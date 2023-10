Pákistánské zdravotnictví se potýká s další krizí kvůli neobvyklé zimě

Nemocnice ve městě Sadda zaznamenala oproti loňskému roku 15% nárůst v počtu pacientů se zmíněnými nemocemi. Během ledna tamní lékaři ošetřili 3300 nemocných, 80 % z nich právě kvůli potížím souvisejícím s neobvykle chladnou zimou.

„Nálety Američanů či útoky Talibanu poutají veškerou pozornost, lidé přitom v současnosti nejvíce trpí kvůli zimě, navíc s minimálním přístupem ke zdravotní péči,“ říká dr. Rahman Sakhi z nemocnice v Sadda.

Jeho slova potvrzuje případ čtyřměsíční holčičky, kterou její rodiče do zařízení přivezli poté, co s ní dvě hodiny pěšky překonávali sněhem zasypané hory u hranic s Afghánistánem, aby se dostali k nejbližší silnici, a zaplatili celý měsíční příjem za odvoz do mnoho kilometrů vzdálené nemocnice. Lékaři u dívky diagnostikovali silné podchlazení, jemuž o několik hodin později podlehla.





Ignorovaná území

Podle Riaze Khana, představitele regionu Kurram ležícího ve Federálně spravovaných kmenových územích na severozápadě země, je právě kmenové území v mnohém specifické. Mnozí jeho obyvatelé mají pocit, že je pákistánská vláda ignoruje a nechává bez pomoci. „Máme vlastní zdravotnická zařízení a snažíme se spolupracovat s mezinárodními organizacemi. Děláme, co můžeme,“ říká Riaz Khan a dodává, že statistiky týkající se úmrtí v oblasti následkem letošní zimy nemá k dispozici. Oficiální demografické statistiky kmenová území většinou nezahrnují. Většina dostupných údajů z těchto regionů pochází od mezinárodních organizací.

Podle údajů Dětského fondu OSN (UNICEF) se mortalita dětí mladších 5 let v kmenových územích pohybuje okolo 104/1000. Pro srovnání – v provincii Pandžáb, jež patří k nejrozvinutějším v Pákistánu, mortalita dosahuje 94/1000. Odborníci upozorňují, že přesné a nezávislé údaje z kmenových území je velmi těžké sehnat. Zahraniční novináři nesmějí v regionu působit bez zvláštního povolení, mezinárodní organizace a jejich práce zde rovněž podléhají vládní kontrole.

Těžká cesta k lékaři

Reportérovi agentury Reuters se podařilo kontaktovat několik pacientů a zaměstnanců zdravotnických zařízení zřízených na území organizací Lékaři bez hranic (Médecins sans frontieres, MSF). Všichni potvrdili, že se letos potýkají hlavně s následky nezvykle tuhé zimy. MSF v prosinci loňského a lednu letošního roku zaznamenali 28 úmrtí dětí mladších 5 let, což znamená téměř dvojnásobek v porovnání se stejným obdobím roku předchozího. Většina z nich podlehla právě hypotermii či pneumonii.

Roky probíhajícího konfliktu vedly na území téměř ke kolapsu tamního zdravotnictví. V oblasti zůstala jen hrstka lékařů či sester. Současná zima situaci ještě komplikuje – cesty do nemocnic jsou často zcela zasypány sněhem, většina nemocných se musí spolehnout na místní léčitele, protože se k lékaři nedostane. Ti nejzoufalejší se pak vydávají pěšky přes složitý terén k nejbližšímu zdravotnickému zařízení, jež je nezřídka několik desítek kilometrů daleko. Řada z nich přichází pozdě.

„Jsme tu zcela odříznutí, potýkáme se s bezpečnostní krizí a řadou dalších problémů,“ říká dr. Sakhi. „Potřebujeme pohotovostní zařízení alespoň ve 20kilometrovém okruhu, potřebujeme lékárny. Potřebujeme nějakou zdravotnickou politiku,“ uzavírá lékař.