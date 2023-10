Nemocnice Znojmo provedla vyšetření kolena za lokálního umrtvení

Zákrok je proti klasické artroskopii podle Veselé méně invazivní. „Optika nanoskopu je velmi tenká a flexibilní, proto odpadá nutnost anestezie i několikatýdenní pooperační rekonvalescence. NanoScope umožňuje provádět artroskopii ramena, kolena i malých kloubů v ambulantním režimu, tedy pouze s lokální anestezií,“ uvedla Veselá. Artroskopie i nanoskopie slouží k odhalení příčin problémů a bolestí kloubů, jako jsou koleno a rameno.

Podle Veselé se systém NanoScopeTM začal poprvé používat loni v USA. Do Evropy se dostal o pár měsíců později. „Vyšetření jsou v této chvíli v Německu nebo Francii. My jsme to testovali jako první v České republice. Firma nám přístroj zapůjčila a my ho hned vracíme. Po vyhodnocení budeme jednat o dalším možném využití,“ uvedla Veselá.

Zákroky v kolenním kloubu provedl primář ortopedicko-traumatologického oddělení znojemské nemocnice Radek Hart. „Výhodou pro lékaře je velmi rychlá a přesná diagnostika mimo operační sál, pro pacienta odbourání předoperačního vyšetření, celkové anestezie, hospitalizace a vyšetření magnetickou rezonancí,“ vyjmenoval Hart.

Podle Veselé se pacienti shodli, že nečekali tak rychlý a bezbolestný diagnostický zákrok. U každého pacienta trval v rozmezí od 15 do 20 minut. „Byla jsem mile překvapená, že mohu chvíli po zákroku odejít domů. Stále jsem čekala, že dostanu aspoň berle,“ řekla jedna z pacientek.