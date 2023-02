Nevolnost v těhotenství způsobuje nárůst těhotenských hormonů. Jak ji zmírnit?

Co znamená nevolnost v těhotenství?

Nevolnost v těhotenství je také známá také jako ranní nevolnost, přestože se může dostavit kdykoli během dne. Nevolnost i zvracení postihují více než 70 % těhotných žen, a to zejména v prvním trimestru. Nevolnost na začátku těhotenství přitom naznačuje, že zažíváte vzestup hormonů, které jsou potřebné pro zdravý vývoj gravidity.

Mějte však na paměti, že absence nebo nedostatek nevolnosti a zvracení během těhotenství není důvodem k obavám. Zda zažíváte silné, nebo naopak slabé těhotenské nevolnosti, nijak neovlivňuje váš průběh těhotenství. Nevolnost se pak samozřejmě může projevit i bez zvracení. [1, 2]

Těhotenská nevolnost: co ji způsobuje?

Mezi nejčastější příčiny nevolností a zvracení během prvních týdnů těhotenství patří již zmiňované zvýšené hladiny těhotenských hormonů, zejména pak hormonu produkovaného placentou, který se označuje jako HCG (lidský choriový gonadotropin).

Proto také ženy, které mají vyšší hladiny tohoto hormonu, zažívají těžší nevolnosti. Zejména pak ty, které čekají dvojčata. Závažnost těhotenských nevolností se ovšem může lišit nejen u každé ženy, ale také u každého těhotenství.

Nevolnost může dále ovlivňovat estrogen, který se rovněž zvyšuje v průběhu těhotenství, a k pocitům na zvracení někdy přispívá i snížená hladina cukru v krvi. Dalšími podněty, které mohou ovlivnit nevolnost a zvracení v těhotenství, jsou:

nadměrná únava,

stres,

časté cestování,

určité potraviny,

přecitlivělý žaludek,

příliš vysoký příjem železa. [3, 4, 5]

Kdy začínají těhotenské nevolnosti?

Tělo začíná produkovat hormon HCG krátce poté, co se oplodněné vajíčko připojí k děložní výstelce. To znamená, že těhotenská nevolnost může začít již mezi 4. a 8. týdnem těhotenství. Obvykle pak odeznívá mezi 13. a 14. týdnem.

V některých případech ovšem může přijít ještě dříve a trvat déle. Některé ženy trápí nevolnosti po celou dobu prvního trimestru, zatímco jiné i v druhém, výjimečně i v třetím trimestru. Někdy se také může dostavit nevolnost před porodem. [6, 7]

Těhotenství bez nevolností

Malá část žen během těhotenství vůbec nezažije nevolnost nebo zvracení. To ovšem ještě neznamená, že by s těhotenstvím bylo něco špatně. Pokud jste již byly těhotné a nebylo vám dobře, nemusí to znamenat, že i tentokrát zažijete to samé. Každé těhotenství totiž probíhá úplně jinak. Zdravá gravidita se může vyvíjet s nevolnostmi a zvracením, ale i bez nich.

Možná jste také slyšely, že slabší nevolnost může naznačovat, že čekáte chlapce. Tato teorie je založena na přesvědčení, že hladina těhotenských hormonů je při čekání dívky vyšší, což může způsobit větší nevolnost. Výzkumy však zatím tuto teorii neprokázaly, takže si s odhalením pohlaví budete muset počkat až na ultrazvukový test. [8, 9]

Ranní nevolnosti v těhotenství: průběh

Přestože se těhotenská nevolnost označuje jako ranní nevolnost, může vás bohužel překvapit kdykoli během dne. Výjimkou proto nejsou ani večerní či celodenní nevolnosti v těhotenství. Těhotenské nevolnosti přitom zpravidla zahrnují následující příznaky:

nevolnost, která se objevuje ráno, ale může se kdykoli vyskytnout znovu nebo přetrvávat celý den,

pocit nevolnosti z vůně některých potravin a jiných pachů,

nevolnost po jídle, zejména kořeněném,

nevolnost nebo zvracení způsobené horkem a silným sliněním.

Zaznamenaly jste těhotenské nevolnosti? Ano Ne Zobraz výsledek

Časté a silné nevolnosti v těhotenství

Častá a silná nevolnost je taková, která se objevuje více než třikrát za den. Během závažné nevolnosti může docházet ke značnému úbytku váhy (5 kg a více) a také k dehydrataci, která se projevuje tmavým zabarvením moči nebo žádnou tvorbou moči, silnou únavou a závratěmi.

Pokud trpíte silnými nevolnostmi, měly byste co nejdříve navštívit lékaře, abyste předešly závažným zdravotním problémům, které mohou uškodit vám i vašemu miminku, a to především v souvislosti s dehydratací. Lékaře byste také měly vyhledat, pokud se objeví krev ve zvratcích. [10, 11, 12]

Co na nevolnost v těhotenství?

Přestože neexistuje jednotná léčba proti nevolnostem, která by pomáhala každé těhotné ženě, existují určité změny, které můžete provést, a také přírodní prostředky, které můžete vyzkoušet. Pokud nic nepomáhá a trpíte silnými nevolnostmi, měly byste se obrátit na vašeho lékaře, který vám může předepsat léky proti nevolnosti. Nejprve však můžete vyzkoušet následující:

doplňky s vitamínem B6,

přírodní prostředky jako zázvor (např. zázvorová lízátka proti nevolnosti v těhotenství, zázvorové bonbóny apod.),

akupresurní náramek proti nevolnosti,

extra tekutiny, pokud jsou příznaky natolik závažné, že způsobují dehydrataci,

suché sušenky nebo krekry hned po probuzení,

více tekutin mezi jídly a méně spolu s jídly,

vyhýbejte se těžkým a kořeněným jídlům,

větrejte dostatečně místnost a choďte na čerstvý vzduch,

změna prenatálních vitamínů s nižším obsahem železa.

Léky na silnou nevolnost

Při léčbě silné nevolnosti možná budete muset zůstat na pár dní v nemocnici, kde vám budou tekutiny podány intravenózně, abyste byly hydratované, a pravděpodobně dostanete také antiemetika, tedy léky na nevolnost. K domácí léčbě vám lékař dále může předepsat některé z následujících léčiv:

antihistaminika: pomáhají při nevolnosti a kinetóze,

metoklopramid: pomáhá žaludku přesunout potravu do střev a pomáhá při nevolnosti a zvracení,

fenothiazin: pomáhá tišit těžkou nevolnost a zvracení,

antacida: absorbují žaludeční kyselinu a pomáhají předcházet kyselému refluxu. [13, 14, 15]

Zdroje: mayoclinic.org, webmd.com, my.clevelandclinic.org, healthline.com, americanpregnancy.org, pregnancybirthbaby.org.au, nhs.com