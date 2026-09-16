Moderní léky na hubnutí aneb nová cesta v léčbě obezity

Velkou skupinu těchto přípravků tvoří léky založené na účinku hormonů ze skupiny GLP-1. Ty ovlivňují regulaci krevního cukru, zpomalují vyprazdňování žaludku a přispívají k pocitu sytosti. Výsledkem může být menší příjem potravy a postupný pokles tělesné hmotnosti.
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Jak moderní léky na hubnutí fungují?
Princip je poměrně jednoduchý. Léky napodobují účinek přirozených hormonů, které se podílejí mimo jiné na regulaci chuti k jídlu a metabolismu. Člověk se po jídle může cítit déle sytý a má menší potřebu přijímat další potravu.
Mezi známé účinné látky patří například semaglutid, který je obsažen v přípravku Wegovy, nebo tirzepatid, který obsahuje Mounjaro. Tirzepatid působí na receptory GLP-1 i GIP a v Evropské unii je tak Mounjaro schváleno mimo jiné pro léčbu obezity a nadváhy u dospělých s přidruženými zdravotními problémy.
Mají i svá rizika
Někdy se zapomíná na to, že jde stále o léčivé přípravky, nikoli o běžné doplňky stravy. Mezi časté nežádoucí účinky patří především nevolnost, zvracení, průjem, zácpa a bolesti břicha. U některých pacientů mohou být obtíže výraznější. U GLP-1 léčiv se sledují také závažnější komplikace, například onemocnění žlučníku, akutní pankreatitida nebo poruchy vyprazdňování žaludku.
Z výše uvedených důvodů by tyto léky neměly být užívány bez lékařského dohledu. Evropská léková agentura uvádí, že například Mounjaro je léčivý přípravek dostupný na předpis a jeho použití pro regulaci hmotnosti je určeno konkrétním skupinám pacientů.
Ozempic je určen k léčbě diabetu
Velkou popularitu získal také Ozempic, který obsahuje semaglutid. Je ale důležité rozlišovat mezi jednotlivými přípravky a jejich schválenými indikacemi. Ozempic je primárně určen k léčbě diabetu 2. typu, zatímco semaglutidový přípravek Wegovy má v Evropské unii indikaci pro léčbu obezity a nadváhy za stanovených podmínek.
Popularita těchto léků zároveň přinesla další problém, a tím je poptávka po přípravcích mimo standardní lékařskou péči a riziko padělaných či nekvalitních produktů. WHO proto upozorňuje na nutnost získávat tato léčiva prostřednictvím regulovaného systému a na předpis kvalifikovaného zdravotníka.
Nástroj pro léčbu obezity
Moderní léky na hubnutí rozhodně nejsou bezvýznamným trendem. Dostupná data ukazují, že mohou u vhodně vybraných pacientů výrazně pomoci s redukcí hmotnosti a léčbou obezity. Zároveň ale není možné přehlížet nežádoucí účinky, dlouhodobý charakter léčby ani skutečnost, že samotné léky neřeší všechny příčiny obezity.
WHO ve své aktuální doporučené praxi připouští využití GLP-1 terapií u dospělých s obezitou jako dlouhodobé léčby, zároveň však upozorňuje na stále omezené údaje týkající se dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti, udržení úbytku hmotnosti po vysazení. Léky na hubnutí tedy nejsou žádným zázračným řešením obezity, nicméně pro část pacientů mohou představovat významný pokrok v její léčbě.
Ozempic a další moderní léky na hubnutí: ZÁZRAK, nebo riziko?
Zdroje: who.int, ema.europa.eu, nejm.org, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov