Možnosti odreagování se od problémů s inkontinencí

Involuntary loss of urine, i.e. incontinency, occurs in each second woman regardless her age. The causes can be of various natures, e.g. urine tract infections, difficult delivery, heavy physical work, etc. This disease has one common feature: a woman is limited or even excluded from her existing social life.

Věty typu „Sestřičko, nebude vidět, že mám plenu?“, nebo „Já musím často na WC, tak tam radši nepůjdu,“ slýcháváme dost často.Všichni máme stále „co dělat“. Jsme zvyklí, že dny nám naplňuje práce, rodina, koníčky a další. Když však přijde stáří a nutnost nástupu do zařízení pro seniory, každodenní činnosti jsou tytam. Objeví se pocity osamělosti, bezmocnosti a nudy. Zároveň přibývají zdravotní obtíže, které jsou mnohdy dost nepříjemné při pobytu ve společnosti dalších lidí. Mám na mysli inkontinenci.





Řada inkontinentních klientů trpí pocity studu a strachu z možnosti nepříjemných zážitků s tímto problémem spojených. Představme si a vžijme se do situace, jaké to asi musí být, když jsme najednou v cizím prostředí, s neznámými lidmi a máme takovéto obtíže. Pobyt ve společných prostorách domova je pro nás otázkou: a co když… Velmi záleží na nás, pracovnících v přímé péči, jak s tímto problémem naložíme. Pracuji v domově důchodců již pět let a mohu potvrdit, že to není jednoduché. Je v silách každého z nás, abychom s tímto problémem pracovali a pokud možno ho odstranili.

Mohu říct, že v našem zařízení to funguje dobře. Pracovala jsem zde tři roky jako terapeut pro volnočasové aktivity, takže vím, že při těchto aktivitách lze nejsnáze pracovat s psychikou klientů a také získat nejvíce individuálních informací o každém z nich. Volnočasové aktivity nám všem přinášejí úlevu a odreagování. Dnes lze vybírat z mnoha terapií, které můžete s klienty vykonávat. Například: arteterapie, muzikoterapie, vzpomínková terapie aj.

Mnohdy by laik nevěřil, jak se u těchto zmiňovaných terapií dokáže klient odreagovat, právě od starostí o „nějakou“ plenu a pomočování. Vzpomenu-li si jen na hlasitý smích klientů, když jsme hráli různé scénky při muzikoterapii nebo kvizy, kreslení souseda, který sedí vedle vás, nacvičování tanečků na vystoupení, někdy zase slzy v očích při vzpomínkové terapii a povídání si o minulosti atd. To vše jsou prožitky našich klientů, kdy najednou zapomenou na osamělost, bezmocnost, nudu a inkontinenci. Setkala jsem se s názorem, že klienti trvale upoutaní na lůžko nebo klienti s demencí nemají možnost účastnit se těchto aktivit.

Není to pravda. Práce s těmito klienty je sice složitější a náročnější, ale o to zajímavější. Rozhodně je naším cílem tyto klienty zařadit do společnosti ostatních a nevystavovat je sociální izolaci. Snažíme se všechny klienty motivovat, vysvětlovat určité problémy, aby naše péče byla co nejkvalitnější. Mnohdy není vůbec lehké klienty přesvědčit, aby se šli podívat a zkusili některou z volnočasových aktivit, a zapomněli tak na starosti, ale pokud se nám to podaří, je to ta největší odměna za naši práci. Mějme tedy vždy na paměti, že i my se jednou můžeme dostat do situací podobných těm, v nichž se nyní ocitají naši klienti a že také jednou možná budeme vděční za každé vlídné slovo od pečovatelů.

Petra Šolínová, Jana Schovancová, Domov důchodců (petrasolinova@seznam.cz)