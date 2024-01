Nejčastější vrozené vývojové vady rodidel

Klíčová slova

vrozené vady rodidel • dysgeneze gonád • intersexuální malformace • gynatrézie • poruchy derivátů Müllerových vývodů • aplazie dělohy a pochvy

Vrozené vývojové vady rodidel jsou důležitou součástí náplně gynekologie dětí a dospívajících, ale svými možnými důsledky mohou ovlivnit i sexuální a reprodukční funkce žen dospělých. Proto by jejich základní a nejčastější typy měl znát každý gynekolog.

Nemusí – a zpravidla by je ani neměl – operačně korigovat, ale měl by znát jejich diferenciální diagnostiku a vědět, kdy a jak se mají operačně řešit. Problematiku vrozených vad by měl rámcově znát i dětský lékař, který se s většinou gynekologických problémů setká první. Pod tímto zorným úhlem bude tento článek pojednán.

Vývojové vady pohlavních žláz (aplazie či dysgeneze gonád, resp. dysgeneze ovarií)





Tyto vývojové vady mají pro ženu nejdůležitější důsledek v hormonální insuficienci a z ní plynoucí retardaci pohlavního vývoje. Úplná aplazie ovarií je velmi vzácná a zejména oboustranná snad ani neexistuje.

Praktický význam mají dysgeneze pohlavních žláz, které z hlediska genotypu (karyotypu) lze rozdělit do tří skupin:

Vady při normálním ženském karyotypu 46,XX. Jde o tzv. čistou dysgenezi gonád. Fenotyp postižených je zcela normální ženský, s normálně konfigurovanými zevními rodidly i s normálně vyvinutými odvodnými pohlavními cestami, tedy s normální dělohou se dvěma vejcovody a s normální pochvou.

Místo ovarií však nacházíme jen tzv. proužkovité gonády (streak gonads), které makroskopicky vypadají jako zápalka bez hlavičky a mikroskopicky jsou tvořeny jen vazivem, bez jakýchkoli germinativních elementů, a tedy samozřejmě i bez folikulů s jejich steroidy produkujícími strukturami.

Důsledkem je chybění estrogenů, což se projeví zcela chybějícím pohlavním dospíváním. Těmto pacientkám musíme v období puberty zavést nejprve kontinuální estrogenovou substituci, kterou později vystřídáme bifázickou kombinovanou hormonální náhradní léčbou.

Při takové terapii u nich proběhne pohlavní dospění s rozvojem druhotných pohlavních znaků a budou menstruovat. V současné době jim lze v IVF programu pomoci k mateřství pomocí darovaného oocytu.

Od čisté dysgeneze gonád se někdy odlišuje tzv. dysgeneze ovaria. V místě gonád jsou těžce hypoplastická ovaria, v nichž se mikroskopicky nacházejí pouze primordiální, ale endogenními ani exogenními gonadotropiny nestimulovatelné folilkuly. Fenotyp pacientek je stejný a také léčba je stejná jako při čisté dysgenezi ovaria.

Vady s patologickým karyotypem, nejčastěji 45,X, tedy Turnerův syndrom (Obr. 1). Pacientky mají závažnou poruchu růstu (bez léčby dosahují výšky jen 135140 cm) a mají řadu somatických anomálií viditelných (pterygium colli, cubiti valgi, soudkovitý hrudník s nápadně vzdálenými bradavkami, gotické patro aj.) i skrytých (zejména malformace uropoetického a kardiovaskulárního systému).

Obr. 1 – Turnerův syndrom. Typický vzhled pacientky s pterygiem

Gynekologický nález i budoucí gynekologická péče jsou identické s čistou dysgenezí gonád, hormonální substituci však zavádíme až po dovršení růstu při léčení růstovým hormonem.

Vady s karyotypem obsahujícím Y chromosom nebo jeho markery (SRY). Nejčastěji se jedná o čistou dysgenezi při karyotypu 46,XY čili Swyerův syndrom, pacientky mají ženský fenotyp stejně jako při čisté dysgenezi gonád při 46,XX, obvykle mají ale i menší vzrůst.

Smíšená dysgeneze gonád je syndrom charakterizovaný mozaikovým karyotypem, nejčastěji 46,XY/45,X. Pacientky mají obvykle na jedná straně dysgenetickou proužkovitou gonádu (jako u Turnerova syndromu), na druhé straně dysgenetické varle.

Toto varle za nitroděložního vývoje produkuje MIF (substanci inhibující vývoj Müllerových vývodů) na své straně – tam, kde je toto varle, pak zcela chybí deriváty Müllerova vývodu – proto je děloha jen jednorohá s vejcovodem na straně proužkovité gonády.

Varle za nitroděložního vývoje produkuje také androgeny, což způsobí neúplnou maskulinizaci zevních pohlavních orgánů a dítě se narodí s malformovaným – obojetným zevním genitálem, nejčastěji podobným jako při adrenogenitálním syndromu typu III podle Pradera (viz dále). Také tyto pacientky jsou postiženy malým vzrůstem.

U všech poruch s výskytem Y chromosomu či SRY se v gonádě poměrně často (až ve 30 %) může vyvinout zhoubný dysgerminom. Proto všechny takovéto gonády (a to dokonce i u Turnerova syndromu s markery Y-chromosomu) odstraňujeme co nejdříve.

Intersexuální malformace

Malformace zpochybňující pohlavní zařazení jedince je problematika zasahující do mnoha disciplín, tedy i do gynekologie, zejména do gynekologie dětí a dospívajících. Gynekolog se podílí na komplexní týmové diagnostice, na operační korekci a případně i na hormonální substituční léčbě.

Přitom je vždy nutno mít na mysli nejen současný stav, ale i možnosti operačních korekcí s ohledem na mikci, na budoucí sexuální funkce, na možnost odtoku menstruační krve, pokud má pacientka dělohu, a nutno přihlížet i k možnostem fertility.

Pravý hermafroditismus diagnostikujeme mikroskopickým průkazem obou typů pohlavních žláz: buď varle na jedné straně a ovarium na straně druhé (h. lateralis), nebo tzv. ovotestis na obou stranách (h. bilateralis) či na jedné straně, přičemž na druhé straně je varle nebo ovarium (h. unilateralis).

Karyotyp může být čistý mužský (46,XY), čistý ženský (46,XX) nebo mozaiky (např. 46/XY/46,XX) nebo jiné (47,XXY). Fenotyp může být různý, od skoro normální ženy až po skoro normálního muže.

Rozvaha, kterým směrem budeme provádět korekci hermafroditismu, se musí řídit nejen karyotypem, histologií gonád a fenotypem v době rozhodování, ale i vyhlídkami na budoucí život postiženého individua, včetně hormonálního zásobení a možnosti pohlavního života. Pravý hermafroditismus je dosti vzácný, častěji se setkáváme s pseudohermafroditismy.

Pseudohermafroditismus je stav intersexuální malformace, ale s přítomností jen jediného druhu pohlavních žláz. Rozlišujeme:

Pseudohermafroditismus masculinus (s přítomností varlete). Jeho nejčastější formou je tzv. syndrom testikulární feminizace, či lépe syndrom androgenové rezistence.

Podstatou vady je totiž chybění či nefunkčnost receptorů pro androgeny. Karyotyp je 46,XY, pohlavní žlázy jsou varlata, která produkují MIF (proto postižení jedinci nemají vejcovody, dělohu ani pochvu). Varlata produkují také androgeny, ale ty se při chybění receptorů pro ně neuplatní.

Důsledkem je, že se nemaskulinizuje zevní genitál a dítě se narodí s jednoznačně ženským fenotypem. Syndrom se nejčastěji diagnostikuje až v postpubertě, kdy se dívce sice vyvinou pěkné prsy (periferní konverzí androgenů na estrogeny), ale pro absenci dělohy nemenstruuje.

Někdy se syndrom diagnostikuje již v dětství – při operaci tříselné kýly se najdou varlata. Také u syndromu testikulární feminizace hrozí vznik dysgerminomu, který je výrazně větší, když jsou varlata v teple dutiny břišní. Proto je po stanovení diagnózy (karyotyp 46,XY) ihned odstraňujeme.

Je velkou chybou, když chirurg při neurčené diagnóze tato varlata „reponuje“ do břišní dutiny. Doporučuji proto, aby každé dívce před plánovanou operací tříselné kýly (která je u dívek relativně vzácná) byl stanoven karyotyp a při nálezu 46,XY byly při operaci gonády odstraněny.

Pseudohermafroditismus femininus má jako nejčastější příčinu adrenogenitální syndrom (= kongenitální adrenální hyperplazie). Klinický obraz je různý a klasifikujeme ho podle Pradera do pěti stupňů (Obr. 2).

Obr. 2 – Praderova klasifikace intersexuálních malformací

Popíšeme jen stupeň třetí, který se vyskytuje nejčastěji: Dominuje hypertrofická až peniformní klitoris, glans je překryt shrnutelným prepuciem. Zvětšení poštěváčku může dosahovat různých velikostí: od pouhého mírného zvětšení (Prader I) až do stavu, kdy připomíná penis (clitoris peniformis).

Na rozdíl od penisu (třeba i hypospadického) ale nikdy neobsahuje uretru. Frenulum je dvojité (vlastně zakrnělá labia minora), zatímco penis má frenulum vždy jen nepárové, ve střední čáře. (I když je hypertrofie klitoris nejčastěji součástí intersexuální malformace, může být i získaná, např. nadměrným vlivem androgenů při hormonálně aktivním nádoru, byla popsána i při užívání anabolik s androgenním účinkem.)

Od skutečné hypertrofie klitoris musíme odlišit izolovanou hypertrofii prepucia (bez zvětšení kavernózních těles), kterou někdy u děvčátek zjistíme jako důsledek masturbace. Pod dvojitým frenulem nacházíme obvykle velmi úzký otvor, odkud dítě močí, a dále již jen hladkou kožní řasu či „vysoké“ perineum.

Po stranách jsou hypertrofická, zřasená skrotiformní labia minora. Popsané vyústění však není vyústěním uretry při aplazii pochvy, nýbrž jde o otvor, kterým se navenek otevírá urogenitální sinus. Teprve do sinu vyúsťuje víceméně normální uretra ženského typu a fimbriátním hymenem ohraničená pochva.

Operační korekce intersexuálně malformovaného genitálu směrem k ženskému pohlaví je nejen jednodušší, ale má i lepší vyhlídky na dobré výsledky ve všech uvedených aspektech, navíc i hormonální subdětská stituce ženskými pohlavními hormony je jednodušší a vždy možná, na rozdíl od nemožné hormonální léčby androgeny u androgenrezistentních jedinců.

Operační úprava má tři důležité fáze:

- zbavit postiženou nápadnosti (operační redukcí nebo odstraněním hypertrofické až peniformní klitoris),

- plastickou úpravu zevního genitálu do vzhledu co nejvíce připomínajícího normální rodidla (v tom hraje velkou roli vytvoření zpravidla chybějících labia minora),

- otevřením a dostatečným rozšířením vestibulum vaginae a pochvy nebo neoplastikou chybějící pochvy vytvořit předpoklady pro normální kohabitaci.

Důležité je časování operací: První dvě fáze nutno provést co nejdříve, zpravidla v batolecím věku, aby dítě bylo zbaveno nápadnosti a nebylo trvale frustrováno svou oboupohlavností.

Druhou fázi provádíme zásadně až v době plné psychosexuální zralosti a dospělosti, když postižená sama chce zahájit pohlavní život. Bez toho totiž žádná operační úprava nemá trvalý efekt a je proto hrubou chybou takové operace provádět u mladých dospívajících dívek nebo dokonce u dětí, i když se toho často dožadují rodiče i pediatři!

U stadií IV a V podle Pradera je závažnější i porucha vývoje pochvy a uretry, tyto stavy diagnosticky i operačně řešíme týmově s dětským chirurgem-urologem.

Vývojové vady odvodných cest pohlavních

Pro pochopení vývojových vad odvodných cest pohlavních je důležitá znalost jejich embryonálního vývoje. Odvodné pohlavní cesty u ženy se sice vyvíjejí z paramezonefrických (Müllerových) vývodů, ale klíčovou úlohu v tom hrají vývody mezonefrické (Wolffovy): ty jsou fylogeneticky i ontogeneticky starší a představují vodící strukturu pro sestup a splynutí obou Müllerových vývodů i pro jejich napojení na kloaku.

Z dolních úseků Wolffových vývodů pučí tzv. ureterální pupeny, které vrostou do metanefrogenních blastémů, aby tam indukovaly vznik ledvin. Uvedené je embryologickým vysvětlením časté koincidence vrozených vad rodidel a močové soustavy.

Právě na podkladě tohoto embryologického vysvětlení rozdělujeme vrozené vývojové vady odvodných porodních cest na

* typ „horizontální“ – to jsou gynatrézie, * typ „vertikální“ čili vady způsobené poruchou splývání obou Müllerových paramezonefrických vývodů, * typ kombinovaný (syndrom neúplného zdvojení vnitřních rodidel), * aplazii derivátů Müllerových vývodů - aplazie dělohy a pochvy.

Gynatrézie („horizontální“ poruchy průchodnosti odvodných cest pohlavních a porodních) jsou nejčastější malformací rodidel. Měly by být diagnostikovány již u novorozence, chybí-li ve vulvě hlen z děložního hrdla.

Definitivní diagnóza a řešení však spadá až do doby pohlavního dospívání, kdy se po menarche začne tvořit retence menstruační krve. Podle výše překážky může jít o hymenální atrézii s hematokolpos (nejčastěji) nebo o parciální aplazii pochvy s parciální hematokolpos, případně až o vzácnou aplazii pochvy a děložního hrdla s izolovanou hematometrou (Obr. 3A, B, C).

Diferenciální diagnostika těchto základních tří kategorií může být učiněna až při tvořící se retenci. Proto i operační řešení, které plyne ze správného posouzení stavu, provádíme zásadně až při prvních známkách retence.

Hymenální atrézie s hematokolpos (Obr. 3A, Obr. 4). Klinický obraz: dospívající dívka s dobře vyvinutými sekundárními pohlavními znaky neměla nikdy menstruaci, zato se u ní periodicky opakují bolesti v podbřišku, měsíc od měsíce intenzívnější (jde o tzv. amenorrhoea spuria či kryptomenorea).

Zvětšuje a vyklenuje se podbřišek, v pánvi a v dolní polovině břicha vyhmatáme ovoidní, napjatě cystickou rezistenci (hematokolpos, případně i hematometra). Tato rezistence směrem dolů dosahuje až ke hrázi a při tlaku ji vyklenuje prosvítajícím lividním obsahem (Obr. 4), směrem vzhůru může dosahovat až do výše pupku, vzácně i výše.

Stav může být komplikován vznikem hematosalpingů. Někdy způsobí akutní retenci moči, případně i paradoxní ischurii. Operační řešení spočívá ve vytvoření dostatečné široké komunikace – otvoru v hymenu discizí s následnou péčí o jeho trvalou prostupnost. Takto ošetřená vada nepůsobí další retenci menstruační krve, později není překážkou pohlavního styku ani porodu per vias naturales.

Obr: 3 – Gynatrézie: A) atresia hymenalis, haematocolpos, B) aplasia partis distalis vaginae, haematocolpos partialis, C) aplasia colli uteri et vaginae, haematometra

Obr. 4 – Hymenální atrézie s prosvítající hematokolpos

Haematocolpos partialis (parciální hematokolpos – Obr. 3B) je stav, který se vytvoří retencí menstruační krve v horní části pochvy při parciální aplazii pochvy. Od pouhé hematokolpos se liší tím, že nedosahuje až ke hrázi (zjistíme to pohledem na hráz a ověříme rektální palpací) a nevyklenuje ji.

Nejlepší diferenciální diagnostiku přinese ultrazvukové vyšetření. Vada se řeší operačně kolpostomií: po otevření sliznice poševního vchodu preparujeme v urorektálním prostoru vzhůru až ke dnu haematocolpos partialis, tu zde otevřeme a po odsátí retinovaného obsahu stěnu distendované horní části pochvy snadno stáhneme kaudálně a vyšijeme ke sliznici poševního vchodu.

I tyto ženy správně operované uvedeným způsobem nemají problémy v sexuálním životě a rodí vaginálně.

Hematometra je nejčastěji komplikací trvající retence při hematokolpos, ale při aplazii pochvy a děložního hrdla (Obr. 3C) může být i samostatná.

Po správné diferenciální diagnostice je léčení operační, i zde se však snažíme o konzervativní postup, který vytvoří pochvu a zachová funkční dělohu (vytvoření neocervix a neovaginy).

Operační postup musí být individuální, buď se provádí „spodem“ – vytvořením prostoru pro pochvu a otevřením dělohy, jindy operujeme kombinovaně – z laparotomie a hysterotomie vytvoříme otvor pro neocervix za kontroly asistenta, který předem připravil v urorektálním prostoru místo pro budoucí neovagínu.

Nejobtížnější je ale dosažení epitelizace těchto prostorů epitelem, což trvá (při zavedení dilatačních protéz) 8 až 10 týdnů. Popsaným způsobem i u těchto postižených můžeme zachovat funkční uterus (s volným odtokem menstruační krve), vytvořit pochvu a vytvořit tak předpoklady pro fertilitu. Těhotenství zakončujeme samozřejmě elektivním císařským řezem.

Zdvojené malformace derivátů Müllerových vývodů dělíme na:

Jednoplášťové malformace (Obr. 5) – při laparoskopii nebo laparotomii vidíme jen jedno děložní tělo: uterus subseptus (Obr. 5A), uterus septus (Obr. 5B).

Obr. 5 – Duplicity jednoplášťové: A) uterus subseptus,B) uterus septus

Obr. 6 – Duplicity dvouplášťové A) uterus arcuatus, B) uterus bicornis, C) uterus bicorporeus unicolis, D) uterus duplex, E) uterus duplex cum vagina duplice

Dvouplášťové malformace (Obr. 6) – porucha splynutí je patrná i na zevním tvaru dělohy: uterus arcuatus (Obr. 6A), uterus bicornis (Obr. 6B), uterus bicorporeus unicolis, (Obr. 6C), uterus duplex (Obr. 6D), uterus duplex cum vagina duplice (Obr. 6E).

Význam tohoto rozdělení je dán způsobem operační korekce: u jednoplášťových malformací operujeme hysteroskopicky, při dvouplášťových provádíme metroplastiku, zpravidla otevřenou cestou.

Syndrom inkompletního zdvojení vnitřních rodidel (Obr. 7) je kombinací poruch splývání Müllerových vývodů s nějakým stupněm atrézie jednoho z nich. Je známý v řadě variant a pod řadou názvů (např. HerlinůvWernerův syndrom, Wunderlichův syndrom či pod nesmyslným názvem „hydrometrokolpos“).

Mezi varianty tohoto syndromu řadíme i tzv. hematometru v rudimentárním rohu. Příčinou syndromu je porucha jednoho z Wolffových mezonefrických vývodů: díky ní se na postižené straně nevytvoří ledvina a ureter a příslušný Müllerův vývod nesplyne s druhostranným (proto zdvojení) a nenapojí se na kloaku (proto neúplné zdvojení), což se projeví atrézií postižené části a po menarche se vytvoří hemihematokolpos a/nebo hemihematometra.

Podle výše postižení rozlišujeme: hemihematokolpos (schematický Obr. 7A), hemihematometru (Obr. 7B), hematometru v rudimentárním rohu (Obr. 7C).

Obr. 7 – Inkompletní zdvojení – 3 typy: A) hemihaematocolpos, B) gemihaematometra, C) haematometra in cornu rudimentario

Diagnóza je obtížná, neboť dívka přes typické, periodicky se opakující bolesti a rozvoj rezistence v pánvi normálně menstruuje, takže na původ obtíží v retenci se nemyslí. Správné diagnóze pomůže palpační nález cystické rezistence v pánvi, uložené před a laterálně od normální pochvy, a ultrazvukové vyšetření (včetně „spočítání“ ledvin).

Po tomto syndromu bychom měli v pubertě aktivně pátrat u dívek se zjištěnou aplazií jedné ledviny. Operační řešení prvních dvou variant syndromu inkompletního zdvojení vnitřních rodidel (hemihematokolpos i hemihematometra) provádíme zásadně vaginální cestou resekcí přepážky, respektive společné části normální a atretické pochvy (či dělohy) v místě, kde na sebe naléhají.

Laparotomické řešení (s hemihysterektomií) je chybou, indikováno je jen při komplikacích typu pyometry či pyosalpingů. Primárně ovšem laparotomickou cestou řešíme hematometru v rudimentárním rohu (metroplastikou nebo hemihysterektomií).

Častou komplikací vrozených vývojových vad, zejména atretických, může být vytvoření hematosalpingu: atrézií retinovaný obsah z dělohy postupuje retrográdně a způsobí uzavření ampulárního ústí vejcovodu. Zánětlivá komplikace po operaci gynatrézie ho snadno změní v pyosalpinx, později hydrosalpinx, což je závažná komplikace, mnohdy vyžadující i laparotomické řešení.

Důsledkem porušeného vývoje Müllerových vývodů, zejména při gynatréziích, je i častý výskyt vaginální adenózy (nález ektopických ostrůvků sliznice endocervikálního typu na poševních stěnách). Ta je v širším smyslu považována za prekancerózu karcinomu pochvy.

Proto bychom v pooperačním období po ní měli cíleně pátrat, pacientky dispenzarizovat a sledovat. Po vyřešení atrézie ložiska vaginální adenózy naštěstí obvykle spontánně vymizí.

Aplazie dělohy a pochvy (syndrom Rokitanského a Küsterův, příp. i Mayerův a Hauserův)

Vrozená, geneticky nepodmíněná vada derivátů distálních částí paramezonefrických (Müllerových) vývodů, čili tzv. uterovaginálního provazce. Genotyp je normální ženský (46,XX), postižené mají ovaria, řízená cyklickou hypotalamo-ovariální stimulací, dozrávají v nich Grafovy folikuly, nastávají ovulace a sekrece progesteronu ve druhá fázi cyklu.

V pubertě normálně žensky dospívají, vytvoří se jim pěkné prsy, pubické ochlupení ženského typu, celá jejich postava má obvyklou ženskou konfiguraci. Z odvodných porodních cest (tedy z derivátů Müllerových vývodů) nacházíme jen vejcovody, které směrem mediálním končí zcela slepě nebo v malém svalovinovém rudimentu o průměru 1–2 cm, bez dutiny a bez endometria.

Důsledkem toho je samozřejmě absence menstruace a také těhotenství je vyloučeno. Zevní pohlavní orgány jsou také normálně žensky vyvinuty, zevní meatus uretry je normálně uložen, ale bývá zřasený.

Těsně pod ním ale není vchod do pochvy, nýbrž jen mělká slepá jamka bez další komunikace do hloubky. Tato jamka představuje rudiment části pochvy kloakálního původu a z hlediska neoperačního nebo i operačního léčení je velmi důležitá.

Psychosexuální cítění je zcela ženské, touží po normálním ženském pohlavním životě a těžko se srovnávají s myšlenkou, že nebudou nikdy menstruovat a že nemohou počítat s mateřstvím a v době psychosexuální dospělosti se dožadují vytvoření pochvy.

K vytvoření pochvy je nutno jednak „vyhloubit“ v urorektálním spaciu prostor pro budoucí pochvu a postarat se, aby tento prostor byl plně epitelizován. Toho lze docílit jednak neoperačně dilatační léčbou, jednak léčbou operační.

Neoperační korekce chybění pochvy dilatací (Franck) by měla vždy mít přednost před léčbou operační, což gynekologové bohužel často opomíjejí. Dilatační léčba spočívá ve vtlačování sliznice poševního vchodu (ve výše zmíněné „jamce“ či kloakálním rudimentu pochvy) do hloubky.

Žena si to nejprve dělá sama prstem, později dilatačními fantomy či nejlépe Uzlovou dilatační stoličkou s regulovatelným fantomem (Obr. 8), jehož délku si žena sama reguluje, a tím kontroluje postup dilatační léčby.

Obr. 8 – Uzlova dilatační stolička

Dilatací se jednak „vymačkává“ prostor pro pochvu, jednak se roztahuje a do hloubky vtahuje sliznice poševního vchodu, takže vytvořený prostor je tím okamžitě kryt epitelem vrstevnatým dlaždicovým, tedy takovým, jakým je vystlána normální vagína.

Je-li dilatační léčba prováděna dostatečně, pak je obvykle dokončena během 2 měsíců a vzniklá pochva slouží k normálnímu a uspokojivému pohlavnímu styku nejen ženě, ale i jejímu sexuálnímu partnerovi. Tam, kde by dilatace nebyla možná (např. pro riziko poškození uretry) nebo kde je efekt nedostatečný, je teprve indikována léčba operační.

Operační léčba aplazie pochvy je užívána poměrně dlouho a existuje řada metod, které se liší zejména tím, jak je získán epitel či sliznice pro vytvořenou pochvu. Nejčastěji se užívalo volného dermoepidermálního štěpu sňatého z hýždě pacientky (Mc Indoe Bannister), používaly se i amniové blány (Hughes, Spencer) či peritoneum Douglasova prostoru (Capraro, Galego, Davydov).

Chirurgové rádi používali k náhradě střevo, tenké, tlusté či caecum. Všechny tyto metody považujeme dnes za zcela obsolentní, zejména při použití střeva je pochva krytá cylindrickým epitelem zažívacího typu, což je pro mechanické inzulty pohlavního styku naprosto nevhodné.

V současné době se moderně používá metoda podle Vecchiettiho, která hlavně v laparoskopické modifikaci je metodou suverénně dominující. Podobá se metodě dilatační, ale dilatační fantom není do urorektálního prostoru vtlačován, ale vtahován vlákny (teflonem kryté dráty), která se laparoskopicky provléknou ze zevních rodidel skrze urorektální prostor a preperitoneální cestou až břišní stěnou ven.

Zde se pak tažné dráty zkracují navíjením na klíček a fantom i se sliznicí poševního vchodu vtahují do místa budoucí pochvy. Touto metodou se pochva vytvoří během cca 10 dní.

Základní podmínkou trvale dobrého výsledku vytvoření neovagíny jakoukoli technikou je, aby žena záhy po dokončení léčby začala pochvu používat, tedy aby co nejdříve zahájila pohlavní život.

Nejde asi jen o mechanickou „fyziologickou dilataci“, jak učil Veselý, spekulujeme, že i styk pochvy se spermatem a jeho prostaglandiny může hrát příznivou roli.

Soudím tak z toho, že velikost pochvy i vzhled jejích stěn u ženy, která žije pohlavním životem, jsou zcela normální, připomínající pochvu po hysterektomii (dokonce s dostatečnou lubrikací), kdežto při pouhé dilataci fantomem či vibrátorem se pochva vždy zkracuje a zužuje a přirozené lubrikace nedosahuje.

Z toho vyplývá, že neoperační nebo operační vytvoření chybějící pochvy má být prováděno vždy až po dosažení psychosexuální dospělosti, když žena již sama touží po sexu a je tím také motivována k léčebné kooperaci, která má pro dobrý efekt jakékoli léčby zcela zásadní důležitost.

Vytvářet neovagínu u dívky, která ledva prošla pubertou, či dokonce u dítěte, je tedy naprosto nevhodné a efekt takového „léčení“ je vždy žalostný.

Řešení fertility žen s Rokitanského a Küsterovým syndromem je teoreticky možné v IVF programu tzv. náhradní matkou, která postižené ženě donosí plod z jejího genetického materiálu. Z hlediska odborného to nepředstavuje žádný problém, ale z hlediska legislativního je to nepřípustné jak u nás, tak ve většině vyspělých států. Případné mateřství tedy tyto ženy musí řešit jen adopcí.

Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

e-mail: jan.horejsi@lfmotol.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol,

Klinika gynekologie dětí a dospívajících

