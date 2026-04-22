Operace rakoviny prsu: studie ukazují, že krátké odložení zákroku většinou neovlivňuje prognózu

Tento přístup vychází z poznatků rozsáhlých klinických studií, které sledovaly tisíce pacientek s různými typy rakoviny prsu. Výsledky naznačují, že u většiny časných forem onemocnění je možné operaci plánovat v horizontu několika týdnů bez zhoršení výsledků léčby. Tento čas se navíc často využívá k důkladnému vyšetření, plánování terapie a případně i k zahájení jiné léčby, například hormonální nebo systémové.
Co říkají studie o načasování operace?
Jedna z často citovaných analýz publikovaná v odborném časopise JAMA Oncology sledovala vliv časového odstupu mezi diagnózou a operací na přežití pacientek. Výsledky ukázaly, že zpoždění v řádu několika týdnů obvykle nevede k významnému zhoršení prognózy, zejména u časně zachycených nádorů.
Podobné závěry přinesla i studie využívající data z amerického National Cancer Database, která analyzovala desítky tisíc případů. Ukázalo se, že operace provedená v rozmezí přibližně 4 až 8 týdnů od diagnózy není spojena se zvýšeným rizikem úmrtí u většiny pacientek s časným stadiem onemocnění.
Další výzkumy navíc naznačují, že určitá prodleva může být v některých případech dokonce součástí standardního léčebného postupu. Například při podávání neoadjuvantní léčby (léčby před operací) je cílem nádor nejprve zmenšit a teprve poté provést chirurgický zákrok.
Okamžitá operace není vždy třeba
I když může být psychicky náročné čekat na operaci, odklad často není způsoben nedostatkem péče, ale naopak snahou o co nejpřesnější a nejefektivnější léčbu. Lékaři potřebují získat detailní informace o typu nádoru, jeho biologických vlastnostech a rozsahu onemocnění. Tyto informace zásadně ovlivňují výběr léčby.
Součástí přípravy bývá například zobrazovací vyšetření, biopsie nebo genetické testování nádoru. Tyto kroky umožňují zvolit personalizovaný léčebný plán, který může zahrnovat nejen operaci, ale i další metody, jako je chemoterapie, hormonální léčba nebo cílená biologická léčba.
Důležitým faktorem je také organizace samotné péče, která často probíhá v rámci multidisciplinárního týmu. Na plánování léčby se podílejí chirurgové, onkologové, radiologové a další specialisté, což může vyžadovat určitý čas, ale zároveň zvyšuje kvalitu a úspěšnost léčby.
Kdy může být nutný rychlejší zákrok?
Přestože většina případů umožňuje krátké odložení operace, existují situace, kdy je rychlejší zásah nezbytný. Týká se to například agresivních forem rakoviny prsu, které mají tendenci rychle růst nebo se šířit do dalších částí těla.
Rychlejší postup může být doporučen také v případě, že nádor způsobuje výrazné obtíže nebo pokud existuje riziko komplikací. V takových situacích lékaři zvažují přínosy a rizika a volí postup, který minimalizuje možné zhoršení stavu. Důležité je, že rozhodnutí o načasování operace je vždy individuální a vychází z konkrétního typu nádoru, celkového zdravotního stavu pacientky a dalších faktorů.
Jak odklad ovlivňuje psychiku pacientek?
Jedním z největších problémů spojených s odkladem operace není samotné zdravotní riziko, ale psychická zátěž. Čekání na zákrok může vyvolávat úzkost, nejistotu a pocit, že nemoc postupuje bez kontroly.
Výzkumy ukazují, že právě komunikace s lékařem a pochopení důvodů odkladu mohou výrazně snížit stres pacientek. Pokud ženy vědí, že odklad je součástí promyšleného léčebného plánu a neznamená zhoršení prognózy, často jej snášejí lépe.
Léčebný plán je přitom obvykle vytvářen na základě doporučení odborných společností a aktuálních vědeckých poznatků. Tyto postupy vycházejí z dlouhodobých studií a klinických zkušeností, které pomáhají určit, kdy je operace nejvhodnější. V praxi to znamená, že i když se může zdát, že odklad operace je rizikový, ve skutečnosti bývá součástí strategie, která má za cíl dosáhnout co nejlepšího výsledku léčby.
Chirurgická léčba rakoviny prsu:
Zdroje: healthline.com, cancer.gov, jamanetwork.com, pmc.ncbi.nlm.nih.gov