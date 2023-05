Nedaří se vám otěhotnět? Přinášíme rady pro rychlejší početí

Poznejte svůj cyklus

Vyznáte se ve svém ovulačním cyklu? Pak máte napůl vyhráno. Otěhotnět lze totiž jen během plodných dnů, kdy se vajíčko uvolňuje z vaječníků a putuje do dělohy, kde následně čeká na oplodnění (nelze otěhotnět mimo plodné dny!). Tento proces se nazývá ovulace a nastává zhruba 14 dní před pravidelnou menstruací. Vždy ale záleží na délce cyklu, který se u jednotlivých žen liší.

Pokud vás zajímá, jak otěhotnět co nejrychleji, myslete na to, že vajíčko je schopné oplodnění pouze 24 hodin. Spermie tedy mají jen jeden den na to, aby s ním splynuly. Zároveň jsou však schopny v ženském prostředí přežít klidně až 72 hodin, takže možná doba otěhotnění po styku je poměrně dlouhá. Snažit se počít dítě tedy můžete už zhruba tři dny před očekávanou ovulací a pár následných dní po ní. Vzhledem k tomu, že je žena plodná pouze necelý týden v měsíci, je pravděpodobnost otěhotnění při nechráněném styku poměrně nízká.

A jak poznáte, že se ovulace dostavila? Kromě ovulačních testů, které jsou k dostání snad v každé lékárně, vám napoví i vaše vlastní tělo. Děložní hlen je během plodných dnů slabší až vodový, některé ženy pociťují i větší vlhkost v okolí poševního vchodu. Pleť je o poznání hladší a jasnější. Častá je i zvýšená chuť na sex. Mezi další příznaky se pak řadí:

citlivější čich,

vyšší atraktivita,

celková citlivost těla. [1, 2, 3, 4, 5]

Žijte zdravě

Jak podpořit otěhotnění? Stejně jako je zdravý životní styl důležitý během těhotenství, hraje správná životospráva podstatnou roli také před početím. Důležitý je hlavně dostatečný příjem vitamínů, konkrétně třeba kyseliny listové, která má velký vliv na vývoj mozku a míchy dítěte. Pomáhá navíc předcházet různým vývojovým komplikacím, jakou je například rozštěp páteře dítěte.

Pokud přemýšlíte, jak zaručeně otěhotnět, myslete na to, že podstatnou roli hraje také hmotnost obou potencionálních rodičů. Obecně platí pravidlo, že ženy a muži, kteří mají správný index tělesné hmotnosti, počnou snadněji. V případě, kdy jeden z partnerů trpí nadváhou či dokonce obezitou, pravděpodobnost, že žena otěhotní, klesá. Pokud mají nadváhu oba dva, platí to dvojnásob.

Vliv na početí má i přílišná konzumace alkoholu a kávy nebo kouření. Alkohol a cigarety by měl omezit i partner. Kofein naopak jeho spermie zrychlí, pít by ho ale měl jen v rozumném množství. Vyhnout byste se oba měli i zbytečnému stresu. Podpořit otěhotnění pak můžete také pomocí vitamínů. Zhruba dva měsíce před plánovaným početím se doporučuje konzumace kyseliny listové. [6, 7, 8, 9, 10, 11]

Příliš se k početí neupínejte

Žijete představou šťastné rodiny, dny trávíte tím, že kontrolujete ovulační cyklus, a v hlavě si přehráváte, jak vám to sluší s těhotenským bříškem? Zvolněte. Přílišná snaha o početí a neustálé hledání tipů, jak nejrychleji otěhotnět nebo co dělat pro otěhotnění, mívá totiž přesně opačný efekt. Dobrá nálada a zdravá chuť na sex šanci na otěhotnění naopak zvyšují.

Trvá na váš vkus snažení už příliš dlouho? Možná vás to překvapí, ale průměrná doba otěhotnění se pohybuje kolem čtyř měsíců. Pokud tedy ještě neuplynul rok ode dne, kdy jste se s partnerem začali snažit, nepropadejte panice. Pokud ano, požádejte o radu svého gynekologa. Ten s vámi probere, jak zvýšit šanci na otěhotnění, a případně doporučí, jak dále situaci řešit.

Máte pocit, že během plodných dnů musíte mít sex každý den? Omyl. Důležitější než kvantita, je v tomto případě kvalita. Odborníci doporučují dát si mezi pohlavními styky vždy jeden den pauzu, aby spermie stihly dozrát. Kvalitní spermie pak dokáže vajíčko oplodnit i druhý den po pohlavním styku. Nemusíte se tedy bát, že byste v období plodných dnů příležitost k početí promrhali. [12, 13, 14, 15]

Neodkládejte mateřství

Chcete před početím dostatečně cestovat, něco si našetřit nebo nejprve vybudovat pracovní kariéru? To je samozřejmě v pořádku. Kdy se rozhodnete počít, je jen vaší a partnerovou volbou. Neodkládejte to však donekonečna. Každá žena se rodí jen s určitým počtem vajíček, která během života ztrácí. Podle odborníků je ideální doba pro otěhotnění mezi 20. a 30. rokem života ženy. Po 35. roce pravděpodobnost otěhotnění prudce klesá. [16, 17, 18, 19, 20]

Zdroje: mayoclinic.org, verywellfamily.com, healthline.com, parents.com, livescience.com, babycenter.com, webmd.com, oviahealth.com, nutriklub.cz