mít při pravidelné konzumaci negativní vliv na dětský organismus. Zkuste tedy raději pastu, která je přímo určená pro věk vašeho dítěte. Pastu s fluoridem zvolte ve chvíli, kdy víte, že ji dítě nepolyká, neboť fluorid je prospěšný pro ochranu zubní skloviny.

Tipy pro zdravou péči o zuby

Začít s čistěním zubů od prvního zubu

Pravidelné a správné čištění zubů

Dvakrát ročně chodit na pravidelné preventivní prohlídky

Nedávat dětem sladké nápoje

Omezit konzumaci sladkých pokrmů

Neolizovat dětský příbor nebo dudlík, aby se nepřenesly bakterie z úst dospělého

Zdroj: schill.cz, prodeticokoliv.cz, vitalia.cz