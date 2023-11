Ovulační krvácení je jedním z běžných příznaků ovulace. Co ho způsobuje?

Kdy nastává ovulační krvácení?

Při správné činnosti ženských pohlavních orgánů dochází každý měsíc k dozrávání vajíčka v jednom z vaječníků, které se následně uvolní, aby mohlo být oplodněno spermiemi. Tento okamžik nastává přibližně v polovině menstruačního cyklu a trvá zhruba 24 hodin.

Tomuto jevu říkáme ovulace. Žena je však plodná již několik dní předtím a den poté, jelikož spermie dokáží v ženském prostředí přežít delší dobu a na zralé vajíčko si počkat.

Co je ovulační krvácení?

Ovulaci mnohdy doprovází různé tělesné příznaky, na jejichž základě ji ženy dokáží rozpoznat. Někdo během ovulace pociťuje bolest v podbřišku, která trvá i několik dní, a běžná bývá také přecitlivělost v prsou.

Objevit se mohou i další příznaky ovulace, jako jsou třeba časté změny nálad, a jedním z nich je právě i slabé krvácení v době ovulace nebo spíše špinění, které se rovněž nazývá metrorrhagia.





Jak dlouho trvá krvácení při ovulaci?

Krvácení se obvykle projevuje jen jako špinění při ovulaci, ale může být i silnější. Občas se objeví dokonce i ostrá bolest v podbřišku, zpravidla však do několika hodin odezní. Vyloučená není ani nevolnost, únava nebo závratě.

Slabé krvácení může trvat pouze jeden den, ale klidně i 4 dny. Nejčastěji se ovšem jedná zhruba o dva dny. Při ovulaci také bývá zvýšená produkce hlenu ze sliznice, tudíž často dochází k mísení ovulačního hlenu s krví.

Ovulační krvácení: příčina

Při ovulaci vajíčko dozrává ve folikulu, který musí prasknout, aby mohlo být uvolněno do vejcovodu a připraveno k oplodnění. Prasknutí folikulu je nejen možným důvodem ovulačních bolestí, ale někdy způsobuje i únik do dutiny břišní, kde se projeví drobným krvácením.

Jedná se o naprosto přirozený jev, proto není potřeba mít jakékoliv obavy. Tekutina z prasklého folikulu se následně velmi rychle vstřebá do tkáně. Dochází také ke změnám děložní sliznice vlivem hormonů, jež mohou rovněž zapříčinit slabé krvácení v době ovulace, případně drobné špinění po ovulaci.

Kdy se nejedná o špinění při ovulaci?

Pokud by bylo krvácení silné a spíše by připomínalo klasické menstruační krvácení nebo by trvalo déle než 4 dny, zvažte návštěvu gynekologa, který prověří, zda je u vás vše v pořádku. Krvácení mimo menstruaci může mít různé příčiny a na vině mohou být různá onemocnění pohlavního ústrojí.

Může znamenat ovulační krvácení otěhotnění?

Pokud se u vás ovulační špinění dříve neobjevilo a není pro vás tedy běžné, není vyloučené, že se jedná o těhotenství. Uhnízďování oplodněného vajíčka totiž způsobuje, že je děloha silněji prokrvena, což se může projevit špiněním.

V této situaci bude velmi obtížné rozpoznat, zda se jedná o těhotenství, protože některé příznaky, jako je změna hlenu nebo nevolnost, mohou být rovněž projevem ovulace. Zatím je ovšem příliš brzy na těhotenský test, jelikož ten zjišťuje přítomnost hCG hormonu v moči, který v tuto chvíli nebývá rozpoznatelný.

Pokud jste na pochybách, počkejte do příchodu menstruace, nebo si přečtěte náš článek o příznacích těhotenství. Pakliže se menstruační krvácení nedostaví, je dobré provést test gravidity, případně vyhledat lékaře.

